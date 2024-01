Fark var seninle iyi arasında büyük bir Fark var benimle senin aranda kocaman bir Fark var kötüyle benim aramda irice bir Fark var iyiyle kötü arasında duran *** Fark var seninle iyi arasında büyük bir Fark var benimle senin aranda kocaman bir Fark var kötüyle benim aramda irice bir Fark var iyiyle kötü arasında duran *** Maymunlar cehennemindeyim, hiç kimse duymamış Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca komşularda kalmamış Yalancı şahitler çoğalmış, ordularda saf almış *** Sanki herkes zan altında, pozisyon sert penaltı Yeraltından çıktım ben çoktan fareydim çok yol aldım Korktum bazen bende herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır *** Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten Çelimsizlerle uğraşıp, şaşırmışa laf anlatmak Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir *** Orda kimse yok mu hadi biraz ses ver Burada ben sıkıldım yaklaş bana el ver Eninde sonunda görüşeceğiz elbet Şimdilik benden bu kadar iyi bu mesafe *** Fark var seninle iyi arasında büyük bir Fark var benimle senin aranda kocaman bir Fark var kötüyle benim aramda irice bir Fark var iyiyle kötü arasında duran *** Fark var seninle iyi arasında büyük bir Fark var benimle senin aranda kocaman bir Fark var kötüyle benim aramda irice bir Fark var iyiyle kötü arasında duran *** Fark var Fark var Fark var Fark var *** İyice havaya gir havaya gir iyice Ben yorulmam kondisyonum top ta dj Sahnede büyülerim tam bir buçuk saat Seyirciyle birleşir bir bütün oluruz o an *** Gözünü kapat ve dinle bence en azından Yüzde yüz gerçek ve canlı çokta rahatız burada Gönlünü sen hoş tut, olacaksın hoşnut Boşluklar dolar yavrum biz boşuna mı koştuk *** Ayrılmış birbirinden millet, hep uzak blok blok Sallandıkça kendinden geçmiş sınıflar hep tok Yeni moda glock, bizde ise barış stok Yanlış söyler horoskop ve vakitsiz ötmüş horoz *** Festivaller özgürlük, barış demekti n'oldu İnsanoğlu İstanbul'da bu kuralı bozdu Neyse bizim işimiz çok dinlemek ve eğlenmek Dinletmek ve eğlemek gerek beklerler çünkü bizde *** Fark var seninle iyi arasında büyük bir Fark var benimle senin aranda kocaman bir Fark var kötüyle benim aramda irice bir Fark var iyiyle kötü arasında duran *** Fark var seninle iyi arasında büyük bir Fark var benimle senin aranda kocaman bir Fark var kötüyle benim aramda irice bir Fark var iyiyle kötü arasında duran *** Uzaklaştıkça uzaklaşır insanlar yabancılaştı Ortamlar yabanileşti, kelamlar acayipleşti Saygıysa çölde bir yerde her dilde bir aşk şarkısı Kördüğümle düğümlenen yollarda arkadaşlıklar *** Eğlenmekte şart biraz, kafa dağılmadan oynanma Her gün bayram olmaz ancak arada bir coşmak farz Kuruntulardan kurtulmak, kırıntılarla kalmamak Yosun tutan bir kimse değil de ışığı parlayan olmak *** Sen sıkma canını ben buradayım her daim Coşturmak için hazır gönüllerde yer varsa Geldiğim yerdeyim, elimde kağıt kalemim Elimde açık kartlarım ve elimde ki mikrofonla *** Fark var seninle iyi arasında büyük bir Fark var benimle senin aranda kocaman bir Fark var kötüyle benim aramda irice bir Fark var iyiyle kötü arasında duran *** Fark var seninle iyi arasında büyük bir Fark var benimle senin aranda kocaman bir Fark var kötüyle benim aramda irice bir Fark var iyiyle kötü arasında duran *** Fark var Fark var Fark var Fark var