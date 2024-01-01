Vur Da Git Kal diyemem gidiyorsan gideceksin insafsız Sev diyemem sevmiyorsan duygularım faydasız Kal diyemem gidiyorsan gideceksin vijdansız Sev diyemem sevmiyorsan duygularım faydasız *** Vur da git beni bir kurşunla Vur da git kalbimi aşkınla Vur da git hasretle acıyla Vur da git, vur da git *** Alda git aklımı başımdan Alda git canımı canımdan Alda git resmini karşımdan Alda git, alda git *** Çek diyorsan çekeceğim hasretini imansız Unutamam unut deme sensiz olmam imkansız Çek diyorsan çekeceğim hasretini günahsız Unut deme unutamam sensiz olmam imkansız *** Vur da git beni bir kurşunla Vur da git kalbimi aşkınla Vurda git hasretle acıyla Vur da git vur da git *** Alda git aklımı başımdan Alda git canımı canımdan Alda git resmini karşımdan Alda git alda git *** Bırak gitsin Dönerse senindir, dönmezse Hiç senin olmamış ki zaten Bırak, bırak gitsin *** Vur da git beni bir kurşunla Vur da git kalbimi aşkınla

Menşure Hanım Elinde oya gidiyo toya Dudagi boya Menşure Hanım Elinde oya gidiyo toya Dudagi boya le Menşure Hanım *** Elinde maşa gider ataşa Kızlara paşa le Menşure Hanım Elinde maşa gider ataşa Kızlara paşa Menşure Hanım *** Elinde mili bülbüldür dili Mahlenin güli Menşure Hanım Elinde mili bülbüldür dili Mahlenin güli Menşure Hanım *** Elinde maşa gider ataşa Kızlara paşa le Menşure Hanım Elinde maşa gider ataşa Kızlara paşa Menşure Hanım *** Elinde iğne süslenmiş yine Gider düğüne Menşure Hanım Elinde iğne süslenmiş yine Gider düğüne le Menşure Hanım *** Elinde maşa gider ataşa Kızlara paşa le Menşure Hanım Elinde maşa gider ataşa Kızlara paşa Menşure Hanım *** Elinde maşa gider ataşa Kızlara paşa Menşure Hanım Elinde maşa gider ataşa Kızlara paşa Menşure Hanım

Ah Çeke Çeke Ah ah ah ah vah vah vah vah Irmak akar gider, düzden aşağı, ah çeke çeke O yar küsmüş gider, dizden aşağı vah çeke çeke Yaşlar akar gider, yüzden aşağı, ah çeke çeke Ben bu dertten ölür isem ah çeke çeke Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke, vah çeke çeke Ben bu dertten ölür isem ah çeke çeke Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke, vah çeke çeke Ah ah ah ah vah vah vah vah *** Herkes sevdiğinle güler oynaşır, oh çeke çeke O yar başkasına gider oynaşır, ah çeke çeke Anam dizin döğer, söyler ağlaşır, vah çeke çeke Ben bu dertten ölür isem, ah çeke çeke Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke vah çeke çeke Ben bu dertten ölür isem, ah çeke çeke Eriyesinde arkamdan vah çeke çeke vah çeke çeke Ah ah ah ah vah vah vah vah

Vay Felek Aman Ne kışa saklım var, ne yaza harman Ben nere gideyim vay felek aman Derdo aman aman Garip gönlün düştü aşkın narına *** Ayırdılar kavuşmadan yârıma Dağlar dayanmıyor ahu zarıma ey Vay felek aman, derdo aman aman Vay felek aman kimsesizim aman ez bekezim aman *** Dağlar dayanmıyor ahu zarıma ay Vay felek aman, derdo aman aman Vay felek aman ez bekezim aman *** Gözümde keder var gönlümde tasa Neye yarar dünya, bir benim olsa, bir benim olsa Garip gönlüm düştü aşkın narına Ayırdılar kavuşmadan yârıma Dağlar dayanmıyor ahu zarıma ay Vay felek aman, derdo aman aman Vay felek aman kimsesizim aman *** Dağlar dayanmıyor ahu zarıma ay Vay felek aman, aman aman derdo aman aman Vay felek aman ez bekezim aman

Ay Gız Meni attın ay gız ay gız ataşa Beklemektir eşgin daim peşe *** Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin Doldur eşki şerbet kimin ver içim *** Söyle söyle sene beyle n'oldu yar Çağırıram gel haralarda galdın / Meni incitme Yalvarıram gel ay gız atma terketme *** Gözüm yolda galdı galdı ey güzel Faiz oldu yarpahlar oldu gazel *** Yollarına baka baka kaldı gözlerim Sene varsın üreğimde sözlerim Söyle söyle sene beyle n'oldu yar

