Çiğdem Gürdal

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Gül dalında öten bülbülün olsam
Ötsem yanık yanık kalbine dolsam
Aşkını dilesem, kalbimi sunsam
Ne olur uğruna sararıp solsam
***
Baharım, çiçeğim, güzelim, sevgilim
Sar beni kollarında, canım diyeyim
***
Bir kuş olsam da pencerene konsam
Aşkın şarkısını sana okusam
Göğsünde yatsam da biraz uyusam
Elemi unutsam, neş’emi bulsam
-
-
Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye
Geçmedin boynum büktüm, başka yar seçer diye
***
Menekşe lâle, hanımeli
Güzel huyun yoktur bedeli
Sana gönül verdim vereli
Sararıp soldum aman
***
Aşkı içtim elinle, kalbim doldu seninle
Geçti ömrüm eninle, bende vazgeçer diye
-
Kütahya'nın pınarları akışır, akışır
Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır
Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır
Asalı'ya çuha şalvar yakışır, yakışır
***
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
***
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
***
Salın gelip musallaya dayandı
Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı
Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı
Seni vuran oğlan nasıl dayandı?
***
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
***
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
-
(Âh) Dün gece ye’s ile kendimden geçtim
Teselli aradım meyhânelerde
Baht-ı dûn elinden bir dolu içtim
O neş’e kalmamış peymânelerde
***
(Âh) Her neye dokunsam zahm-ı rikkât var
Her ne yana baksam reng-i firkât var
Çalkanır ağlar bir âh-ı hasret var
Sularla çağlayan terânelerde
***
(Âh) Bilmedim kim oldu bu hâle sebep
Ağlarım ümmîdim hebâ oldu hep
Bendeki sûz-i dîl var mıdır acep
Tutuşup can veren pervânelerde
-
Gönül yarasından acı duyanlar
Feleğin kahrına boyun eğermiş
Kara bahtın cilvesine uyanlar
Bir gün olur murâdına erermiş
***
Ben de çile çektim, gözyaşı döktüm
Cânâna yalvardım, nice diz çöktüm
Şifasız yaramı dağlayıp söktüm
Ağlayanlar bir gün olur gülermiş
-
Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde
Bahçelerinde
***
Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde
Bahçelerinde
***
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Nağmelerinde
***
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Nağmelerinde
***
Bir taze emel var şu kızın handelerinde
Handelerinde
***
Bir taze emel var şu kızın handelerinde
Handelerinde
***
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Nağmelerinde
-
Söylemek istesem gönüldekini
Dilime dolanan ıstırap olur
Söylemek istesem gönüldekini
Dilime dolanan ıstırap olur
***
Yazsaydım derdimin ben bir tekini
Ciltlere sığmayan bir kitap olur
Yazsaydım derdimin ben bir tekini
Ciltlere sığmayan bir kitap olur
***
Ah, ne yaman çileli bir insanmışım
Ah, ne yaman çileli bir insanmışım
Sunulan her zehri şifa sanmışım
Ah, ne aldanmışım, ne aldanmışım
Aldanan gönülde aşk serap olur
Aldanan gönülde aşk serap olur
-
Mey-i lâlinle dil mestâne olsun
Aman sâkî getir bir tâne olsun
Gönül kâşânesi meyhâne olsun
Aman sâkî getir bir tâne olsun
-
Bahar gelir, bülbül öter
O yar gözümde tüter
Bahar gelir, bülbül öter
O yar gözümde tüter
***
Ayrılık ölümden beter
Yeter bu hasretlik, yeter
Ayrılık ölümden beter
Yeter bu hasretlik, yeter
****
Neredesin? Gözlerim arar seni
Hayalime düş de sara'm seni
Neredesin? Gözlerim arar seni
Hayalime düş de sara'm seni
***
Cihan güzellerle dolsa
Gönül durmaz, arar seni
Cihan güzellerle dolsa
Gönül yine arar seni
***
Baharda bir gece kaldık
Baş başa hülyaya daldık
Baharda bir gece kaldık
Baş başa hülyaya daldık
***
Bahçeden gül gonca çaldık
Yeter bu hasretlik, yeter
Bahçeden gül gonca çaldık
Yeter bu hasretlik, yeter
***
Neredesin? Gözlerim arar seni
Hayalime düş de sara'm seni
Neredesin? Gözlerim arar seni
Hayalime düş de sara'm seni
***
Cihan güzellerle dolsa
Gönül yine arar seni
Cihan güzellerle dolsa
Gönül durmaz, arar seni
-
Menekşelendi sular, sular menekşelendi
Esmer gözlü akşamı dinledim yine sensiz
Leylak pırıltılarla bahçeler gölgelendi
İnledi yine bülbül, olmazmış gül dikensiz
***
Dikensiz gül olmazmış
Çilesiz gönül Ayşe
Her kuş bülbül olmazmış
Her çiçek de gül Ayşe
***
Ne bülbül gülü sevdi, seni sevdiğim kadar
Ne böyle seven gönül, ne de senden güzel var
İçli bir özleyişe bırak beni yanayım
Gözlerinde gördüğüm rüyama inanayım
***
Dikensiz gül olmazmış
Çilesiz gönül Ayşe
Her kuş bülbül olmazmış
Her çiçek de gül Ayşe
-
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime
***
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
***
Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime
Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime
***
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
-
-
Biraz kül
Biraz duman
O benim işte
O benim işte
***
Kerem misali yanan
O benim işte
O benim işte
***
Kerem misali yanan
O benim işte
O benim işte
***
İnanma gözlerine
Ben, ben değilim
***
İnanma gözlerine
Ben, ben değilim
***
Beni sevdiğin zaman
Ah, o benim işte
O benim işte
-
Bakmıyor çeşmisiyah feryade
Bakmıyor çeşmisiyah feryade
***
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
***
Gelmiyor hançeriebru dade, ah
Gelmiyor hançeriebru dade
***
Gel, ne korkarsın, ecel?
Simayızerdimden benim o
Yâre
Hey, hey
***
Ah
Kurtar, Allah
Kurtar, Allah aşkına
Dünyayıderdimden benim o
Yâre
***
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
-
Karşıyaka'da İzmir'in gülü
Seyran ediyor elinde mülü
Beri yakada gönül bülbülü
***
Ne garip garip öter yuvada
Ne hazin hazin uçar havada
***
Bakın şu kızın ela gözüne
Sabah güneşi vurmuş yüzüne
Sitem hançeri takmış göğsüne
***
Ne garip garip öter yuvada
Ne hazin hazin uçar havada
-
Kimseyi böyle perişan
Etme, Allah'ım, yeter
Kimseyi böyle perişan
Etme, Allah'ım, yeter
***
Uyku tutmaz, bir ümit yok
Gelmiyor hiçbir haber
Uyku tutmaz, bir ümit yok
Gelmiyor hiçbir haber
***
Ağlamaktan
Gözlerim etrafı artık görmüyor
Ağlamaktan
Gözlerim etrafı artık görmüyor
***
Hazreti Yakup'a dönderdi beni
Hükmikader
Hazreti Yakup'a dönderdi beni
Hükmikader