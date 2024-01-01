Gelsene Şarkı Sözleri
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Kirvem munzurun dağıdır
Koskoca dağ devrilir mi
Kirvem munzurun dağıdır
Koskoca dağ devrilir mi
Dağ kefene sarılır da
Topraklara verilir mi
***
Dağ kefene sarılır da
Topraklara verilir mi
***
Oy kirvem yiğit yurdu
Uyan kirvem sana ne oldu
Yol iz bilmez kahpe kurşun
Gelip göğsünde mi durdu
***
Yol iz bilmez kahpe kurşun
Gelip göğsünde mi durdu
***
Sen şimdi gittin he mi
Bu yürekte bittin he mi
Bu canimi veren alsın
Kirvem ile gömün beni
***
Bu canımı veren alsın
Kirvem ile gömün beni
Kirvem munzurun karıdır
Yel vurur da kar erir mi
Kirvem munzurun karıdır
Yel vurur da kar erir mi
***
Kar kefene sarılırda
Topraklara verilir mi
Kar kefene sarılırda
Topraklara verilir mi
***
Oy kirvem yiğit yurdu
Uyan kirvem sana ne oldu
Yol iz bilmez kahpe kurşun
Gelip göğsünde mi durdu
***
Yol iz bilmez kahpe kurşun
Gelip göğsünde mi durdu
***
Sen şimdi gittin he mi
Bu yürekte bittin he mi
Bu canımı veren alsın
Kirvem ile gömün beni
***
Bu canımı veren alsın
Kirvem ile gömün beni
***
Oy kirvem yiğit yurdu
Uyan kirvem sana ne oldu
Yol iz bilmez kahpe kurşun
Gelip göğsünde mi durdu
-
Dost ahbabı buyur edek
Gelin ile güvey razı
Dost ahbabı buyur edek
Gelin ile güvey razı
***
Etme emmi getme emmi
Gel isteyek şu kızı
Etme emmi getme emmi
Gel isteyek şu kızı
***
Amman emmi de gel emmi
Ahlet gidesi emmi
De get hele ne diğsiz
Ben burda delirem mi
***
Aman emmi zalım emmi
Allah cezayı vere
Beni yaktın yandırdın
Evin ocagı söne
***
Amman emmi zalım emmi
Ahlet gidesi emmi
Ben he diyem siz yok diğsiz
Aha ben delirem mi
Emmi insafın çürüsün
Ağzın dilin kurusun
Emmi insafın kurusun
Ağzın dilin çürüsün
***
Allah bildiğin ede
Gözü toprak bürüsün
Allah bildiğin ede
Gözü toprak bürüsün
***
Amman emmi de gel emmi
Ahlet gidesi emmi
De get hele ne diğsiz
Ben burda delirem mi
***
Amman emmi zalım emmi
Allah cezanı vere
Beni yaktın yandırdın
Evin ocagın söne
***
Amman emmi zalım emmi
Ahlet gidesi emmi
Ben he diyem siz yok diğsiz
Aha ben delirem mi
Emmi Allah canın ala
Teneşire yatıra
Emmi Allah canın ala
Teneşire yatıra
***
Telkini ben verim
Selaları okuna
Telkini ben verim
Selaları okuna
***
Amman emmi de gel emmi
Ahlet gidesi emmi
De get hele ne diğsiz
Ben burda delirem mi
***
Aman emmi zalım emmi
Allah cezamı vere
Beni yaktın yandırdın
Evin ocağı söne
***
Amman emmi zalım emmi
Ahlet gidesi emmi
De get hele siz yok diğsiz
Aha ben delirem mi
***
Amman emmi de gel emmi
Ahlet gidesi emmi
Ben he diyem siz yok diğsiz
Aha ben delirem mi delirem mi
***
Aman emmi zalım emmi
Allah cezayı vere vere
Beni yaktın yandırdın
Evin ocağı söne
-
Bu ne gidiş sevdiceğim anam ağlar
Hasretin hançer, gelmezim yürek dağlar
Bu ne gidiş sevdiceğim anam ağlar
Hasretin hançer, gelmezim yürek dağlar
***
Hiçbir sözüm kar etmedi, gitme dedim dinlemedi
Ben bittim sevdam bitmedi
Gelsene, yar gelsene
Dönsene, yar gelsene, dönsene
***
Dön gel hasreti bitmezim
Gel bir selamı yetmezim
Gel can teslim etmezim
Gelsene, gelsene, gelsene, gelsene
***
Hiç aklına gelmez miyim?
