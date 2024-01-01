Nesine Yandım Bilmem Yanakları allıdır Dudakları ballıdır Yanakları allıdır Dudakları ballıdır *** Gözleri belalılır Böyle bir yari sevdim Gözleri belalılır Böyle bir yari sevdim *** Nesine yandım bilmem Nesine kandım bilmem Nasıl aldandım bilmem Böyle bir zalim sevdim *** Nesine yandım bilmem Nesine kandım bilmem Nasıl aldandım bilmem Böyle bir zalim sevdim *** Anlatmakla olmuyor Gönül başka sevmiyor Anlatmakla olmuyor Gönlüm başka sevmiyor *** Yüzüm bir gün gülmüyor Böyle bir yari sevdim Yüzüm bir gün gülmüyor Böyle bir yari sevdim *** Nesine yandım bilmem Nesine kandım bilmem Nasıl aldandım bilmem Böyle bir zalim sevdim *** Nesine yandım bilmem Nesine kandım bilmem Nasıl aldandım bilmem Böyle bir yari sevdim *** Sözüne inanmışım Kalbimden bağlanmışım Sözüne inanmışım Kalbimden bağlanmışım *** Yüreğimden yanmışım Böyle bir yari sevdim Yüreğimden yanmışım Böyle bir zalim sevdim *** Nesine yandım bilmem Nesine kandım bilmem Nasıl aldandım bilmem Böyle bir yari sevdim *** Nesine yandım bilmem Nesine kandım bilmem Nasıl aldandım bilmem Böyle bir yari sevdim

Aman Allah'ım Sen vardın hep düşlerimde Hasret kaldığım hayal derken Gerçek oldu aman Allah'ım Sen benim ilacım oldun Şu yaralı gönlüme *** Sen geldin değişti dünyam Can verdin ömrüme Sana yangınım sana tutsağım Rüyada mıyım aman Allah'ım *** Sensin sevdalım en son durağım Artık benimsin aman Allah'ım Yıllar yılı böyle bir aşk Bekleyip durdum aradığım Mutluluğu ben sende buldum Sen benim ilacım oldun Şu yaralı gönlüme Sen geldin değişti dünyam Can verdin ömrüme *** Sana yangınım sana tutsağım Rüyada mıyım aman Allah'ım Sensin sevdalım en son durağım Artık benimsin aman Allah'ım *** Sana aşığım sana yangınım Rüyada mıyım aman Allah'ım Sensin sevdalım en son durağım Artık benimsin aman Allah'ım

Ben Kime Yanam Değirmenim terse döndü bu yılda Bulguramı yanam unamı yanam Yar sılada kanser ben burda verem Ben banamı yanam sanamı yanam *** Virane ettiler gönül bagımı Virane ettiler gönül bagımı Laleyemi yanam gülemi yanam Laleyemi yanam gülemi yanam *** Ayrılık kin kusup emdi kanımı Ayrılık kin kusup emdi kanımı Ben banamı yanam sanamı yanam Ben banamı yanam sanamı yanam Bozulmuş düzeni çalmıyor sazım Mızrapamı yanam telemi yanam Tutuştu yüreyim kalmadı halım Ben banamı yanam sanamı yanam *** Virane ettiler gönül bagımı Virane ettiler gönül bagımı Laleyemi yanam gülemi yanam Laleyemi yanam gülemi yanam *** Ayrılık kin kusup emdi kanımı Ayrılık kin kusup emdi kanımı Ben banamı yanam sanamı yanam Ben banamı yanam sanamı yanam

Benim Yeşil Bağım Bu yıl benim yeşil bağım kurudu Dolu vurdu yaprakları çürüdü Benim de saz tutan elim var idi Şimdi bir köşede yatar ağlarım Benim ile lokma yiyip içenler Gölgemin altında konup göçenler Sizi zalim dar günümde kaçanlar *** Ben kendi halime bakar ağlarım Çırpına çırpına bir yuva kurdum Bebeği görmedim kundağı gördüm Deryada boğuldum karaya vurdum Çamurdan çamura batar ağlarım Mahzuni Şerif'im budur ahvalim Zamane bozuldu insanlar zalim Kıyamete kadar gider bu halim Sabır eder matem tutar ağlarım

