-
Siyah saçlar yan olur
Görenler hayran olur
Sevim senin yüzünden kavga değil kan olur
Sevim Sevim, yıkılsın evim
Sevim senin yüzünden kavga değil kan olur
Sevim Sevim, Allah'ı sevem
***
Eller kınalı hayran
Gözler sürmeli ceylan
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, Allah'ı sevem
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, kitabı sevem
***
Deniz dalgasız olmaz
Yiğit sevdasız olmaz
Buralarda yâr sevenin başı beladan çıkmaz
Sevim Sevim, yıkılsın evim
Buralarda yâr sevenin başı beladan çıkmaz
Sevim Sevim, Allah'ı sevem
***
Eller kınalı hayran
Gözler sürmeli ceylan
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, Allah'ı sevem
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, kitabı sevem
***
Eller kınalı hayran
Gözler sürmeli ceylan
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, kitabı sevem
Anasının bir tanesi
Sevim Sevim, kitabı sevem
-
Vay canına vay
Kimi elinde sepeti
Kimi yakada rozeti
Kimi masada ruleti
Vay canına vay
Kimi elinde sepeti
Kimi yakada rozeti
Kimi masada ruleti
Vay canına vay
***
Denizde balık hani ya?
O bu şu şaşkın alık ya
Terazisi bozuk dünya
Vay canına vay vay
Denizde balık hani ya?
O bu şu şaşkın alık ya
Terazisi bozuk dünya
Vay canına vay vay
Vay canına vay
***
Vay canına vay
Acı kimle kimden yana
Gönül zengin neymiş para?
Neşe kahkaha curcuna
Vay canına vay
Vay vay
***
Acı kimle kimden yana
Gönül zengin neymiş para?
Neşe kahkaha curcuna
Vay canına vay
***
Denizde balık hani ya?
O bu şu şaşkın alık ya
Terazisi bozuk dünya
Vay canına vay vay vay
Denizde balık hani ya?
O bu şu şaşkın alık ya
Terazisi bozuk dünya
Vay canına vay vay
Vay canına vay
***
Erkek kadın savaşı
Hep gelecek telaşı
Dünyanın bitiyo' yaşı
Vay canına vay
Vay vay
***
Erkek kadın savaşı
Hep gelecek telaşı
Dünyanın bitiyo' yaşı
Vay canına vay
Vay vay
***
Denizde balık hani ya?
O bu şu şaşkın alık ya
Terazisi bozuk dünya
Vay canına vay vay vay
Denizde balık hani ya?
O bu şu şaşkın alık ya
Terazisi bozuk dünya
Vay canına vay vay
Vay canına vay
Vay canına vay
-
Yalan değil sana içten sevdalıyım
Biliyorum çok geç artık unutmalıyım
Beni sensiz tek başına neden bıraktın?
Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım
***
Beni sensiz tek başına neden bıraktın?
Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım
Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen
Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben
***
Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen
Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben
Gecelerim bitmez oldu dünyam durdu
Senle geçen o günlerim bir hâyâl oldu
Beni sensiz tek başına neden bıraktın
Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım
Beni sensiz tek başına neden bıraktın
Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım
***
Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen
Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben
Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen
Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben
-
Senden sonra da sevdim
Bundan haberin var mı?
Huyu her şeyi sensin
Senim ikizin var mı?
***
Saçı kaşı gözü aynı
Dili baldan bile tatlı
Hem çok şık hem havalı
Senin ikizin var mı?
***
Bazen gelir bazen gelmez
Bazen güler bazen gülmez
Kimse bu kadar benzemez
Senin ikizin var mı?
***
Bazen gelir bazen gelmez
Bazen güler bazen gülmez
Kimse bu kadar benzemez
Senin ikizin var mı?
***
Senin, senin, sеnin ikizin var mı?
Senin, senin, senin ikizin var mı?
***
Bir kaç kere nişanlamış
Bir sebep bulup bırakmış
Evlenirse yapamazmış
Senin ikizin var mı?
***
Saçı kaşı gözü aynı
Dili baldan bile tatlı
Hem çok şık hem havalı
Senin ikizin var mı?
***
Bazen gelir bazen gelmez
Bazen güler bazen gülmez
Kimse bu kadar benzemez
Senin ikizin var mı?
***
Bazen gelir bazen gelmez
Bazen güler bazen gülmez
Kimse bu kadar benzemez
Senin ikizin var mı?
***
Senin, senin, sеnin ikizin var mı?
Senin, senin, senin ikizin var mı?
***
Bazen gelir bazen gelmez
Bazen güler bazen gülmez
Kimse bu kadar benzemez
Senin ikizin var mı?
***
Bazen gelir bazen gelmez
Bazen güler bazen gülmez
Kimse bu kadar benzemez
Senin ikizin var mı?
***
Senin, senin, sеnin ikizin var mı?
Senin, senin, senin ikizin var mı?
Senin, senin, sеnin ikizin var mı?
Senin, senin, senin ikizin var mı?
-
Bir zamanlar ne safmışım, ben nelere ağlamışım?
Bir zamanlar ne safmışım, ben nelere ağlamışım?
Yanlış aşklar, yanlış sevda, ben nelere aldanmışım?
***
Aşk bendeymiş, sevda bende
Alev, ateş, hasret tende
Aşk bendeymiş, sevda bende
Alev, ateş, hasret tende
Yazık olmuş gözlerime, ben nelere ağlamışım?
Yazık olmuş gözlerime, ben nelere ağlamışım?
