Yarim Seni Benden Ayıramazlar Yarim seni benden ayıramazlar Saflik tarlasında savuramazlar Ateşlere atıp kavuramazlar *** Bir yarin elinden ben zora düştüm Girdim kervanlara dağları aştım Sevda sahrasını görünce şaştım Medet mürvet medet yarin elinden Medet mürvet medet dostun elinden Yarin elinden *** Kutsal kitaplarda yazan ask bizim Yürekli söylenen türküler bizim Rengarenk açan o çiçekler bizim *** Bir yarin elinden ben dara düştüm Girdim kervanlara dağları aştım Sevda sahrasını görünce şaştım Medet mürvet medet yarin elinden Medet mürvet medet dostun elinden Yarin elinden

"Arkadaş" Şarkısını Duyunca Çok zamandan beri eski dostlar Birbirini aramaz oldu Aramıza hayat girdi Yıllar bize yaramaz oldu *** Ağlarım, ağlarım geceler boyunca Anılar dalga dalga Sahilime vurunca Bir selâm gelince Selâ verilince Ağlarım "Arkadaş" şarkısını duyunca *** Bir yanağı okşayan kader, Diğerine bin tokat vurdu Bildiğim kadar değilmiş meğer Dünya bize hep oyun kurdu *** Ağlarım, ağlarım geceler boyunca Anılar dalga dalga Sahilime vurunca Bir selâm gelince Selâ verilince Ağlarım "Arkadaş" şarkısını duyunca

Acıtmışım Canını Sevdikçe Hani yangın yerinde Sevmiştim ben seni Darmadağın akşamlarda *** Bir avuç kül uzattın Bense kırık bir cam Yıkıntılar arasında *** Ah neden korktun? Ah neden korktun? Bir uyandım ki artık yoktun Uzanıp eşsiz hatırandan öptüm *** Meğer nasıl da acı Nasıl da gece Kanatmışım yaranı sevdikçe *** Meğer nasıl karanlık Ne beyhude Acıtmışım canını sevdikçe *** Bırakıp gittin Yok olup yittin Gözlerindeki hüzün, hüzün... Bak siliniyor yüzün, yüzün... *** Karanlık gözlerinden Öpmüştüm ben seni Paramparça akşamlarda *** Isınmıştık birlikte Bu soğuk dünyada Yıkıntılar arasında

Ah Felek Yordun Beni Uzun uzun aynaya baktım Dedim ki kendime "Kız sana ne oldu?" Gidinin cadısı, mahallenin delisi Dalgalandın da duruldun mu? *** Devrilip yatasın, keyfine bakasın Toprağı ekesin var belli Hadi bıktın, usandın kavgadan Aşktan da mı geçtin temelli? *** Yani... Yani... Yani... Yani... *** Felek eşeğine "çüş" mü dedi? Dünyada saadet düş mü dedi? Büyüklerinle görüş mü dedi? Hâkime, hekime danış mı dedi? *** Korktun mu kız, korktun mu? Küçük dilini yuttun mu? E bari yükünü tuttun mu? Hayat bu, alışveriş mi dedi? Aaaahhh... Aaahhhh... *** Ah felek, yordun beni Hem de çok kırdın beni Valla yıldırdın beni Dediğin dedik *** Ah felek, yordun beni Hem de çok kırdın beni Billâ yıldırdın beni Çaldığın düdük *** Bi' dedim en iyisi varayım bi' kocaya Bi' dedim okutayım iyi bi' hocaya Olmazsa toplarım tası tarağı Gider yerleşirim Bolluca'ya *** Lâkin gitmeli mi, temize çekmeli mi Devam etmeli mi, bilemedim Bir sindim, bir silkindim Heyhat, arızayı gideremedim! *** Yani... Yani... Yani... Yani...

