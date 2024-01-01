Oy Havar Şarkı Sözleri
Ceylan Oy Havar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceylan Oy Havar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Oy Havar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Yolun artık ayrı düştü bizlerden
Yaram derin dağlanmaz ki közlerden
Yıkılmışım boyun büken sözlerden
Eller yaman söz anlamaz sevdalım
Ya dön geri ya ağıt yak belalım
***
Oy havar, lımın havar, havar
Yürekte ey aye yâreler var
Eller beni anlamaz aman aman
Gelmezsen başım yanar
Ey havar, lımın havar, havar
Yürekte daye yâreler var
Eller beni anlamaz aman aman
Gelmezsen başım yanar
***
Gül bülbülü anlamaz mı, bilmez mi? (Ey)
Melhem olup yarasına sarmaz mı? (Ey)
Gitse bile bir gün haber vermez mi? (Ey)
Eller yaman söz anlamaz sevdalım
Ya dön geri ya ağıt yak belalım
***
Oy havar, lımın havar, havar
Yürekte ey aye yâreler var
Eller beni anlamaz aman aman
Gelmezsen başım yanar
Oy havar, daye havar, havar
Yürekte aye yâreler var
Eller beni anlamaz