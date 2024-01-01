Yanmışam Gitme uzaklara gel kara gözlüm Senin hasretine dayanmaz gönlüm Gitme uzaklara gel kara gözlüm Senin hasretine dayanmaz gönlüm *** Sevgini ver bana gel etme zulüm Sen de muradına er kara gözlüm *** Sevgini ver bana gel etme zulüm Sen de muradına er kara gözlüm *** Yanmışam yanmışam ben yanmışam yar Bağlanmışam yollarına harcanmışam yar *** Yanmışam yanmışam ben yanmışam yar Bağlanmışam yollarına harcanmışam yar Şimdi uzaklardan haberin gelir Bu hasretlik ne zor sevenler bilir *** Şimdi uzaklardan haberin gelir Bu hasretlik ne zor sevenler bilir *** Dön gel inad etme içmeden zehir Kıyarım canıma dön kara gözlüm **** Dön gel inad etme içmeden zehir Yetiş imdadıma dön kara gözlüm *** Yanmışam yanmışam ben yanmışam yar Bağlanmışam yollarına harcanmışam yar *** Yanmışam yanmışam ben yanmışam yar Bağlanmışam yollarına harcanmışam yar

Nare Ah le de nare le nare Ben hayranam yare Vay le de nare le nare Ben kurbanam yare *** Pen cit attım tek geldi Eyvah eyvah nare Küçeden nare geldi Ben hayranam yare *** Bir öptüm bir dişledim Eyvah eyvah nare Al yanaktan kan geldi Ben hayranam yare *** Ah le de nare le nare Ben hayranam yare Vay le de nare le nare Ben kurbanam yare *** İpek mendil elinde Eyvah eyvah nare Salvari var belinde Ben kurbanam yare *** Benim nare güzeldir Eyvah eyvah nare Diyarbekir icinde Ben kurbanam yare *** Ah le de nare le nar Ben hayranam yare Vay le de nare le nare Ben kurbanam yare *** Ah le de nare...

Ceylanım EY BENİM SEVDASINA YANDIĞIM EY BENİM UĞRUNA CAN ADADIĞIM NEREDEYSEN DÖN GEL GÖZÜ KARALIM AY DEDİN YIL OLDU GİTTİN GELMEDİN MEVSİMLER DEĞİŞTİ HALA DÖNMEDİN AĞLADIM KAÇ GECE SABAH ETMEDİM YOKLUĞUN GÖNLÜME FERMAN BELALIM *** CEYLANIM CEYLANIM NAZLI CEYLANIM DAĞLARDA GEZEN GÖNLÜ YARALIM YALANSIZ YANLIŞSIZ SEVMİŞKEN SENİ BU AYRILIK YETER DÖN GEL CEYLANIM *** BELALIM ADINI KALBİME YAZDIM AYRILIK ELİNDEN HER GÜN YANDIM KAÇ KERE VURULDUM PUSUDA KALDIM SENİ GÖRMEDEN ÖLMEZ CEYLANIN GÜLÜMDÜN KOKLAMAYA DOYMADIM ** YAR DEYİP BAĞRIMA BASAMADIĞIM NEREDEYSEN DÖN GEL GÖZÜ KARALIM AY DEDİN YIL OLDU GİTTİN GELMEDİN MEVSİMLER DEĞİŞTİ HALA DÖNMEDİN AĞLADIM KAÇ GECE SABAH ETMEDİM YOKLUĞUN BAŞIMA FERMAN BELALIM *** CEYLANIM CEYLANIM NAZLI CEYLANIM DAĞLARDA GEZEN GÖNLÜ YARALIM YALANSIZ YANLIŞSIZ SEVMİŞKEN SENİ BU AYRILIK YETER DÖN GEL CEYLANIM *** BELALIM YOLLARIN DİKENDİR KARDIR AYRILIK ELİNDEN HALİM YAMANDIR BİR CANIM VAR O DA SANA KURBANDIR VERDİĞİ SÖZDEN DÖNMEZ CEYLANIN *** BELALIM BU YOLDA SENİ UNUTMAK ,SENDEN AYRILMAK ÖLÜM, ÖTESİ YOK SEVDALIM BU AŞKTA UNUTMAK YOK, TERK ETMEK YOK, BEKLEMEK VAR, HEMDE ÖMÜR BOYU,SÖZ BELALIM, SÖZ, SÖZ SEVDALIM

