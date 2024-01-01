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7/24 Dinle Çiğdem Gürdal

Bu Hazan Yine Kalbim Şarkı Sözleri

Çiğdem Gürdal Bu Hazan Yine Kalbim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çiğdem Gürdal Bu Hazan Yine Kalbim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Hazan Yine Kalbim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdal

Bu Hazan Yine Kalbim

  • Bu Hazan Yine Kalbim
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