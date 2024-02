Chanel Terrero

Let's go *** Llegó la mami La reina, la dura, una Bugatti El mundo 'tá loco con este body Si tengo un problema, no es monetary *** Les vuelvo loquito' a todos los daddie' Voy siempre primera, nunca secondary Apena' hago doom, doom con mi boom, boom Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy *** Y no se confundan Señora' y señore' Yo siempre estoy ready Pa' romper cadera', romper corazones Solo existe una No hay imitacione' (na, na) Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo *** Take a video Watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah) Booty hypnotic Make you want more, more, more, more, more Voy a bajarlo Hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah) If the way I shake it to this dembow (to this dembow) Drives you loco (yeah) Take a video, watch it slow mo *** Te gusta to' lo que tengo Te endulzo la cara en jugo de mango Se te dispara cuando la prendo Hasta el final, yo no me detengo *** Take a sip of my cola-la Ponte salvaje, na-na-na Make it go like pa-pa-pa-pa Like pa-pa-pa-pa-pa *** Y no se confundan (y no se confundan) Señora' y señore' Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) Pa' romper cadera', romper corazones (ah) Solo existe una (solo existe una) No hay imitacione' (na, na, na) Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye) *** Take a video Watch it slow mo, mo, mo, mo, mo Booty hypnotic Make you want more, more, more, more, more Voy a bajarlo Hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow) Drives you loco (yeah) Take a video Watch it slow mo, mo, mo, mo, mo *** Booty hypnotic Make you want more, more, more, more, more Voy a bajarlo Hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow) Drives you loco (yeah) *** Y no se confundan (y no se confundan) Señora' y señore' Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) Pa' romper cadera', romper corazones (oh) Solo existe una (solo existe una) No hay imitacione' (na, na, na) Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh, yeah) *** Take a video Watch it slow mo, mo, mo, mo, mo Booty hypnotic Make you want more, more, more, more, more Voy a bajarlo Hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (a este dembow) Drives you loco (yeah) Take a video, watch it slow mo