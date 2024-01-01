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7/24 Dinle Çiğdem Gürdal

Derdimi Kimlere Desem Şarkı Sözleri

Çiğdem Gürdal Derdimi Kimlere Desem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çiğdem Gürdal Derdimi Kimlere Desem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Derdimi Kimlere Desem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdal

Derdimi Kimlere Desem

  • Derdimi Kimlere Desem
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