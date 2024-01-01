Gül Üzdü Beni Şarkı Sözleri
Çiçek Gül Üzdü Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çiçek Gül Üzdü Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gül Üzdü Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Ben bir bülbül idim dostun bağında
Ötmeyi beklerim gül üzdü beni
Ermedim murada taze çağında
Okşadı yabancı el üzdü beni
***
Herkes bir derdine ah çeker ağlar
Bülbülsüz goncalar sahipsiz bağlar
Koyunsuz yaylalar çiçeksiz dağlar
Sam vurdu kuruttu yel üzdü beni
***
Yaralarım doksan dokuz yüz oldu
Hasret yaktı beni bağrım köz oldu
Demedim çürüdüm dedim söz oldu
Her ağzın sitemi dil üzdü beni
-
Pınar başı burma burma
Yâr yâr yâr yâr, yâr yâr aman
Yaz gelince öter durnam
Leylim, leylim, leylim aman
Yaz gelince öter durnam
Leylim, leylim, leylim aman
***
Çayırda buldum seni
Ellere vermem seni
Kendime aldım seni
Sineme sarsam seni
***
Çayırda buldum seni
Ellere vermem seni
Kendime aldım seni
Sineme sarsam seni
***
Çıktım pınarın başına
Yâr yâr yâr yâr, yâr yâr aman
El ettim dudu kuşuna
Leylim, leylim, leylim aman
El ettim dudu kuşuna
Leylim, leylim, leylim aman
***
Çayırda buldum seni
Ellere vermem seni
Kendime aldım seni
Sineme sarsam seni
***
Çayırda buldum seni
Ellere vermem seni
Kendime aldım seni
Sineme sarsam seni
***
Pınar başın ben olayım
Yâr yâr yâr yâr, yâr yâr aman
Bulanırsa bulanayım
Leylim, leylim, leylim aman
Bulanırsa bulanayım
Leylim, leylim, leylim aman
***
Çayırda buldum seni
Ellere vermem seni
Kendime aldım seni
Sineme sarsam seni
***
Çayırda buldum seni
Ellere vermem seni
Kendime aldım seni
Sineme sarsam seni
-
Gül yanında bülbül idim
Boyun eğdim hara karşı
Düşmanlara bağlanmazdım
Esir oldum yara karşı
***
Sorma hatırımı hancı
Sardı yüreğimi sancı
O yar gerçek ben yalancı
Verdiğim ikrara karşı
***
Halimizden bilmez çoklar
Dert anlamaz derdi yoklar
Zülfü bağlar gözü oklar
Mansur oldum dara karşı
***
Mevlit'i saldı dillere
Düşürdü çölden çöllere
Karıştım aktım sellere
Eridim bahara karşı
-
Yüce dağ başında yanar bir ışık
Düşmüşem derdine olmuşam aşık
Öyle bir yar sevdim zülfü dolaşık
Dividim, kalemim, yazarım
***
Böyle bir yavrunun derdi var bende
Oy bende, yar bende
Aha ben gidiyom sen hemen ağla
Dön ağla, yar ağla
***
Yüce dağ başından indiremedim
Yönünü yönüme döndüremedim
Bir güzelin aklın kandıramadım
Dividim, kalemim, yazarım
***
Böyle bir yavrunun derdi var bende
Oy bende, yar bende
Aha ben gidiyom sen hemen ağla
Yan ağla, dön ağla
***
Böyle bir yavrunun derdi var bende
Yar bende, vay bende
Aha ben gidiyom sen hemen ağla
Dön ağla, yar ağla
-
Dön beri dön beri de yüzün göreyim
Dön beri dön beri de yüzün göreyim
Yüzün görenlere kurban olayım
***
Gel gülüm gel ha gel, gel
Gel şirin gel ha gel, gel
Di gel di gel adıya kurban
Di gel di gel şanına hayran
Di gel di gel kaday ben vay, vay
***
Evlerinin önü de paşa makamı
Evlerinin önü de paşa makamı
Çıkmaz kalem ile yazdım vefamı
***
Gel gülüm gel di gel, gel
Gel şirin gel ha gel, gel
Di gel di gel adıya kurban
Di gel di gel şanına hayran
Di gel, di gel kaday ben alım
***
-
-
-
-
-
-
Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır
Bugün posta günü canım sıkılır
Sıkılır aman aman aman
Bugün posta günü canım sıkılır
Sıkılır aman aman aman
***
Ellerin mektupu gelmiş okunur
Benim yüreğime hançer sokulur
Sokulur aman aman aman
Benim yüreğime hançer sokulur
Sokulur aman aman aman
***
Şu karşıki dağda bir top kar idim
Yağmur yağdı, güneş vurdu eridim
Eridim aman aman aman
Yağmur yağdı, güneş vurdu eridim
Eridim aman aman aman
***
Evvel yârin sevdiceği ben idim
Evvel yârin sevdiceği ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Ben oldum aman aman aman
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Ben oldum aman aman aman