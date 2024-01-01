Sevda yüklü kervanlar Senin kapından geçer Aşk şarabı içenler Senin derdine düşer Aşk şarabı içenler Senin derdine düşer *** Bu han garip yatağı Bülbül derdim ortağı Bu han garip yatağı Bülbül derdim ortağı Aşkın söyletir beni Feryat, feryat Dilin söyletir beni Feryat, feryat *** Aşkın ne zor şey imiş Düşmeden bilemedim Eller erdi murada Ben murada ermedim Eller erdi murada Ben murada ermedim *** Bu han garip yatağı Bülbül derdim ortağı Bu han garip yatağı Bülbül derdim ortağı Aşkın söyletir beni Feryat, feryat Dilin söyletir beni Feryat, feryat *** Aşkın söyletir beni Feryat, feryat *** Ey merhametsiz kadın Sen kimseye aşık olamazsın, amman, aman Olsan da kendine, benim gibi sadık bulamazsın Olsan da, benim gibi kendine sadık bulamazsın Amman, aman