***
Severken sevildim sandım, terk edildim, anlamadım
Severken sevildim sandım, terk edildim, anlamadım
Yanlış aşklar, yanlış sevda, ben nelere aldanmışım?
***
Aşk bendeymiş, sevda bende
Alev, ateş, hasret tende
Aşk bendeymiş, sevda bende
Alev, ateş, hasret tende
Yazık olmuş gözlerime, ben nelere ağlamışım?
Yazık olmuş gözlerime, ben nelere ağlamışım?
***
Aşk bendeymiş, sevda bende
Alev, ateş, hasret tende
Aşk bendeymiş, sevda bende
Alev, ateş, hasret tende
Yazık olmuş gözlerime, ben nelere...
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-
Farzımahal filan yerde
Fişmekanda fi tarihte filhakika ve de bizzat
Sevdim seni, falan filan
Her sözünde yalan dolan
İster inan istemez inan
Kaç kişiyle nerde, ne zaman?
Dedikodu falan filan
***
Bur'dan kaptın oraya kondun
Verdiğin sözler bu muydu?
Gece gündüz hep yalvardın
Gelecektin falan filan
Gelecektin falan filan
***
Farzımahal filan yerde
Fişmekanda fi tarihte filhakika ve de bizzat
Sevdim seni, falan filan
Her sözünde yalan dolan
İster inan istemez inan
Kaç kişiylе nerde, ne zaman?
Dеdikodu falan filan
***
Birden baktın ikiden gördün
Tam giderken geri döndün
Vazgeçemem bu sevdadan
Sevdim seni, falan filan
Sevdim seni, falan filan
***
Birden baktın ikiden gördün
Tam giderken geri döndün
Vazgeçemem bu sevdadan
Sevdim seni, falan filan
Sevdim seni, falan filan
Seviyorum, falan filan
Sevdim seni, falan filan
Gelecektin falan filan
Dedikodu falan filan
-
-
-
Ölünceye kadar bunu öyle bil
Ben sana mecburum sen bana mecbur
Bu gerçeğe inan yalanları sil
Ben sana mecburum sen bana mecbur
***
Ölünceye kadar bunu öyle bil
Ben sana mecburum sen bana mecbur
Bu gerçeğe inan yalanları sil
Ben sana mecburum sen bana mecbur
***
Birbirimiz için yaratılmışız
Bu sevda tanrıdan mükafatımız
Bir alev misali duygularımız
Ben sana mecburum sen bana mecbur
***
Bir alev misali duygularımız
Ben sana mecburum sen bana mecbur
***
Ben sana mecburum sen bana mecbur
Bir beden olmuşuz sanki seninle
Ayrılmak ne mümkün bu sevgimizle
Yaşayıp giderken şu yeryüzünde
Ben sana mecburum sen bana mecbur
***
Bir beden olmuşuz sanki seninle
Ayrılmak ne mümkün bu sevgimizle
Yaşayıp giderken şu yeryüzünde
Ben sana mecburum sen bana mecbur
***
Birbirimiz için yaratılmışız
Bu sevda tanrıdan mükafatımız
Bir alev misali duygularımız
Ben sana mecburum sen bana mecbur
***
Bir alev misali duygularımız
Ben sana mecburum sen bana mecbur
Ben sana mecburum sen bana mecbur
Ben sana mecburum sen bana mecbur
-
Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı
Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı
Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı
Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı
***
Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın
Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam
Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın
Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam
***
Sevgiyle yanar gönlüm, bağrımdaki ateşsin
Sevgiyle yanar gönlüm, bağrımdaki ateşsin
Dünyamı aydınlatan, hayat veren güneşsin
Dünyamı aydınlatan, hayat veren güneşsin
***
Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın
Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam
Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın
Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam
Unutmam, unutamam
-
Kaybettim aşkımı, çocukluğumu
Çoktan unuttum ben mutluluğu
Kaybettim aşkımı, çocukluğumu
Çoktan unuttum ben mutluluğu
***
Hatırlamak isterim eski evimi
Sokaklar dolduran o servetimi
Hatırlamak isterim eski evimi
Sokaklar dolduran o servetimi
***
Yıllar, yıllar acıdı bana acıdı
Artık geriye dönülmez geçmiş acıdı
Yollar, yollar açılır bana açılır
Umut yabana atılmaz dert ilacıdır
Yıllar, yıllar acıdı bana acıdı
Artık geriye dönülmez geçmiş acıdı
Yollar, yollar açılır bana açılır
Umut yabana atılmaz dert ilacıdır
***
Gülümse biraz da gönlüm şenlensin
Coşarak söylediğim şarkım dillensin
Gülümse biraz da gönlüm şenlensin
Coşarak söylediğim şarkım dillensin
Seni sıkmak istemem kendi hâlimle
Sokaklar dolduran o servetimle
Sеni sıkmak istemem kendi hâlimlе
Sokaklar dolduran o servetimle
Yıllar, yıllar acıdı bana acıdı
Artık geriye dönülmez geçmiş acıdı
Yollar, yollar açılır bana açılır
Umut yabana atılmaz dert ilacıdır
***
Yıllar, yıllar acıdı bana acıdı
Artık geriye dönülmez geçmiş acıdı
Yollar, yollar açılır bana açılır
Umut yabana atılmaz dert ilacıdır
Yıllar, yıllar acıdı bana acıdı
Artık geriye dönülmez geçmiş acıdı
Yollar, yollar açılır bana açılır
Umut yabana atılmaz dert ilacıdır