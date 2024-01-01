12 Dev Adam Şarkı Sözleri
Ceza 12 Dev Adam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ceza 12 Dev Adam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 12 Dev Adam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
On iki dev on iki dev adam on
On ikiden on ikiden vuran on
On iki dev on iki dev adam
Gönüllerde taht kuran on iki devam adam
***
Önce bilinsin biz
Yensen de yenilsen de yanındayız
Milyon taraftarla birleştik
Tüm Türkiye ayaktayız
Vurdun, kırdın, söktün
Aldın, koydun bak rakip ağlasın
Şapka çıkarsın karşında
Ayakkabını bağlasın
Sen her çeyrekte saldır
Rakibine mola aldır
Senin attığın her şut file yaksın
Bu on iki devam adam farkı
On iki dev adam farklı
Adım attığın her yer yansın
İşi bitir hadi alalım kupayı gidelim
Başlasın zafer dansı hey!
***
On iki dev on iki dev adam on
On ikiden on ikiden vuran on
On iki dev on iki dev adam
Gönüllerde taht kuran on iki devam adam
***
Sık baba sık şimdi
Çak baba çak
Yağmur gibi yağdır
Haydi şimşek gibi şutu çak
Mücadele neymiş görsünler
Sen asla bırakma
Aksın şutlar aksın
Aktıkça rakibin duraklar hey!
Çufff! Sayı geldi evet işte böyle devam hey!
Çufff! Sayı geldi evet işte böyle devam hey!
Bak yandı file yandı posta eller sıcak hep
Haydi çek fişi bitsin bu iş aynen devam et
Çek hadi şutu
Tekrar girsin deliksiz
Bir daha girsin deliksiz
Girdikçe rakip delirsin hey!
Yanan bileklerden
Gelen şutlar süzülsün hey!
Şutlar süzülsün
Girdikçe rakip üzülsün hey!
***
On iki dev on iki dev adam on
On ikiden on ikiden vuran on
On iki dev on iki dev adam
Gönüllerde taht kuran on iki devam adam
***
Rakim boyun eğsin sana
Hücumda ve defansta
Bastır durma her ribaundda
Olmadıysa durmak yok
Rakibi yolla çarşıya
Ağlasın o ver beynine
Senin şutla alevlendi
İşte bu maç bak yandı
Kavruldu pota ve parkeler
Haydi bi' daha çak
Bast haydi durma
Bi' daha kes cezasını
Haydi yak ateşi bak
Tüm Türkiye ayakta hey!
***
On iki dev on iki dev adam on
On ikiden on ikiden vuran on
On iki dev on iki dev adam
Gönüllerde taht kuran on iki devam adam