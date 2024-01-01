Vurma kardaş, vurma sakın
Ben insanım, av değilim
"Nerelisin?" diye sorma
Buralıyım, ey, el değilim
"Nerelisin?" diye sorma
Buralıyım, ey, el değilim
***
Bilmiyorum nere' gitsem, ey, ey-ey-ey-ey-ey
Şaştım, kaldım, nasıl etsem? Ey, ey-ey-ey-ey-ey
Ne'ylesem, ne söylesem? Ey-ey
***
Üç oğlum var, biri dağda
Biri asker, biri zorda
Babaları kara yasta
Ben anayım, aman aman, taş değilim
Babaları kara yasta
Ben anayım, aman aman, taş değilim
***
Bilmiyorum nere' gitsem, ey, ey-ey-ey-ey-ey
Şaştım, kaldım, nasıl etsem? Ey, ey-ey-ey-ey-ey
Ne'ylesem, ne söylesem? Ey-ey
***
Bilmiyorum, bilmiyorum
Ne'ylesem, ne söylesem, ey
Bilmiyorum, bilmiyorum, ah
Ne'ylesem, ne söylesem, ey
***
Üç oğlum var, biri dağda
Biri asker, biri zorda
Babaları kara yasta
Ben anayım, aman aman, taş değilim
***
Üç oğlum var, biri dağda
Biri asker, biri zorda
Babaları kara yasta
Ben anayım...