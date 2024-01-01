Yazık Ettiniz Kopardınız yüreğimi Viran ettiniz evimi Duymadınız dileğimi Yazık ettiniz *** Kopardınız yüreğimi Viran ettiniz hanemi Duymadınız dileğimi Yazık ettiniz *** Ah insanlık bu ne ölüm Sana yakışmıyor zulüm Nice sürer benim hal'ım Yazık ettiniz *** Ah insanlık bu ne ölüm Sana yakışmıyor zulüm Nice sürer benim hal'ım Yazık ettiniz Bu ne zulüm bu ne acı Tanrı'dan mı aldın gücü? Kan ağlıyor ana bacı Yazık ettiniz *** Bu ne zulüm bu ne acı Tanrı'dan mı aldın gücü? Kan ağlıyor anam bacım Yazık ettiniz *** Ah insanlık bu ne ölüm Sana yakışmıyor zulüm Nice sürer benim hal'ım Yazık ettiniz *** Ah insanlık bu ne ölüm Sana yakışmıyor zulüm Nice sürer benim hal'ım Yazık ettiniz

Zeyno Kız Zeyno Urfalı Zeyno, zeyno Mardinli Zeyno, zeyno Nişan yüzigin yaptırdım, Antepli Zeyno, zeyno *** Bincami ters yatırdım, Urfalı Zeyno, zeyno Ach le Falam baktirdim, antepli Zeyno, zeyno Seni alırım diye, Urfalı Zeyno, zeyno Nisan yüzigin yaptırdım, Mardinli Zeyno, zeyno *** Seni alırım diye, Antepli Zeyno, zeyno Nisanyüzigin yaptırdım, Mardinli Zeyno Urfalı Zeyno, zeyno Mardinli Zeyno, zeyno Nişan yüzigin yaptırdım, Antepli Zeyno, zeyno *** Urfalı Zeyno, zeyno Mardinli Zeyno, zeyno Nişan yüzigin yaptırdım, Antepli Zeyno, zeyno *** Nişan yüzigim var benim, Urfalı Zeyno, zeyno Parmağıma dar benim, Mardinli Zeyno, zeyno Seni bana vermezlerse, Urfalı Zeyno, zeyno Dünya düşmanım benim, Antepli Zeyno, zeyno Seni bana vermezlerse, Urfalı Zeyno, zeyno Dünya düşmanım benim, Mardinli Zeyno, zeyno Urfalı Zeyno, zeyno Mardinli Zeyno, zeyno Nişan yüzigin yaptırdım, Antepli Zeyno, zeyno Urfalı Zeyno, zeyno Mardinli Zeyno, zeyno Nisan yüzigin yaptırdım, Antepli Zeyno, zeyno Urfalı Zeyno, Zeyno Mersinli Zeyno, zeyno Nisan yüzigin yaptirdim, Mardinli Zeyno, zeyno Urfalı Zeyno, zeyno Mardinli Zeyno, zeyno Nişan yüzigin yaptirdim, antepli Zeyno, zeyno

Sevdiğim Beni görüp gül yüzünü çevirme Uzak durma el değilem sevdiğim Bir fidanım rüzgârınla devirme Dayanacak dal değilem sevdiğim *** Yalnız senin hasretinle yanarım Sen olmazsan söyle nasıl yaşarım Senin için karlı dağları aşarım Uzak durma el değilem sevdiğim

Mamudo Madem dünyaya dargındın Mamudo gurban niye doğdun Hayat yolunda küskündün Mamudo gurban niye doğdun Söyle yavrum niye doğdun *** Kader yolunda yorgundun Mamudo gurban niye doğdun Söyle yavrum niye doğdun *** Kurban gelir payın yoktur Heftan yoktur ayın yoktur Angara'da dayın yoktur Mamudo gurban niye doğdun Söyle yavrum niye doğdun *** Kim okuyup yazar seni Rüzgar değse bozar seni Ölsen kovar mezar seni Mamudo gurban niye doğdun Söyle guzum niye doğdun --- Ölsen kovar mezar seni Mamudo gurban niye doğdun Söyle yavrum niye doğdun *** Kurban gelir payın yoktur Heftan yoktur ayın yoktur Angara'da dayın yoktur Mamudo gurban niye doğdun Söyle yavrum niye doğdun *** Mahzuni işin doğrusu doğrusu Öter sazımın borusu Dayımın öksüz yavrusu Mamudo gurban niye doğdun Söyle guzum niye doğdun *** Dayımın öksüz yavrusu Mamudo gurban niye doğdun Söyle yavrum niye doğdun *** Kurban gelir payın yoktur Heftan yoktur ayın yoktur Angara'da dayın yoktur Mamudo gurban niye doğdun Söyle yavrum niye doğdun *** Kurban gelir payın yoktur Heftan yoktur ayın yoktur Angara'da dayın yoktur Mamudo gurban niye doğdun Söyle guzum niye doğdun

