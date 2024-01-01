Pınar başı burma burma Yâr yâr yâr yâr, yâr yâr aman Yaz gelince öter durnam Leylim, leylim, leylim aman Yaz gelince öter durnam Leylim, leylim, leylim aman *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni *** Çıktım pınarın başına Yâr yâr yâr yâr, yâr yâr aman El ettim dudu kuşuna Leylim, leylim, leylim aman El ettim dudu kuşuna Leylim, leylim, leylim aman *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni *** Pınar başın ben olayım Yâr yâr yâr yâr, yâr yâr aman Bulanırsa bulanayım Leylim, leylim, leylim aman Bulanırsa bulanayım Leylim, leylim, leylim aman *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni *** Çayırda buldum seni Ellere vermem seni Kendime aldım seni Sineme sarsam seni

Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor