Bir söz bitişi gibi..!! Son buldu sevişler "Dönüşler":.. Bir yaz güneşi gibi eritir hep Bu terkedilişler Bir yaz güneşi gibi eritir hep Bu terkedilişler Bir an duruşu gibi Ömrün gidişi gibi Veda ederken aşk ateşi gibi Söner iç çekişler Veda ederken aşk ateşi gibi Söner iç çekişler Aman aman, yandım amman Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler Kaldı aklımızda Aman aman, acı yüzler Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler Kaldı aklımızda Aman aman, yandım amman Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler Kaldı aklımızda Aman aman, acı yüzler Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler Kaldı aklımızda Bir söz bitişi gibi Son buldu sevişler Bir yaz güneşi gibi eritir hep Bu terkedilişler Bir yaz güneşi gibi eritir hep Bu terkedilişler Aman aman, yandım amman Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler Kaldı aklımızda Aman aman, acı yüzler Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler Kaldı aklımızda Aman aman, yandım amman Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler Kaldı aklımızda Aman aman, acı yüzler Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler Kaldı aklımızda Aman aman, yandım amman Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler Kaldı aklımızda Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman