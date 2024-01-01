Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD1 Şarkı Sözleri
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Cici Kızlar
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD1
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Lallallalla larallallallalla
Lallallalla larallallallalla
Lallallalla larallallallalla
Lallallalla larallallallalla la la la
***
Ah kalbim ben senden çok çektim
Söyle nedir bu halin
Valla sen delisin delisin
Olmaz ki böyle çarpılmaz ki
Çıldırmışsın sanki valla sen delisin
***
Ne olmuş birden gördüysen onu
Ömründe ilk gördüğün erkek o mu
Aman sus sus duymasınlar sesini
Göğsümden koparır atarım seni la la la
Delisin delisin delisin
Delisin delisin
***
Lallallalla larallallallalla
Lallallalla larallallallalla
Lallallalla larallallallalla
Lallallalla larallallallalla la la la
***
Bu kaçıncı sevgi belki 45 50
Ben bildim bileli
Kalbim sen delisin delisin
Hiç mi ders almazsın
Bir an boş durmazsın
Fikrimi sormazsın vallahi delisin
***
Anlaşıldı sen duruncaya dek
Bu iş hep böyle sürüp gidecek
Aşk her zaman bağrına saplı bir ok
Senden bana hiç rahat yüzü yok la la la
***
Delisin delisin delisin
Delisin delisin delisin
Delisin delisin
Delisin
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Git ona git benden selam söyle selam söyle
Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
***
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle
Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
***
Onun burnu kaf dağında
Söz söylenmez yanında
Kendini beğenmişin biri o
***
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle
Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle
***
Onun burnu kaf dağında
Söz söylenmez yanında
Kendini beğenmişin biri o
***
Git ona git benden selam söyle selam söyle
Nispet yapmasın hiç bana öyle bana öyle
Git ona git benden selam söyle selam söyle
***
Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle
Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle
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