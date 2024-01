Çiğdem Gürdal

(Âh) Dün gece ye’s ile kendimden geçtim Teselli aradım meyhânelerde Baht-ı dûn elinden bir dolu içtim O neş’e kalmamış peymânelerde *** (Âh) Her neye dokunsam zahm-ı rikkât var Her ne yana baksam reng-i firkât var Çalkanır ağlar bir âh-ı hasret var Sularla çağlayan terânelerde *** (Âh) Bilmedim kim oldu bu hâle sebep Ağlarım ümmîdim hebâ oldu hep Bendeki sûz-i dîl var mıdır acep Tutuşup can veren pervânelerde

Menekşelendi sular, sular menekşelendi Esmer gözlü akşamı dinledim yine sensiz Leylak pırıltılarla bahçeler gölgelendi İnledi yine bülbül, olmazmış gül dikensiz *** Dikensiz gül olmazmış Çilesiz gönül Ayşe Her kuş bülbül olmazmış Her çiçek de gül Ayşe *** Ne bülbül gülü sevdi, seni sevdiğim kadar Ne böyle seven gönül, ne de senden güzel var İçli bir özleyişe bırak beni yanayım Gözlerinde gördüğüm rüyama inanayım *** Dikensiz gül olmazmış Çilesiz gönül Ayşe Her kuş bülbül olmazmış Her çiçek de gül Ayşe