Oy Havar Yolun artık ayrı düştü bizlerden Yaram derin dağlanmaz ki közlerden Yıkılmışım boyun büken sözlerden Eller yaman söz anlamaz sevdalım Ya dön geri ya ağıt yak belalım *** Oy havar, lımın havar, havar Yürekte ey aye yâreler var Eller beni anlamaz aman aman Gelmezsen başım yanar Ey havar, lımın havar, havar Yürekte daye yâreler var Eller beni anlamaz aman aman Gelmezsen başım yanar *** Gül bülbülü anlamaz mı, bilmez mi? (Ey) Melhem olup yarasına sarmaz mı? (Ey) Gitse bile bir gün haber vermez mi? (Ey) Eller yaman söz anlamaz sevdalım Ya dön geri ya ağıt yak belalım *** Oy havar, lımın havar, havar Yürekte ey aye yâreler var Eller beni anlamaz aman aman Gelmezsen başım yanar Oy havar, daye havar, havar Yürekte aye yâreler var Eller beni anlamaz

Etek Sarı Etek sarı sen etekden sarısan sarısan Etek sarı sen etekden sarısan sarısan Kurban olam beydoğanın karısan karısan Kurban olam beydoğanın karısan karısan Vay *** Sordum soruşturdum kimin yarisen lele yarisen Sordum sual ettim kimin yarisen yarisen Ben sormadan dolu gibi dökili dökili Ben sordukca gözlerinden yaş geli yaş geli Vay *** Bir gömlek diktirdim golu düğmeli düğmeli Bir gömlek diktirdim golu düğmeli düğmeli Herkes kaderine boyun eymeli lele eymeli Herkes kaderine boyun eymeli anam eymeli Vay *** Deli gönlüm çirkine bel bağlama bağlama Soyka gönlüm çirkine bel bağlama bağlama Sevdiyim yar malatyaya deymeli lele deymeli Sevdiyim yar arguvana deymeli deymeli Vay *** Aman taşlar Firat gözlüm... öldüm aney Firat gözlüm ay ay ay ayyy ayyyy Ah gönlüm ne mi cekmiş ah anam Demesen ki dert gördüm ay ay ayyy

Hezalle Giymişse yeşil fistan güzelliğim dilde destan Bugün düğünümüzdür çık ortaya geldi zaman Giymişsin yeşil fistan güzelliğin dilde destan Bugün düğünümüzdür çık ortaya geldi zaman Hay ey hazal hazal *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et Gönlümde tekdir yerin Bulunmaz eşin benzerin Vurcüm müşün teline Alem duysun güzel sesin *** Gönlümde tekdir yerin Bulunmaz eşin benzerin Vurcüm müşün teline Alem duysun güzel sesin Hay ey hazal hazal *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Kuruldu halaylar açıldı meydanlar Bak seni bekliyor karşıda ki dağlar *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et *** Hazalle dellalle durma havamle Halaylar kurulmuş yürü devam et Hazalle

Bu muydu İnanmıştım yeminine sözüne Bağlanmışam o ev yıkan gözlere Ayrılmak yok söylemişken kaç kere Beni bırakıpta gittin terkettin niye Beni yaktın be hey zalim sebebsiz yere *** Dal misali kuruyasan Kara yazlar bağlayasan Her kez mutlu olsun emma Sense mutlu olmayasan *** Bu muydu senin insafın Bu muydu bağlılığın Bu muydu yeminlerin Bu muydu *** Bu muydu sadakatin Bu muydu insanlığın Bu muydu senin sevdan Bu muydu *** Beni gören her kez seni soruyor İsmin anıldımı benzin soluyor Bu ihanet beni deli ediyor Çıkma karsıma gözlerim görmesin seni Ölümde diz çöksen zalim affetmem seni *** Dal misali kuruyasan Kara yazlar bağlayasan Her kez mutlu olsun emma Sense mutlu olmayasan *** Bu muydu senin insafın Bu muydu bağlılıgın Bu muydu senin sevgin Bu muydu *** Bu muydu kara sevdan Bu muydu insanlığın Bu muydu senin sevdan Bu muydu *** Bu muydu sadakatin Bu muydu bağlılığın Bu muydu senin sevgin Bu muydu