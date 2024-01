Çiğdem Gürdal

Gitmek mi Zor Kalmak mı Zor Sormamışsın hiç kimseden Pek üzgünmüşsün giderken Sormamışsın hiç kimseden Pek üzgünmüşsün giderken *** Aramış durmuşsun beni Kimseye belli etmeden Aramış durmuşsun beni Kimseye belli etmeden Kimseye belli etmeden *** Gitmek mi zor kalmak mı zor Gitmek mi zor kalmak mı zor O sabahı gel bana sor O sabahı sen bana sor *** Bilmiyorum sanma niçin Kızmışsındır için için Bilmiyorum sanma niçin Kızmışsındır için için *** Neler neler demişsindir Sana gelmediğim için Neler neler demişsindir Sana gelmediğim için Sana gelmediğim için *** Gitmek mi zor kalmak mı zor Gitmek mi zor kalmak mı zor O sabahı gel bana sor O sabahı sen bana sor *** Dilim ne isterse desin En acı sözler söylesin Dilim ne isterse desin En acı sözler söylesin *** İstiyordun ki sen beni Ağlıyorken görmeyesin İstiyordun ki sen beni Ağlıyorken görmeyesin Ağlıyorken görmeyesin *** Gitmek mi zor kalmak mı zor Gitmek mi zor kalmak mı zor O sabahı sen bana sor O sabahı gel bana sor Ayrılığı sen bana sor Ayrılığı gel bana sor

Leyla (Sende Buldum Aşkımı Kaderimi) Leylâ (ah ah Leylâ) sende buldum aşkımı kaderimi Terkedersen duyarsın bir sabah (bir sabah) ölüm haberimi Bırakma ellere atma çöllere Düşürme dillere kalbindeki yerimi Leylâ *** Mecnun Leylâsız yanıp tüter mi? Sevdâ çölünde çemen biter mi? Ömrünü versen acep yeter mi? (Ah) Bırakma ellere atma çöllere Düşürme dillere kalbindeki yerini Leylâ

Sezdim Dargın Bakışını Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine Bir kış sarmış gibiydi (ah) sanki bahar yerine Gözleriyle dokundu kalbimin tellerine Bir kış sarmış gibiydi (ah) sanki bahar yerine

Gözlerimden Yüzün Kulaklarımdan Sesin Gözlerimden yüzün Kulaklarımdan sesin Silinmedi, silinmedi Silinmedi senelerdir *** Gözlerimden yüzün Kulaklarımdan sesin Silinmedi, silinmedi Silinmedi senelerdir *** Gönlümdeki sevgin Dudaklarımdan ismin Silinmedi, silinmedi Silinmedi senelerdir *** Gönlümdeki sevgin Dudaklarımdan ismin Silinmedi, silinmedi Silinmedi senelerdir *** Unutamam seni Unutamam seni Geçen mutlu günleri Unutamam seni *** Unutamam seni Geçen mutlu günleri Sevemedim, sevemedim Sevemedim kimseleri *** Gönlümdeki sevgin Dudaklarımdan ismin Silinmedi, silinmedi Silinmedi senelerdir *** Gönlümdeki sevgin Dudaklarımdan ismin Silinmedi, silinmedi Silinmedi senelerdir

Gönül Durup Dururken Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi Çırpındı dalında dikeni tanıyormuş gibi Yoruldu boş yere derdini atıyormuş gibi Döndü geldi bana yarası kanıyormuş gibi

Ümidim Emelim Her Şeyim Sensin Ümidim Emelim Her Şeyim Sendin Bırakın şu ömrüm sende tükensin Belki bir gün sende beni seversin Ümidim emelim her şeyim sendin Ümidim emelim her şeyim sensin *** İster sev çaresiz dertlerin olsun İşte al canımı al senin olsun yeter ki gönüller beraber olsun Ümidim emelim her şeyim sensin Ümidim emelim her şeyim sensin ümidim emelim her şeyim sensin

Dargın Ayrılmayalım Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün *** Çıkmadın pencereye, ne göründün ne güldün Çıkmadın pencereye, ne göründün ne güldün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün *** Yolcular arasında aradım seni bir bir Yolcular arasında aradım seni bir bir Elimde soldu yazık çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil Elimde soldu yazık çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil *** Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil Elimde soldu yazık çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil Elimde soldu yazık çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil

Bir Güneş Ki Doğmayacak Bir güneş ki doğmayacak Bir sabah ki olmayacak Bir gönül ki gülmeyecek Olmaz olsun böyle hayat *** Hicranzede kalbim yara Ta ezelden bahtım kara Bu yarayı kimler sara Olmaz olsun böyle hayat

Kadifeden Kesesi Kadifeden kesesi Kahveden gelir sesi Oturmuş kumar oynar Ciğerimin, ah ciğerimin köşesi *** Aman, yolla, Beyoğlu'na yolla Aman, yolla, Kadıköy'e yolla, yolla Yolla, yâr, yolla *** Kadife yastığın yok Odana bastığım yok Kitaba el basarım Senden başka, senden başka dostum yok *** Aman, yolla, Beyoğlu'na yolla Aman, yolla, Kadıköy'e yolla, yolla Yolla, yâr, yolla *** Aman, yolla, Beyoğlu'na yolla Aman, yolla, Kadıköy'e yolla, yolla Yolla, yâr, yolla

Saymadım Kaç Yıl Oldu Saymadım Saymadım kaç yıl oldu Sen, sen Sen ellerin olalı *** Saymadım Saymadım kaç yıl oldu Sen, sen Sen ellerin olalı *** Bilmem yüzün güldü mü, güldü mü Ayrıldık ayrılalı, ayrıldık ayrılalı Ayrıldık ayrılalı *** Beni sorarsan eğer, beni sorarsan eğer Gönlüm hâlâ, gönlüm hâlâ yaralı Gönlüm hâlâ yaralı *** Bilmem yüzün güldü mü, güldü mü Ayrıldık ayrılalı, ayrıldık ayrılalı Ayrıldık ayrılalı

Yüzün Güllerden İnce Yüzün güllerden ince sesin bülbülden tatlı Gülüşün gonca gonca neş’en altın kanatlı Günaydın sevgiliye, günaydın gönül aydın günaydın Dalında biteviye şakıyan ben olaydım *** Açarken şen duygular içimin bahçesinde Gülümsüyor arzular şarkımın nağmesinde Günaydın sevgiliye, günaydın gönül aydın günaydın Dalında biteviye şakıyan ben olaydım

Giderim Yolum Dağdır Giderim yolum dağdır (Vay) Bu ne meyvalı bağdır Ben kazanım yar yesin Nice ki canım sağdır *** Of of böyle kar Bu yıl da kaldık bekar *** Giderim yolum kaya (Vay) Cemalin benzer aya Eridim hilal oldum Günleri saya saya *** Of of böyle kar Bu yıl da kaldık bekar