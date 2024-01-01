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7/24 Dinle Gül Üzdü Beni

Gül Üzdü Beni Şarkı Sözleri

Çiçek Gül Üzdü Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çiçek Gül Üzdü Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gül Üzdü Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çiçek

Çiçek

Gül Üzdü Beni

  • Dön Beri

  • Pınar Başı

  • Gül Yanında Bülbül idim

  • Ben Bir Bülbül İdim

  • Dividim Kalemim

  • Yardan Ayrılmaz

  • Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni

  • Nidelim

  • Benden Selam Eylen

  • İnanmam Artık sözüne

  • Bir Of Çeksem

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