Ayar Ya bizdensin ya da onlardan Hadi bu köprüyü geç bakalım Ya dostsun ya da düşman Hadi sıfatını seç bakalım *** Ya siyahsın ya da beyaz Ya hep ya hiç, öyle yok biraz Ya hasım ya hısım, a çileli başım Sen kınalı kuzu, ben süzme kaz *** Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene *** Bi' o yana, bi' bu yana Savururlar öte yana Söz ile uslanmayana Ayar yapalım *** Benim hala umudum var Böyle diyor sûfi Mazhar Ben Mazhar'dan yanayım Kaynaşırız azar azar *** Olmasa da tek tabancayız Ölüm var, yalnızlık ne yazar Daha karpuz keseceydik Vallahi billahi, hep nazar! *** Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene *** Burası Agora meyhanesi değil Açık hava tımarhanesi Beşer bu şaşar, çizmeyi aşar Varsa bi' matbu bahanesi *** Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene Oooo yandık desene Tam topun ağzına durduk desene

Ballı Dün gece nerdeydin? Sorsam, söyler miydin? Kim bilir kimleydin? Soralım o zaman *** Bekle Allah bekle Bir sürü laf dinle Gülesim geldi yine Gülelim o zaman *** Kalbimde dövmeler Gözümde gölgeler Defolu ilişkiler *** Görmezden gelmeler Sineye çekmeler Dilimde sövmeler *** Oooof nereye kadar? *** Hem zaten hafiften bozuluyordum zaten Baştan karaya vurmuştum zaten Kaptırmış gidiyordum zaten *** Kalk, bak! Kapı tam şuradan Hadi, yaylan buradan! Git, bak! Gördün deli, dön geri Seni ballı seni Mmmm seni ballı seni *** Asıl sorun şurada Ne işin var burada? İstersen hiç durma Kara tam şuradan *** Her şey bi' deneyim Ben de bir deneyeyim seni bir göndereyim Denerim o zaman

Kaçırıcam Seni Alıp, kaçırıcam seni... Gümüş bir akşamüzeri Zulâmda aşk, keyfekeder *** Kanatlanıp uçacağız Unutulmuş bahçelerde Mevsim zamansız, biz derbeder *** Uzanıp sere serpe Salkım, söğüt perde Sevişmek dörtnala Bu yasak seferde *** Ah kalbim, aahh kalbim! Sen benim yegâne efendimsin... *** Ah kalbim, aahh kalbim! Kâğıdım, kalemim, defterimsin... *** Düşeceğiz yorgun argın Utanmaz uykulara Aynı rüyayı görüp, şaşacağız *** Karışacak aklımız İçimiz bir hoş olacak Ölsek bile, aşktan öleceğiz

Sayım Ay ışığında oturuyorduk Bileğinden öptüm seni Sonra ayakta öptüm Dudağından öptüm seni *** Kapı aralığında öptüm Soluğundan öptüm seni Bahçede çocuklar vardı Çocuğundan öptüm *** Sonunda, caddelere çıkardım Kaynağından; Evime götürdüm, yatağımda Kasığından... *** Sonunda caddelere çıkardım Kaynağından; Evime götürdüm, yatağımda Kasığından öptüm seni, Öptüm öptüm... *** Ay ışığında oturuyorduk Bileğinden öptüm seni Başka evlerde karşılaştık İliğinden öptüm seni *** Kapı aralığında öptüm Soluğundan öptüm seni Bahçede çocuklar vardı Çocuğundan öptüm... *** Sonunda caddelere çıkardım Kaynağından; Evime götürdüm yatağımda Kasığından... *** Sonunda caddelere çıkardım Kaynağından; Evime götürdüm yatağımda Kasığından öptüm seni Öptüm, öptüm...

Unuttun Mu Beni Unuttun mu beni, her şeyimi? Sildin mi bütün izlerimi? *** Hiç düşmedim mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? O sahil, o ev, o ada O kırlangıç da mı küs bana? *** Sanırdım ki aşklar ancak Filmlerde böyle... *** Ben hala dolaşıyorum avare Hani görsen, enikonu divane Ne yaptıysam olmadı, ne çare Unutamadım, gitti! *** Ey aşk! Neredesin şimdi? Sen de mi terk ettin beni? Ne hata ettiysem, affet! Büyüklük sende kalsın, e mi? Sen de olmazsan eğer, Batar artık bu gemi *** Ben hala dolaşıyorum avare Hani görsen, enikonu divane Ne yaptıysam olmadı, ne çare Unutamadım, gitti!