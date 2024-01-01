Şafak söktü yine, sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Şafak söktü yine, sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz *** Çağırıram, sunam, sesim duyulmaz Uyan, sunam, uyan, uyan derin uykudan *** Usandım gurbet elinden Çektiğim gönül derdinden Kimse anlamaz hâlimden Uyan, sunam, derin uykudan *** Usandım gurbet elinden Çektiğim gönül derdinden Hiç kimse bilmez hâlimden Uyan, sunam, derin uykudan *** Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için? Bunca diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için? *** Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan, sunam, uyan, uyan derin uykudan *** Usandım gurbet elinden Çektiğim gönül derdinden Kimse anlamaz hâlimden Uyan, sunam, derin uykudan *** Usandım gurbet elinden Çektiğim gönül derdinden Hiç kimse bilmez hâlimden Uyan, sunam, derin uykudan