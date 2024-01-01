Sunam Şarkı Sözleri
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Şafak söktü yine, sunam uyanmaz
Hasret çeken gönül derde dayanmaz
Şafak söktü yine, sunam uyanmaz
Hasret çeken gönül derde dayanmaz
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Çağırıram, sunam, sesim duyulmaz
Uyan, sunam, uyan, uyan derin uykudan
***
Usandım gurbet elinden
Çektiğim gönül derdinden
Kimse anlamaz hâlimden
Uyan, sunam, derin uykudan
***
Usandım gurbet elinden
Çektiğim gönül derdinden
Hiç kimse bilmez hâlimden
Uyan, sunam, derin uykudan
***
Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için?
Bunca diyar gezdim gözlerin için
Niye küstün bana el sözü için?
***
Dilerim Allah'tan sızlasın için
Uyan, sunam, uyan, uyan derin uykudan
***
Usandım gurbet elinden
Çektiğim gönül derdinden
Kimse anlamaz hâlimden
Uyan, sunam, derin uykudan
***
Usandım gurbet elinden
Çektiğim gönül derdinden
Hiç kimse bilmez hâlimden
Uyan, sunam, derin uykudan