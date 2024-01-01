Bu Hazan Yine Kalbim Şarkı Sözleri
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Çiğdem Gürdal
Bu Hazan Yine Kalbim
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Bu hazan yine kalbim maziden daha kırık
Gönül boş, gözüm yaşlı
Dudağımda hıçkırık, dudağımda hıçkırık
Gönül boş, gözüm yaşlı
Dudağımda hıçkırık, dudağımda hıçkırık
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Yeter artık bu hasret
Uzamasın ayrılık, uzamasın ayrılık
Gönül boş, gözüm yaşlı
Dudağımda hıçkırık, dudağımda hıçkırık
Gönül boş, gözüm yaşlı
Dudağımda hıçkırık, dudağımda hıçkırık