Çiğdem Gürdal

Benim Kadar Suçlusun Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de Tek ben mi sebep oldum bu hâle gelmemize Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de

Yolculuğum Bir gün acı bir rüzgâr esiverecek birden Başlayacak benim de dönüşsüz yolculuğum Dökülecek nice yaş, dostların gözlerinden En yakınım olacak bazı çiçek, bazı mum *** Kim bilir sen peşimden nasıl ağlayacaksın Belki de sandığımdan daha çok yanacaksın Bilmesin kimse neden siyahlar giydiğini Sürmesin sakın, sakın bir günden fazla yasın Bir gün acı bir rüzgar esiverecek birden.

Sen Böyle İstedin Bu Masal Bitti Hadi ben öfkemi yenemedim de Gözümde yaşlarla gitmeye kalktım Sen dilin tutulmuş gibi davranıp Neden dur demedin, beni bıraktın *** Sevgine güvenim yıldı gitti Sen böyle istedin bu masal bitti Sen böyle istedin bu sevgi bitti *** Diyelim o gün ben kabahatliydim Sana da en acı sözleri dedin Arkama bakmadan gider miydim hiç? Eğer sen gitmemi istemeseydin

O Ağacın Altını Şimdi Anıyor Musun? Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hep el ele vererek hayaller kurduğumuz Kimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuz *** O ağacın altını şimdi anıyor musun? O ağacın altını şimdi anıyor musun? O güzel günler için bilmem, bilmem Bilmem, bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun *** Attığımız tarih de, çizdiğimiz o kalp de Silinmemiş, duruyor hepsi yerli yerinde Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde *** O ağacın altını şimdi anıyor musun? O ağacın altını şimdi anıyor musun? O güzel günler için bilmem, bilmem Bilmem, bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun

Petek Petek Varken Balım Petek petek varken balın Meyve doluyken her dalın Tümen tümendir o zaman Hem arayan hem soranın Oy anam oy *** Yaklaşınca ömür kışa Döner düz yollar yokuşa İnsan hasret kalır yazık Güler yüzlü bir bakışa Oy anam oy *** Tükenince vereceğim Kimse sormaz nerde yersin Kapını çalmaz olurlar O dost bilip sevdiklerin Oy anam oy oy oy oy

Kapım Her Çalındıkça Kapın her çalındıkça O mudur diyeceksin O mudur diyeceksin *** Kapın her çalındıkça O mudur diyeceksin O mudur diyeceksin *** Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin *** Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin *** Hele bir yalnız kal da Nasılmış göreceksin Nasılmış göreceksin *** Hele bir yalnız kal da Nasılmış göreceksin Nasılmış göreceksin *** Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin *** Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin

Hoş Geçir Gününü İster zengin ol sen, istersen fakir Dertsiz insan olmaz bunu iyi bil Haline Şükredip yaşamana bak Kimseyi ne incit ne de gör hakir *** Hoş geçir gününü geceni bir bir Bu alem kimseye baki değildir

Dilimde Duanın Bini Bir Para Dilimde duanın bini bir para Karşıma çıkardı diye Allah' a Daha ilk görüşte bayıldım sana Peri mi nesin sen Allah aşkına! *** Gülüşün, bakışın güzelden güzel, Her akşam üstü sen o bahçeye gel Kıskanma bana ver saçından bir tel Melek mi nesin sen Allah aşkına! *** Adın ne, nereden çıkıp ta geldin Her halinle inan kalbimi deldin; Kararan gönlüme sen hayat verdin! Peri mi nesin sen Allah aşkına!

Arkamdan Tas Tas Su Dökmeyi Bırak Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak Ne adak ada, ne dedeye mum yak Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak Ne adak ada, ne dedeye mum yak *** Sen benim gönlümü kırmamaya bak Sen benim gönlümü kırmamaya bak Sen benim gönlümü kırmamaya bak Sen benim gönlümü kırmamaya bak *** Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Sevgilim değiştir, gel bu huyunu *** Hiç yoktan dargınlık çıkarıyorsun Sebepli, sebepsiz kalp kırıyorsun Hiç yoktan dargınlık çıkarıyorsun Sebepli, sebepsiz kalp kırıyorsun *** Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? *** Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Sevgilim değiştir gel bu huyunu *** Sevgine inancım olmasa eğer Sana hiç kalbimde verir miyim yer? Sevgine inancım olmasa eğer Sana hiç kalbimde verir miyim yer? *** Sanma ki, başkası bu kahrı çeker Sanma ki, başkası bu kahrı çeker Sanma ki, başkası bu kahrı çeker Sanma ki, başkası bu kahrı çeker *** Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Sevgilim değiştir gel bu huyunu, sen bu huyunu

Albümlerden Çıkartmadım Albümlerden çıkarmadım Tekini bile atmadım Hiç birisini bile yırtmadım Tekini bile yırtmadım *** Bende Kalan Resimlere gözüm gibi bakıyorum Be onlara gizli gizli bakıp yanıyorum Sen ister bil, ,ster bilme, seni her an arıyorum *** Kimisinde yan yanayız Diz dizeyiz can canayız Yazık ki şimdi ayrıyız Çok Yazık ki şimdi ayrıyız of of of of *** Bende Kalan Resimlere gözüm gibi bakıyorum Be onlara gizli gizli bakıp yanıyorum Sen ister bil, ,ster bilme, seni her an arıyorum