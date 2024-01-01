Çiğdem Gürdal

Derdimi kimlere desem Başımı alıp nere git'sem Bu aşk beni öldürecek Candan mı yardan mı geçsek Bu aşk beni öldürecek Candan mı yardan mı geçsek *** Ahhh yanıyorum vah, vah ölüyorum Vallahi çok seviyorum billahi çok seviyorum Dinleyin beni ey dağlar Ses verin bu yaralıya Duyan ağlar, gören ağlar Böyle bahtı karalıya Duyan yanar, gören ağlar Böyle bahtı karalıya *** Ahhh yanıyorum vah, vah ölüyorum Vallahi çok seviyorum billahi çok seviyorum