Can Cana Biz içeriz badeyi cam cama değil can cana Biz döneriz halayı sen sana değil yan yana Biz içeriz badeyi cam cama değil can cana Biz döneriz halayı sen sana değil yan yana *** Bağım gülistan olsun Pirim pir sultan olsun Dostum gönülden olsun Olursa candan olsun (Dost, dost, dost, dost) *** Cam cama değil can cana Sen sana değil yan yana Vur badeyi can cana Dön halayı yan yana *** El ele değil dil dile Bir sene değil bin sene Ayırmadan kimseyi lo Kardeş gibi sevsene *** Cam cama değil can cana Sen sana değil yan yana Vur badeyi can cana Dön halayı yan yana *** Biz türküyüz gezeriz El ele değil dil dile Söyleyelim birlikte Bir sene değil bin sene *** Biz türküyüz gezeriz El ele değil dil dile Söyleyelim birlikte Bir sene değil bin sene *** Bağım gülistan olsun Pirim pir sultan olsun Dostum gönülden olsun Olursa candan olsun (Dost, dost, dost, dost) *** El ele değil dil dile Bir sene değil bin sene Ayırmadan kimseyi lo Kardeş gibi sevsene *** Cam cama değil can cana Sen sana değil yan yana Vur badeyi can cana Dön halayı yan yana *** Cam cama değil can cana Sen sana değil yan yana Vur badeyi can cana Dön halayı yan yana *** El ele değil dil dile Bir sene değil bin sene Ayırmadan kimseyi lo Kardeş gibi sevsene ** Cam cama değil can cana Sen sana değil yan yana Vur badeyi can cana Dön halayı yan yana *** El ele değil dil dile Bir sene değil bin sene Ayırmadan kimseyi Kardeş gibi sevsene

Belli Belli Bir el bu rda karşıda kalmış Hele bakın bizim bizim komşular nolmuş Kırk senelik harç kurumuş kalmış Bu köy bizim köye benzemir gel hele gel hele Kırk senelik harç kurumuş kalmış Bu köy bizim köye benzemir gel hele gel hele Gel helede güzel gözlüm gel hele Bu dağların ne kar yağar ne de yağmur Çiçeklerin kuruyacak belli belli Dağlarımız duman oldu.

Hınzır Paşa Akarsular düşer bir gün engine Akarsular düşer bir gün engine Cahil söz söylerse neyler kendine *** Ehli sohbet eder kamil dengine Bundan özge yar bulunmaz efendim Canım efendim *** Amman amman amman Hallar başıma Daha neler gelir benim başıma Ateşle dumanı kattım yaşıma Hınzır Paşa *** Amman amman amman Hallar başıma Daha neler gelir benim başıma Ateşle dumanı kattım yaşıma Hınzır Paşa Muhabbet edelim canı gönülden Muhabbet edelim canı gönülden Gerçek erenlerin tatlı dilinden *** Pir Sultanın nesiminin telinden Çalarsan doyulmaz benim efendim Canım efendim *** Amman amman amman Hallar başıma Daha neler gelir benim başıma Ateşle dumanı kattım yaşıma Hınzır Paşa *** Amman amman amman Hallar başıma Daha neler gelir benim başıma Ateşle dumanı kattım yaşıma Hınzır Paşa *** Amman amman amman Hallar başıma Daha neler gelir benim başıma Ateşle dumanı kattım yaşıma Hınzır Paşa

Söyle Kirve Bizim elin dağları kar ile boran Kahpe felek vermedi, vermedi aman Yazılmış fermanım gayrı, kesilmiş cezam *** Söyle, kirve, söyle, yok mu bir çare? Yürekten yanana olmaz mı bir çare? Olmaz mı çare? Söyle, kirvem; söyle, kirvem, yok mu bir çare? Yürekten yanana olmaz mı bir çare? Olmaz mı çare? *** Namustur beni böyle belâya salan Kimlere diyeyim derdim', derdimi, anam? Kırıldı kanadım, kolum, halım çok yaman *** Söyle, kirve, söyle, yok mu bir çare? Yürekten yanana olmaz mı bir çare? Olmaz mı çare? Söyle, kirve; söyle, kirve, yok mu bir çare? Yürekten yanana olmaz mı bir çare? Olmaz mı çare? Söyle, kirve; söyle, kirve, yok mu bir çare? Yürekten yanana olmaz mı bir çare? Olmaz mı çare? Söyle, kirve, söyle, yok mu bir çare?