Uykuların bölmez miyim?
Ben bende değil, ben sendeyim yar
Gelsene, yar gelsene, dönsene
***
Bu ne gidiş sevdiceğim anam ağlar
Hasretin hançer, gelmezim yürek dağlar
Bu ne gidiş sevdiceğim anam ağlar
Hasretin hançer, gelmezim yürek dağlar
***
Hiçbir sözüm kar etmedi, gitme dedim dinlemedi
Ben bittim sevdam bitmedi
Gelsene, yar gelsene
Dönsene, yar gelsene, dönsene
***
Dön gel hasreti bitmezim
Gel bir selamı yetmezim
Gel can teslim etmezim
Gelsene, gelsene, gelsene, gelsene
***
Hiç aklına gelmez miyim?
Uykuların bölmez miyim?
Ben bende değil, ben sendeyim yar
Gelsene, yar gelsene, dönsene
-
Kapılmışız boş hayale yürürüz avare
Sonu gelmez gam kederle can biçare
Kapılmışız boş hayale yürürüz avare
Sonu gelmez gam kederle can biçare
***
Parelenmiş yarelerim gebe dertlere
Nedek kurban bu dünyada göç tek çare
Nedek heyran bu dünyada göç tek çare
***
Ah çekmeyle geçti ömrüm
Vah demeye yok yar gücüm
Ah çekmeyle geçti ömrüm
Vah demeye yok yar gücüm
Ah ay ah ay ay
***
Yemman yemman dön çarkı devran
Yemman yemman dost zalım zaman
Yemman yemman yar bu halım yamman
***
Yemman yemman yemman yemman
Dön çarkı devran
Yemman yemman dost zalım zaman
Yemman yemman yar bu halım yamman
Dagılmış yuvalar cano can candan ayrı
Can pazarına dönmüş dünya gayrı
Dagılmış yuvalar cano can candan ayrı
Can pazarına dönmüş dünya gayrı
***
Aşık serin vermiş amma maşuktan ayrı
Sevdanın fermanı olmuş yalanlar gayrı
Sevdanın fermanı olmuş yalanlar gayrı
***
Ah çekmeyle geçti ömrüm
Vah demeye yok yar gücüm
Ah çekmeyle geçti ömrüm
Vah demeye yok yar gücüm
Ah ay ah ay ay
***
Yemman yemman dön çarkı devran
Yemman yemman dost zalım zamman
Yemman yemman yar bu halım yamman
***
Yemman yemman yemman yemman
Dön çarkı devran
Yemman yemman dost zalım zaman
Yemman yemman yar bu halım yamman
***
Yemman yemman yemman yemman
Dön çarkı devran
Yemman yemman dost zalım zaman
Yemman yemman yar bu halım yamman
-
Arasa vurdum testi (vay lele vay lele)
Aras bulandi geçti (vay lele vay lele)
Egildim mendil alam (vay lele vay lele)
Yarim yanımdan geçti (vay lele vay lele)
Egildim mendil alam (vay lele vay lele)
Yarim yanımdan geçti (vay lele vay lele)
***
Vay lele vay lele vay lele vay lele
Garibo bekeso vay lele vay lele
Vay lele vay lele vay lele vay lele
Garibo bekeso vay lele vay lele
***
Çaya indim susuzum (vay lele vay lele)
Kaç gündür uykusuzum (vay lele vay lele)
Gitsem yarın yanına (vay lele vay lele)
Yare kurban olurum (vay lele vay lele)
Gitsem yarın yanına (vay lele vay lele)
Yare kurban olurum (vay lele vay lele)
***
Vay lele vay lele vay lele vay lele
Garibo bekeso vay lele vay lele
Vay lele vay lele vay lele vay lele
Garibo bekeso vay lele vay lele
***
Çaya indim bulanık (vay lele vay lele)
