Yolun artık ayrı düştü bizlerden Yaram derin dağlanmaz ki közlerden Yıkılmışım boyun büken sözlerden Eller yaman söz anlamaz sevdalım Ya dön geri ya ağıt yak belalım *** Oy havar, lımın havar, havar Yürekte ey aye yâreler var Eller beni anlamaz aman aman Gelmezsen başım yanar Ey havar, lımın havar, havar Yürekte daye yâreler var Eller beni anlamaz aman aman Gelmezsen başım yanar *** Gül bülbülü anlamaz mı, bilmez mi? (Ey) Melhem olup yarasına sarmaz mı? (Ey) Gitse bile bir gün haber vermez mi? (Ey) Eller yaman söz anlamaz sevdalım Ya dön geri ya ağıt yak belalım *** Oy havar, lımın havar, havar Yürekte ey aye yâreler var Eller beni anlamaz aman aman Gelmezsen başım yanar Oy havar, daye havar, havar Yürekte aye yâreler var Eller beni anlamaz