Eşkine Düştüm Bir güzele gönlümü verdimde sormayın yar Beni ataşa attı kendi uzaklaştı yar *** Sen seher yeli gibi temizdin gönlümde Leke sürmedim inan senin sevgine *** Sen seher yeli gibi temizdin gönlümde Leke sürmedim inan senin sevgine *** Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım Men seni sevdim de ölürem yarım yarım *** Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım Men seni sevdim de ölürem yarım yarım *** Aşkının esiriyim yakar kül eder mene Ayrılıp gitsen bile unutmaz kalbim sene *** Sen seher yeli gibi temizdin gönlümde Leke sürmedim inan senin sevgine *** Sen seher yeli gibi temizdin gönlümde Leke sürmedim inan senin sevgine *** Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım Men seni sevdim de ölürem yarım yarım *** Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım Men seni sevdim de ölürem yarım yarım *** Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım Men seni sevdim de ölürem yarım yarım ** Aşkına düştüm de yanarım yarım yarım Men seni sevdim de ölürem yarım yarım

Beter Olmuşum Beni benden aldı bu zalım sevda Başımda eksilmez ay ay karıyla bora Ayrılık ölümden çok zor ne olur inan Döneceksen dön gel yoluna kurban *** Beter olmuşum dön gel Heder olmuşum dön gel Allah'ın seversen ne olur Düş yollara tez gel *** Esti deli rüzgar hasret dağında Yaktı yüreğimi ay ay bezdim canımdan Ayrılık ölümden çok zor ne olur inan Döneceksen dön gel yoluna kurban *** Beter olmuşum dön gel Heder olmuşum dön gel Allah'ın seversen ne olur Düş yollara tez gel

Niye Gönül NE HALDAYIM SORMADIN NİYE DILO NİYE NİYE VALLAH KADRİM BİLMEDİN HE GÖNÜL HE HE *** SARARIP SOLUYORUM NİYE DILO NİYE NİYE SEN SÖZÜNDE DURMADIN HE GÖNÜL HE HE *** YARALARIN SIZLIYOR NİYE DILO NİYE NİYE AKIYOR KANLI SULAR HE GÖNÜL HE HE *** GECE GÜNDÜZ AÄLARAM NİYE DILO NİYE NİYE SEVDAN İLE BEN YANDIM HE GÖNÜL HE HE *** GENÇ ÖMRÜM SANA VERDİM NİYE DILO NİYE NİYE NE DESEM ANLAMADIN HE GÖNÜL HE HE

Nerden Bilesin Kapanmadı sinemde açtığın yara Küllenmiş kor olmuş söndüremezsin Bırakıp gitmişsin canım uzak ellere Yanıp kül olmuşam nerden bilesin? *** Bülbül gülden ayrı yaşar mı bilmem? Geriye dönsen de seni sevemem Sen hoyrat gül oldun le le elde gelemem Yanıp kül olmuşam nerden bilesin? Sen hoyrat gül oldun le le elde gelemem Yanıp kül olmuşam nerden bilesin? Bir seher vaktinde bir gül kayboldu Canımdan çok sevdim o da el oldu Sırtımdan vuran da anam nazlı yar oldu Yanıp kül olmuşam nerden bilesin? *** Bülbül gülden ayrı yaşar mı bilmem? Geriye dönsen de seni sevemem Sen hoyrat gül oldun le le elde gelemem Yanıp kül olmuşam nerden bilesin? Sen hoyrat gül oldun le le elde gelemem Yanıp kül olmuşam nerden bilesin?