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7/24 Dinle Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdal

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Yar Ayrılık Yaktı Beni

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Albümler

Günaydın Sevgiliye Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdal Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdal (Özel) Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdal Konser Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdül & İstanbul Sazendeleri Çiğdem Gürdal

Yusuf Nalkesen Şarkıları Çiğdem Gürdal

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