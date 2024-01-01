Çiğdem Gürdal

Gül Dalında Öten Bülbülün Olsam Gül dalında öten bülbülün olsam Ötsem yanık yanık kalbine dolsam Aşkını dilesem, kalbimi sunsam Ne olur uğruna sararıp solsam *** Baharım, çiçeğim, güzelim, sevgilim Sar beni kollarında, canım diyeyim *** Bir kuş olsam da pencerene konsam Aşkın şarkısını sana okusam Göğsünde yatsam da biraz uyusam Elemi unutsam, neş’emi bulsam

Yollarına Gül Döktüm Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye Geçmedin boynum büktüm, başka yar seçer diye *** Menekşe lâle, hanımeli Güzel huyun yoktur bedeli Sana gönül verdim vereli Sararıp soldum aman *** Aşkı içtim elinle, kalbim doldu seninle Geçti ömrüm eninle, bende vazgeçer diye

Kütahya'nın Pınarları Kütahya'nın pınarları akışır, akışır Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır Asalı'ya çuha şalvar yakışır, yakışır *** Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? *** Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? *** Salın gelip musallaya dayandı Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı Seni vuran oğlan nasıl dayandı? *** Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? *** Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?

Dün Gece Ye's İle Kendimden Geçtim (Âh) Dün gece ye’s ile kendimden geçtim Teselli aradım meyhânelerde Baht-ı dûn elinden bir dolu içtim O neş’e kalmamış peymânelerde *** (Âh) Her neye dokunsam zahm-ı rikkât var Her ne yana baksam reng-i firkât var Çalkanır ağlar bir âh-ı hasret var Sularla çağlayan terânelerde *** (Âh) Bilmedim kim oldu bu hâle sebep Ağlarım ümmîdim hebâ oldu hep Bendeki sûz-i dîl var mıdır acep Tutuşup can veren pervânelerde

Gönül Yarasından Acı Duyanlar Gönül yarasından acı duyanlar Feleğin kahrına boyun eğermiş Kara bahtın cilvesine uyanlar Bir gün olur murâdına erermiş *** Ben de çile çektim, gözyaşı döktüm Cânâna yalvardım, nice diz çöktüm Şifasız yaramı dağlayıp söktüm Ağlayanlar bir gün olur gülermiş

Sazlar Çalınır Çamlıca'nın Bahçelerinde Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde Bahçelerinde *** Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde Bahçelerinde *** Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde Nağmelerinde *** Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde Nağmelerinde *** Bir taze emel var şu kızın handelerinde Handelerinde *** Bir taze emel var şu kızın handelerinde Handelerinde *** Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde Nağmelerinde

Söylemek İstesem Gönüldekini Söylemek istesem gönüldekini Dilime dolanan ıstırap olur Söylemek istesem gönüldekini Dilime dolanan ıstırap olur *** Yazsaydım derdimin ben bir tekini Ciltlere sığmayan bir kitap olur Yazsaydım derdimin ben bir tekini Ciltlere sığmayan bir kitap olur *** Ah, ne yaman çileli bir insanmışım Ah, ne yaman çileli bir insanmışım Sunulan her zehri şifa sanmışım Ah, ne aldanmışım, ne aldanmışım Aldanan gönülde aşk serap olur Aldanan gönülde aşk serap olur

Mey-i Lainle Dil Mestane Olsun Mey-i lâlinle dil mestâne olsun Aman sâkî getir bir tâne olsun Gönül kâşânesi meyhâne olsun Aman sâkî getir bir tâne olsun

Bahar Gelir Bülbül Öter Bahar gelir, bülbül öter O yar gözümde tüter Bahar gelir, bülbül öter O yar gözümde tüter *** Ayrılık ölümden beter Yeter bu hasretlik, yeter Ayrılık ölümden beter Yeter bu hasretlik, yeter **** Neredesin? Gözlerim arar seni Hayalime düş de sara'm seni Neredesin? Gözlerim arar seni Hayalime düş de sara'm seni *** Cihan güzellerle dolsa Gönül durmaz, arar seni Cihan güzellerle dolsa Gönül yine arar seni *** Baharda bir gece kaldık Baş başa hülyaya daldık Baharda bir gece kaldık Baş başa hülyaya daldık *** Bahçeden gül gonca çaldık Yeter bu hasretlik, yeter Bahçeden gül gonca çaldık Yeter bu hasretlik, yeter *** Neredesin? Gözlerim arar seni Hayalime düş de sara'm seni Neredesin? Gözlerim arar seni Hayalime düş de sara'm seni *** Cihan güzellerle dolsa Gönül yine arar seni Cihan güzellerle dolsa Gönül durmaz, arar seni

Menekşelendi Sular Menekşelendi sular, sular menekşelendi Esmer gözlü akşamı dinledim yine sensiz Leylak pırıltılarla bahçeler gölgelendi İnledi yine bülbül, olmazmış gül dikensiz *** Dikensiz gül olmazmış Çilesiz gönül Ayşe Her kuş bülbül olmazmış Her çiçek de gül Ayşe *** Ne bülbül gülü sevdi, seni sevdiğim kadar Ne böyle seven gönül, ne de senden güzel var İçli bir özleyişe bırak beni yanayım Gözlerinde gördüğüm rüyama inanayım *** Dikensiz gül olmazmış Çilesiz gönül Ayşe Her kuş bülbül olmazmış Her çiçek de gül Ayşe

Kimseye Etmem Şikayet Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime *** Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime *** Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime *** Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Biraz Kül Biraz Duman Biraz kül Biraz duman O benim işte O benim işte *** Kerem misali yanan O benim işte O benim işte *** Kerem misali yanan O benim işte O benim işte *** İnanma gözlerine Ben, ben değilim *** İnanma gözlerine Ben, ben değilim *** Beni sevdiğin zaman Ah, o benim işte O benim işte

Bakmıyor Çeşm-i Siyah Bakmıyor çeşmisiyah feryade Bakmıyor çeşmisiyah feryade *** Yetiş, ey gamze, yetiş imdade Yetiş, ey gamze, yetiş imdade *** Gelmiyor hançeriebru dade, ah Gelmiyor hançeriebru dade *** Gel, ne korkarsın, ecel? Simayızerdimden benim o Yâre Hey, hey *** Ah Kurtar, Allah Kurtar, Allah aşkına Dünyayıderdimden benim o Yâre *** Yetiş, ey gamze, yetiş imdade Yetiş, ey gamze, yetiş imdade

Karşıyaka da İzmir'in Gülü Karşıyaka'da İzmir'in gülü Seyran ediyor elinde mülü Beri yakada gönül bülbülü *** Ne garip garip öter yuvada Ne hazin hazin uçar havada *** Bakın şu kızın ela gözüne Sabah güneşi vurmuş yüzüne Sitem hançeri takmış göğsüne *** Ne garip garip öter yuvada Ne hazin hazin uçar havada