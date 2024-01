On iki dev on iki dev adam on On ikiden on ikiden vuran on On iki dev on iki dev adam Gönüllerde taht kuran on iki devam adam *** Önce bilinsin biz Yensen de yenilsen de yanındayız Milyon taraftarla birleştik Tüm Türkiye ayaktayız Vurdun, kırdın, söktün Aldın, koydun bak rakip ağlasın Şapka çıkarsın karşında Ayakkabını bağlasın Sen her çeyrekte saldır Rakibine mola aldır Senin attığın her şut file yaksın Bu on iki devam adam farkı On iki dev adam farklı Adım attığın her yer yansın İşi bitir hadi alalım kupayı gidelim Başlasın zafer dansı hey! *** On iki dev on iki dev adam on On ikiden on ikiden vuran on On iki dev on iki dev adam Gönüllerde taht kuran on iki devam adam *** Sık baba sık şimdi Çak baba çak Yağmur gibi yağdır Haydi şimşek gibi şutu çak Mücadele neymiş görsünler Sen asla bırakma Aksın şutlar aksın Aktıkça rakibin duraklar hey! Çufff! Sayı geldi evet işte böyle devam hey! Çufff! Sayı geldi evet işte böyle devam hey! Bak yandı file yandı posta eller sıcak hep Haydi çek fişi bitsin bu iş aynen devam et Çek hadi şutu Tekrar girsin deliksiz Bir daha girsin deliksiz Girdikçe rakip delirsin hey! Yanan bileklerden Gelen şutlar süzülsün hey! Şutlar süzülsün Girdikçe rakip üzülsün hey! *** On iki dev on iki dev adam on On ikiden on ikiden vuran on On iki dev on iki dev adam Gönüllerde taht kuran on iki devam adam *** Rakim boyun eğsin sana Hücumda ve defansta Bastır durma her ribaundda Olmadıysa durmak yok Rakibi yolla çarşıya Ağlasın o ver beynine Senin şutla alevlendi İşte bu maç bak yandı Kavruldu pota ve parkeler Haydi bi' daha çak Bast haydi durma Bi' daha kes cezasını Haydi yak ateşi bak Tüm Türkiye ayakta hey! *** On iki dev on iki dev adam on On ikiden on ikiden vuran on On iki dev on iki dev adam Gönüllerde taht kuran on iki devam adam