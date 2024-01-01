Çiğdem Gürdal

Yalnız Sen Şarkı Sözleri
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Düştüm delice aşkın seline
Yalnız sen girdin gönlüme
İçten tutkunum, Kalpten
Vurgunum
Bir tek sen derman gönlüme
Hasret Yorgunu oldum bu
Aşktan
Yanıyor eriyor kalbim
Gönlüm yaralı, bahtım karalı
Dermanım sensin yalnız sen
***
Aşkın şarkısı oldun her gece
Can kattın yalnız ömrüme
Sensin olamam sensiz yapamam
Bir tek sen derman gönlüme
Hasret yorgunu oldum bu
Aşktan
Yanıyor eriyor kalbim
Gönlüm yaralı, bahtım karalı
Dermanım sensin yalnız sen