Ali Yar Açığım yok kapalım yok dünyada Neyse ahvalim görsünler beni Hiç kimseye vebalim yok dünyada İster sevip ister dövsünler beni *** Ali yar Ali yar Ali yar dövsünler beni Haydar haydar haydar dövsünler beni Allah kul yaratmış biride benim biride benim Kimden kaldı bana imanım dinim Ne şeytan tanırım nede peri, cin Konuşan insanım dost görsünler beni *** Ali yar Ali yar Ali yar görsünler beni Haydar haydar haydar görsünler beni Okudum Kuranı edep erkanı edep erkanı Yaptığım secdenin kıblesi canlı Gerdeksiz gecede bir delikanlı Ölü bir geline dost versinler beni *** Ali yar Ali yar Ali yar versinler beni Haydar haydar haydar versinler beni Akar suyum boşa güldükten sonra güldükten sonra Azrail yok imiş öldükten sonra Gönül tahtın harap olduktan sonra Boş kuru hasıra sarsınlar beni *** Ali yar Ali yar Ali yar sarsınlar beni Haydar haydar haydar sarsınlar beni ya dost

Dertli Fırat Bugün gönlüm yaralı Yar ben sensiz nacarım Koklamaya doyamadım Viran oldu bağlarım *** Deli Fırat'a dondum Mevsimsiz hep taşarım Gökte ucan kuşlara Dilo seni sorarım *** Sağa bakar ağlarım Sola bakar ağlarım Evliya kapısında Dilo seni sorarım *** Erken çoktu gençliğim Ermeden muradıma Bembeyaz karlar yağdı Simsiyah saçlarıma

Dersimo Oy dersimo dersimo Daye dersim dersimo *** Urfa Mardin kurulur Oy dersimo dersimo Kozat bizden sorulur Vay dersimo dersimo *** Dersim gibi memleket Oy dersimo dersimo Dünyada zor bulunur Daye dersim dersimo *** Dersim gibi memleket Can dersimo dersimo Dünyada zor bulunur Daye dersim dersimo *** Oy dersimo dersimo Can dersimo dersimo Oy dersimo dersimo Daye dersim dersimo Urfada beyler gezer Oy dersimo dersimo Mardindedir güzeller Vay dersimo dersimo *** Dersim dort dağ icinde Oy dersimo dersimo Salınır koç yigitler Daye dersim dersimo *** Dersim dört dağ icinde Can dersimo dersimo Salınır koç yigitler Daye dersim dersimo *** Oy dersimo dersimo Can dersimo dersimo Oy dersimo dersimo Daye dersim dersimo Munzur suyun dildedir Oy dersimo dersimo Pulumur bedendedir Daye dersim dersimo *** Elde guzeller çoktur Can dersimo dersimo En guzeli bizdedir Daye dersim dersimo *** Elde guzeller çoktur Vay dersimo dersimo En guzeli bizdedir Daye dersim dersimo *** Oy dersimo dersimo Can dersimo dersimo Vay dersimo dersimo Daye dersim dersimo *** Vay dersimo dersimo le Can dersimo dersimo Vay dersimo dersimo Daye dersim dersimo *** Vay dersimo dersimo le Can dersimo dersimo Oy dersimo dersimo Daye dersim dersimo

Dön Maralım Gidip gurbet eli mesken mi tuttun Bir selamın gelmez beni unuttun Gurbetten sılaya düşmez mi yolun *** Ey benim avazım ey baharım yazım Elimdeki sazım, ceylanım *** Geri dön geri dön nazlı ceylanım Hasretin yaman nasıl dayanım *** Hey dağlar maralım hey Hayırsız belalım hey Gaşı gözü garalım, ceylanım *** Ne gidenler döndü sen dönmedin Sensiz kaç gece kaç sabah oldu Yokluğun ecelmiş hasretin kefenmiş Dönmemeye yemin mi ettin Ya beni de al, ya sen gel yanımda kal Gitme maralım Dön maralım dön dön ceylanım *** Ay değil yıl oldu bitir hasreti Aklı firar ettim yüzün görmeyeli Mecnuna eş tuttu gınar el beni *** Ey benim avazım ey baharım yazım Elimdeki sazım, ceylanım Geri dön geri dön nazlı ceylanım Hasretin yaman nasıl dayanım *** Hey dağlar maralım hey Hayırsız belalım hey Gaşı gözü garalım, ceylanım...

Dayanamirem Umutlarım dünde kaldı dönsene Yar yüreğim sende kaldı gelsene Canımdan çok sevmişem yar bilsene Geleceksen ay balan yeter naz etme *** Gönlüme közün düştü Yüreğe özün düştü, dayanamirem Ömrüme hazan oldun Sarardı rengim soldu, dayanamirem *** Yeşillenmiş güvermişsen dallarda Geymişsen süslenmişsen allarda Gözüm kalmış ey zalim yar yollarda Geleceksen ay balam yeter naz etme *** Gönlüme közün düştü Yüreğe özün düştü, dayanamirem Ömrüme hazan oldun Sarardı rengim soldu, dayanamirem

Sevda Bendeki Fırtınası hiç dinmedi Hazan değil kış bendeki İnat etti güldürmedi Zalim bir sevda bendeki *** Diken oldu yollarıma Zehir oldu yillarima *** Ak dusurdu saclarima Oyle bir sevda bendeki *** Zincirsiz bir tutsak etti Kuru dalda yaprak etti Kaya idim toprak etti Zalim bir sevda bendeki

Haygidi Göz üstü kaş yay gibi Bakisi sahan gibi Evet sevdiği ben idim Şimdi kaçıyor el gibi *** Hay gidi zalim gidi Hay hay gidi zalim gidi *** Yar üstüne yar sevmek De get zalim caiz mi *** Selvidir boyu endamı Yaradır bütün ehvalim Hangi kitapta yazıyor Yar üstüne yar zalim *** Hay gidi zalim gidi Hay hay gidi zalim gidi Yar üstüne yar sevmek De get zalim caiz mi