Ela gözler uyanık (vay lele vay lele)
Yarimden ayrılalı (vay lele vay lele)
Ağlarım yanık yanık (vay lele vay lele)
Yarimden ayrılalı (vay lele vay lele)
Ağlarım yanık yanık (vay lele vay lele)
***
Vay lele vay lele vay lele vay lele
Garibo bekeso vay lele vay lele
Vay lele vay lele vay lele vay lele
Garibo bekeso vay lele vay lele
***
Vay lele vay lele vay lele
Vay lele vay lele vay vay vay vay
-
Destur eyle pirim biz sana geldik
Mesgülsün dediler biz seni bildik
Bu derdin dermanı sendedir gördük
Öter garip bülbül vay dertli
Can dertli vay dost dertli
***
Bu dermanı dermanı sendedir gördük
Öter garip bülbül dertli
Can dertli vay dost dertli
Yaz bahar ayları esen yellerden
On iki imamdan, dervişten pirden
Kırşehir'de Hacı Bektaş veliden
Özümde yareler vay dertli
***
Can dertli vay dost dertli
Söyle alim söyle biz düştük dara
İlimde irfanda gel derman ara
Canimiz kurbandır pire sultana
Özümde yaralar vay dertli
Can dertli vay dost dertli
-
URFA MARDİN İÇİNDE
GÜMÜŞ KEMER BELİNDE
VAR MI SENDEN GÜZELİ LO
DİYARBEKİR İÇİNDE
ŞU DERSİMİN İÇİNDE
***
MEYRO MEYRO MEYRO
DİYARBEKİRLİ MEYRO
MEYRO MEYRO MEYRO
MARDİN GÜZELİ MEYRO
DERSİM GÜZELİ MEYRO
-
Ne sorasın be hey gardaş
Gam yüküm çiledir benim
Ne sorasın be hey gardaş
Gam yüküm çiledir benim
***
Alem gülüp eğleşiyor
Ağlamaktır kârım benim benim benim
Eyvah benim benim benim
Nerde evim yurdum benim
Nerde sılam benim
***
Alem gülüp eğleşiyor
Ağlamaktır kârım benim benim benim
Eyvah benim benim benim
Nerde evim yurdum benim
Nerde yarim benim
Kapılmışım bir rüzgara
Çalar başımı taşlara
Kapılmışım bir rüzgara
Çalar başımı taşlara
***
Şimdi kaldım aralarda
Yoktur bir mekanım benim benim benim
Eyvah benim benim benim
Nerde evim yurdum benim
Nerde yarim benim
***
Şimdi kaldım aralarda
Yoktur bir mekanım benim benim benim
Eyvah benim benim benim
Nerde evim barkım benim
Nerde sılam benim
Dağıma taşa benim
Bakın gözyaşıma benim
Dağıma taşa benim
Bakın gözyaşıma benim
***
Bana yağmur dolu neyler
Kar yağmış başıma benim benim benim
Eyvah benim benim benim
Nerde evim yurdum benim
Nerde anam benim
***
Bana yağmur dolu neyler
Kar yağmış başıma benim benim benim
Eyvah benim benim benim
Nerde anam babam benim
Nerde evim benim
-
Dağ başında boran karda yar seninle başım darda güldürmedi
Felek yardan yalan oldu benim ömrüm adına türküler yazdım
Sevdan ile candan bezdim
***
Ya gurbet elde gezdim.yalan oldu benim ömrüm oyoyoy benim
Ömrüm oy naçan ömrüm oy garib ömrüm veran oldu bnim ömrüm
Neler çektim neler gördüm derd üstüne derdler ördüm dağla
Keder çektim durdum yalan oldu benim ömrüm.sanmaki seni
Unuttum
Dağlarda güller kuruttum gurbet eli mesken tuttum
Yalan oldu benim ömrüm. oyoy benim ömrüm oy naçan ömrün oy
Garib ömrüm veran oldu ömrüm