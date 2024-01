Ünzile insan dölü On kardeş beşi ölü Büyüdükçe ufak Ve gelir de görücü *** İnci gibi dişi Görücü bilir işi Söğüdüm ağlar gider Olur hatun kişi *** Varmadan sekizine Ergin oldu Ünzile Hem çocuk,hem de kadın On ikisinde ana Bir gül gibi al ve narin Bir su gibi saydam ve sakin Susar kadın ünzile *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor *** Korkar durur gitmez Köyün en son çitine İnanır o sınırda dünyanın bittiğine Ünzile insan dölü Bilinmezlere gebe Sırların mihletini yüklenip de beline *** Varmadan sekizine Ergin oldu Ünzile Hem çocuk hem de kadın On ikisinde ana Bir gül gibi al ve narin Bir su gibi saydam ve sakin Susar kadın Ünzile *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor.