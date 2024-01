Üstüme iyilik sağlık a dostlar Ceza, Rap yapar, çok kötü toslar Bokslarınızı bakıma alın a foslar Dostlarınıza yakın olun a be kozlar Elinize geçti, neredesin a Popstar? Lostra salonu ayakkabı boya kostar Az konuşana kurdele takacaklar Kara tahtaya da Ceza yazacaklar *** Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte post var Eninde sonunda yalnız bırakan o dostlar Bir bakayım derken şöyle, ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle Bu nasıl iş? söyle İpi kopmuş alemin Çivisi çıkmış dillerin İnadım inat giderim, tersine dilim fenerim Yol uzun ve pek dikenli, çok uzun lan ben tükendim Yoksunum biçare kimi zamanda yalnızım Avare gezdim, bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü, ben buyum, nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları Ve her gün engel ettiler, belli var bir korkuları Bu yerli plaka korkutur, herkes sanar dengimdir Kimse bilmez ancak Ceza nefret'ten de eskidir *** Plaka yerli bak, sırtı terli çok Ve başı dertli vah, eski hali yok Ne olacak? wow, wow, wow Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar *** Plaka yerli bak, sırtı terli çok Ve başı dertli vah, eski hali yok Ne olacak? wow, wow, wow Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar *** Öyle dar bir yerdeyim ki dünyam pek küçüldü Tek bir yanlış çok gözüktü, geldiğim yer hep gürültü Pek sıkıntı çekti millet, sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var yürek? Birçok çakal Rap'in önünde tek bilek Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan Ve çok samimi dostlarım var En önemlisiyse biliyorum ki yükselen ben değilim alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çektik, bu taktik değildi Gene de kapladı herkesi panik, buna tanık olan her genç tarihi yazsın Bi' işe yaramazsa bu durur en alt katta Bi' bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne ad ne de sanın kalır ve unutulur gidersin Yükselirken, ekmek yerken, yere düşerken saçmalarsın Hiç süren yok, suyun ısındı, güneş doğdu, kuyu kazılmaz *** Plaka yerli bak, sırtı terli çok Ve başı dertli vah, eski hali yok Ne olacak? wow, wow, wow Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar *** Plaka yerli bak, sırtı terli çok Ve başı dertli vah, eski hali yok Ne olacak? wow, wow, wow Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar *** Dört koldan taciz, çok belli bariz Makas alır kızlar yanaktan, erkeklerse diss Farklılaşma çabası içine girdi herkes Ghettolarda bile mohikan var oğlum Her bir kafada farklı ses Farklı vizyon, her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi her kesimden muhalefetler Ellerinde boş bir defter, yazıldı aynı şeyler Daim kullanıldı aynı renkler, anlaşılmaz boş resimler Ömür de belli ineceğin o katta Düşeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz, kaçar gider yanından herkes Zaten biz birer hiçiz, şayet bu böyle olmasaydı unutulur muydu o eski sesler? Bulut olursa yağmur beklenir, güneşli günler çok yakın Ve rüzgarım hep esti, kısa bir not, sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli *** Plaka yerli bak, sırtı terli çok Ve başı dertli vah, eski hali yok Ne olacak? wow, wow, wow Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar *** Plaka yerli bak, sırtı terli çok Ve başı dertli vah, eski hali yok Ne olacak? wow, wow, wow Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar *** Plaka yerli bak, sırtı terli çok Ve başı dertli vah, eski hali yok Ne olacak? wow, wow, wow Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar *** Plaka yerli bak, sırtı terli çok Ve başı dertli vah, eski hali yok Ne olacak? wow, wow, wow Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar *** Haha Ceza 2000 artı 6 Yerli plaka Plakam yerli, sırtım terli İstanbul, Anadolu Yakası Üsküdar, Kadıköy Digitolia records Ha Ben hep bur'dayım Plakam yerli Yerli plaka 2000 artı 6 Ha Rapstar Medcezir Ceza Haym