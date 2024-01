Cici Kızlar

Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla la la la *** Ah kalbim ben senden çok çektim Söyle nedir bu halin Valla sen delisin delisin Olmaz ki böyle çarpılmaz ki Çıldırmışsın sanki valla sen delisin *** Ne olmuş birden gördüysen onu Ömründe ilk gördüğün erkek o mu Aman sus sus duymasınlar sesini Göğsümden koparır atarım seni la la la Delisin delisin delisin Delisin delisin *** Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla Lallallalla larallallallalla la la la *** Bu kaçıncı sevgi belki 45 50 Ben bildim bileli Kalbim sen delisin delisin Hiç mi ders almazsın Bir an boş durmazsın Fikrimi sormazsın vallahi delisin *** Anlaşıldı sen duruncaya dek Bu iş hep böyle sürüp gidecek Aşk her zaman bağrına saplı bir ok Senden bana hiç rahat yüzü yok la la la *** Delisin delisin delisin Delisin delisin delisin Delisin delisin Delisin