Canımdan Ayırdılar Gönüllere sığmayan Aşkımı kıskandılar Herşeyde çok sevdiğim Canımdan ayırdılar *** Gönüllere sığmayan Aşkımı kıskandılar Herşeyde çok sevdiğim Canımdan ayırdılar *** Ben mahşer o kıyametimdi Ben ateş o alevimdi Ben kağıt o kalemimdi Beni beni beni beni canımdan ayırdılar *** Beni beni beni beni canımdan ayırdılar Gören gözüm görmez oldu Tutan dizim tutmaz oldu Hayat bana zehir oldu Canımdan ayırdılar *** Gören gözüm görmez oldu Tutan dizim tutmaz oldu Hayat bana zehir oldu Canımdan ayırdılar *** Ben ağaç o dallarımdı Ben sevap o günahımdı Ben kursun o silahımdı Beni beni beni beni canımdan ayırdılar Beni beni beni beni canımdan ayırdılar

Geleceği Yok Karardı pencerem gün aksam oldu Gam bastı gönlümü acılar doldu Gideli yıl değil bir aşır oldu Ömrümce beklesem geleceği yok *** İnan ayrılık ölüm Etme bu kadar zulüm Bittim tükendim artık Ne olursun gel gülüm *** Döneceği yok geleceği yok Ömrümce beklesem döneceği yok *** Kaderim kafaya takmış bir kere Dünyada yüzüme güleceği yok Sevdiğim bırakıp gitmiş ellere Ömrümce beklesem geleceği yok *** İnan ayrılık ölüm Etme bu kadar zulüm Bittim tükendim artık Ne olursun gel gülüm *** Döneceği yok geleceği yok Ömrümce beklesem döneceği yok

Yoruldum Artık Deli miyim ben ne oldum İsmimi kendime sordum Deli miyim ben ne oldum İsmimi kendime sordum *** Gücüm kalmadı yoruldum Çekemez oldum Allahım Gücüm kalmadı yoruldum Çekemez oldum Allahım Yoruldum artık *** Ah gücüm kalmadı yoruldum Çekemez oldum Allahım Gücüm kalmadı yoruldum Çekemez oldum Allahım Ah yoruldum artık Doğuşum gam sanki köle Allahım hep bana çile Doğuşum gam sanki köle Allahım hep bana çile *** Düştüm bir zalimle dile Çekemez oldum Allahım Düştüm bir kötüyle dile Çekemez oldum Allahım Yoruldum artık *** Düştüm bir kötüyle dile Çekemez oldum Allahım Düştüm bir zalimle dile Çekemez oldum Allahım Yoruldum artık ah *** Düştüm bir zalimle dillere Çekemez oldum Allah'ım Düştüm bir kötüyle dile Çekemez oldum Allah'ım Yoruldum artık

Ben Anayım Vurma kardaş, vurma sakın Ben insanım, av değilim "Nerelisin?" diye sorma Buralıyım, ey, el değilim "Nerelisin?" diye sorma Buralıyım, ey, el değilim *** Bilmiyorum nere' gitsem, ey, ey-ey-ey-ey-ey Şaştım, kaldım, nasıl etsem? Ey, ey-ey-ey-ey-ey Ne'ylesem, ne söylesem? Ey-ey *** Üç oğlum var, biri dağda Biri asker, biri zorda Babaları kara yasta Ben anayım, aman aman, taş değilim Babaları kara yasta Ben anayım, aman aman, taş değilim *** Bilmiyorum nere' gitsem, ey, ey-ey-ey-ey-ey Şaştım, kaldım, nasıl etsem? Ey, ey-ey-ey-ey-ey Ne'ylesem, ne söylesem? Ey-ey *** Bilmiyorum, bilmiyorum Ne'ylesem, ne söylesem, ey Bilmiyorum, bilmiyorum, ah Ne'ylesem, ne söylesem, ey *** Üç oğlum var, biri dağda Biri asker, biri zorda Babaları kara yasta Ben anayım, aman aman, taş değilim *** Üç oğlum var, biri dağda Biri asker, biri zorda Babaları kara yasta Ben anayım...