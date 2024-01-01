Fark Var Şarkı Sözleri
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Fark var seninle iyi arasında büyük bir
Fark var benimle senin aranda kocaman bir
Fark var kötüyle benim aramda irice bir
Fark var iyiyle kötü arasında duran
***
Fark var seninle iyi arasında büyük bir
Fark var benimle senin aranda kocaman bir
Fark var kötüyle benim aramda irice bir
Fark var iyiyle kötü arasında duran
***
Maymunlar cehennemindeyim, hiç kimse duymamış
Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış
Korkular dolup taşınca komşularda kalmamış
Yalancı şahitler çoğalmış, ordularda saf almış
***
Sanki herkes zan altında, pozisyon sert penaltı
Yeraltından çıktım ben çoktan fareydim çok yol aldım
Korktum bazen bende herkes gibi umudum kalmadı
Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır
***
Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten
Çelimsizlerle uğraşıp, şaşırmışa laf anlatmak
Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler
Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir
***
Orda kimse yok mu hadi biraz ses ver
Burada ben sıkıldım yaklaş bana el ver
Eninde sonunda görüşeceğiz elbet
Şimdilik benden bu kadar iyi bu mesafe
***
Fark var seninle iyi arasında büyük bir
Fark var benimle senin aranda kocaman bir
Fark var kötüyle benim aramda irice bir
Fark var iyiyle kötü arasında duran
***
Fark var seninle iyi arasında büyük bir
Fark var benimle senin aranda kocaman bir
Fark var kötüyle benim aramda irice bir
Fark var iyiyle kötü arasında duran
***
Fark var
Fark var
Fark var
Fark var
***
İyice havaya gir havaya gir iyice
Ben yorulmam kondisyonum top ta dj
Sahnede büyülerim tam bir buçuk saat
Seyirciyle birleşir bir bütün oluruz o an
***
Gözünü kapat ve dinle bence en azından
Yüzde yüz gerçek ve canlı çokta rahatız burada
Gönlünü sen hoş tut, olacaksın hoşnut
Boşluklar dolar yavrum biz boşuna mı koştuk
***
Ayrılmış birbirinden millet, hep uzak blok blok
Sallandıkça kendinden geçmiş sınıflar hep tok
Yeni moda glock, bizde ise barış stok
Yanlış söyler horoskop ve vakitsiz ötmüş horoz
***
Festivaller özgürlük, barış demekti n'oldu
İnsanoğlu İstanbul'da bu kuralı bozdu
Neyse bizim işimiz çok dinlemek ve eğlenmek
Dinletmek ve eğlemek gerek beklerler çünkü bizde
***
Fark var seninle iyi arasında büyük bir
Fark var benimle senin aranda kocaman bir
Fark var kötüyle benim aramda irice bir
Fark var iyiyle kötü arasında duran
***
Fark var seninle iyi arasında büyük bir
Fark var benimle senin aranda kocaman bir
Fark var kötüyle benim aramda irice bir
Fark var iyiyle kötü arasında duran
***
Uzaklaştıkça uzaklaşır insanlar yabancılaştı
Ortamlar yabanileşti, kelamlar acayipleşti
Saygıysa çölde bir yerde her dilde bir aşk şarkısı
Kördüğümle düğümlenen yollarda arkadaşlıklar
***
Eğlenmekte şart biraz, kafa dağılmadan oynanma
Her gün bayram olmaz ancak arada bir coşmak farz
Kuruntulardan kurtulmak, kırıntılarla kalmamak
Yosun tutan bir kimse değil de ışığı parlayan olmak
***
Sen sıkma canını ben buradayım her daim
Coşturmak için hazır gönüllerde yer varsa
Geldiğim yerdeyim, elimde kağıt kalemim
Elimde açık kartlarım ve elimde ki mikrofonla
***
Fark var seninle iyi arasında büyük bir
Fark var benimle senin aranda kocaman bir
Fark var kötüyle benim aramda irice bir
Fark var iyiyle kötü arasında duran
***
Fark var seninle iyi arasında büyük bir
Fark var benimle senin aranda kocaman bir
Fark var kötüyle benim aramda irice bir
Fark var iyiyle kötü arasında duran
***
Fark var
Fark var
Fark var
Fark var