Derdimi Kimlere Desem Şarkı Sözleri
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Çiğdem Gürdal
Derdimi Kimlere Desem
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Derdimi kimlere desem
Başımı alıp nere git'sem
Bu aşk beni öldürecek
Candan mı yardan mı geçsek
Bu aşk beni öldürecek
Candan mı yardan mı geçsek
***
Ahhh yanıyorum vah, vah ölüyorum
Vallahi çok seviyorum billahi çok seviyorum
Dinleyin beni ey dağlar
Ses verin bu yaralıya
Duyan ağlar, gören ağlar
Böyle bahtı karalıya
Duyan yanar, gören ağlar
Böyle bahtı karalıya
***
Ahhh yanıyorum vah, vah ölüyorum
Vallahi çok seviyorum billahi çok seviyorum