Dön Beri Dön beri dön beri de yüzün göreyim Dön beri dön beri de yüzün göreyim Yüzün görenlere kurban olayım *** Gel gülüm gel ha gel, gel Gel şirin gel ha gel, gel Di gel di gel adıya kurban Di gel di gel şanına hayran Di gel di gel kaday ben vay, vay *** Evlerinin önü de paşa makamı Evlerinin önü de paşa makamı Çıkmaz kalem ile yazdım vefamı *** Gel gülüm gel di gel, gel Gel şirin gel ha gel, gel Di gel di gel adıya kurban Di gel di gel şanına hayran Di gel, di gel kaday ben alım ***

Pınar Başı Pınar başı burma burma Yâr yâr yâr yâr, yâr yâr aman Yaz gelince öter durnam Leylim, leylim, leylim aman Yaz gelince öter durnam Leylim, leylim, leylim aman *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni *** Çıktım pınarın başına Yâr yâr yâr yâr, yâr yâr aman El ettim dudu kuşuna Leylim, leylim, leylim aman El ettim dudu kuşuna Leylim, leylim, leylim aman *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni *** Pınar başın ben olayım Yâr yâr yâr yâr, yâr yâr aman Bulanırsa bulanayım Leylim, leylim, leylim aman Bulanırsa bulanayım Leylim, leylim, leylim aman *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni

Gül Yanında Bülbül idim Gül yanında bülbül idim Boyun eğdim hara karşı Düşmanlara bağlanmazdım Esir oldum yara karşı *** Sorma hatırımı hancı Sardı yüreğimi sancı O yar gerçek ben yalancı Verdiğim ikrara karşı *** Halimizden bilmez çoklar Dert anlamaz derdi yoklar Zülfü bağlar gözü oklar Mansur oldum dara karşı *** Mevlit'i saldı dillere Düşürdü çölden çöllere Karıştım aktım sellere Eridim bahara karşı

Ben Bir Bülbül İdim Ben bir bülbül idim dostun bağında Ötmeyi beklerim gül üzdü beni Ermedim murada taze çağında Okşadı yabancı el üzdü beni *** Herkes bir derdine ah çeker ağlar Bülbülsüz goncalar sahipsiz bağlar Koyunsuz yaylalar çiçeksiz dağlar Sam vurdu kuruttu yel üzdü beni *** Yaralarım doksan dokuz yüz oldu Hasret yaktı beni bağrım köz oldu Demedim çürüdüm dedim söz oldu Her ağzın sitemi dil üzdü beni

Dividim Kalemim Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşem derdine olmuşam aşık Öyle bir yar sevdim zülfü dolaşık Dividim, kalemim, yazarım *** Böyle bir yavrunun derdi var bende Oy bende, yar bende Aha ben gidiyom sen hemen ağla Dön ağla, yar ağla *** Yüce dağ başından indiremedim Yönünü yönüme döndüremedim Bir güzelin aklın kandıramadım Dividim, kalemim, yazarım *** Böyle bir yavrunun derdi var bende Oy bende, yar bende Aha ben gidiyom sen hemen ağla Yan ağla, dön ağla *** Böyle bir yavrunun derdi var bende Yar bende, vay bende Aha ben gidiyom sen hemen ağla Dön ağla, yar ağla