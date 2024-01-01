Senelerdir haber gelmiyor yardan Git postacı git git geçme buradan Arayan soran yok beni sıladan Unutulduk mu ne bilmem postacı *** Kimsesiz biriyim yüreğim yasta Senelerdir açılmaz kapılarım paslı Ne Mecnun ne Leyla ne Kerem Aslı Sanmam benim kadar yansın postacı *** Ne Mecnun ne Leyla Allah ne Kerem Aslı Sanmam benim kadar yansın postacı Yedi bahar geçti hala dönmedi Sağlıgından bile haber vermedi Allahın verdiği sabır yetmedi Kaybettim aklımı inan postacı *** Kimsesiz biriyim yüreğim yasta Senelerdir açılmaz kapılarım paslı Ne Mecnun ne Leyla ne Kerem Aslı Sanmam benim kadar yansın postacı *** Ne Mecnun ne Leyla ne Kerem Aslı Sanmam benim kadar dertli postacı *** Ne Mecnun ne Leyla Allah ne Kerem Aslı Sanmam benim kadar yansın postacı

Sanki olmazsan yaşayamam Koca dünyada Sabrı, bir şekilde veriyor Emin ol bana Allah *** Bir alttan, bir üstten giriyor O da burada, dolanıyor Gidiyor suyumdan ara Yine kafalar sanıyor *** Of, ooof Nasıl sıkıldım senin o dilinden *** Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?" Gidiyorum cehennemin taa dibine Gelcen mi? *** Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?" Gidiyorum cehennemin taa dibine Gelcen mi? *** Sanki olmazsan yaşayamam Koca dünyada Sabrı, bir şekilde veriyor Emin ol bana Allah *** Bir alttan, bir üstten giriyor O da burada, dolanıyor Gidiyor suyumdan ara Yine kafalar sanıyor *** Of, ooof Nasıl sıkıldım senin o dilinden *** Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?" Gidiyorum cehennemin taa dibine Gelcen mi? *** Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?" Gidiyorum cehennemin taa dibine Gelcen mi? *** Gelcen mi? *** Bundan sonra seyret sen görcen şimdi beni de Gezcem, tozcam, eğlencem, vurcam dibine dibine Yatcan, kalkcan merak etcen, sorcan "Nereye?" Gidiyorum cehennemin taa dibine Gelcen mi?