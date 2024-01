Çiğdem Gürdal

Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak Ne adak ada, ne dedeye mum yak Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak Ne adak ada, ne dedeye mum yak *** Sen benim gönlümü kırmamaya bak Sen benim gönlümü kırmamaya bak Sen benim gönlümü kırmamaya bak Sen benim gönlümü kırmamaya bak *** Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Sevgilim değiştir, gel bu huyunu *** Hiç yoktan dargınlık çıkarıyorsun Sebepli, sebepsiz kalp kırıyorsun Hiç yoktan dargınlık çıkarıyorsun Sebepli, sebepsiz kalp kırıyorsun *** Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? Sonra da oturup ne ağlıyorsun? *** Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Sevgilim değiştir gel bu huyunu *** Sevgine inancım olmasa eğer Sana hiç kalbimde verir miyim yer? Sevgine inancım olmasa eğer Sana hiç kalbimde verir miyim yer? *** Sanma ki, başkası bu kahrı çeker Sanma ki, başkası bu kahrı çeker Sanma ki, başkası bu kahrı çeker Sanma ki, başkası bu kahrı çeker *** Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu Sevgilim değiştir sen bu huyunu Sevgilim değiştir gel bu huyunu, sen bu huyunu

Albümlerden çıkarmadım Tekini bile atmadım Hiç birisini bile yırtmadım Tekini bile yırtmadım *** Bende Kalan Resimlere gözüm gibi bakıyorum Be onlara gizli gizli bakıp yanıyorum Sen ister bil, ,ster bilme, seni her an arıyorum *** Kimisinde yan yanayız Diz dizeyiz can canayız Yazık ki şimdi ayrıyız Çok Yazık ki şimdi ayrıyız of of of of *** Bende Kalan Resimlere gözüm gibi bakıyorum Be onlara gizli gizli bakıp yanıyorum Sen ister bil, ,ster bilme, seni her an arıyorum