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7/24 Dinle Yusuf Nalkesen Şarkıları

Yusuf Nalkesen Şarkıları Şarkı Sözleri

Çiğdem Gürdal Yusuf Nalkesen Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çiğdem Gürdal Yusuf Nalkesen Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yusuf Nalkesen Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdal

Yusuf Nalkesen Şarkıları

  • Arkamdan Tas Tas Su Dökmeyi Bırak

  • Yolculuğum

  • Sen Böyle İstedin Bu Masal Bitti

  • O Ağacın Altını Şimdi Anıyor Musun?

  • Petek Petek Varken Balım

  • Kapım Her Çalındıkça

  • Hoş Geçir Gününü

  • Dilimde Duanın Bini Bir Para

  • Benim Kadar Suçlusun

  • Albümlerden Çıkartmadım

  • Ah Şu Gönlümüz

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