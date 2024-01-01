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7/24 Dinle Çiğdem Gürdül

Çiğdem Gürdül Şarkı Sözleri

Çiğdem Gürdal Çiğdem Gürdül şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çiğdem Gürdal Çiğdem Gürdül şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çiğdem Gürdül sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdül

  • Kimseye Etmem Şikayet

  • Yalnız Sen

  • Yollarına Gül Döktüm

  • Kütahya'nın Pınarları

  • Dün Gece Ye's İle Kendimden Geçtim

  • Gönül Yarasından Acı Duyanlar

  • Sazlar Çalınır Çamlıca'nın Bahçelerinde

  • Söylemek İstesem Gönüldekini

  • Mey-i Lainle Dil Mestane Olsun

  • Bahar Gelir Bülbül Öter

  • Menekşelendi Sular

  • Ayrılık

  • Biraz Kül Biraz Duman

  • Bakmıyor Çeşm-i Siyah

  • Karşıyaka da İzmir'in Gülü

  • Gül Dalında Öten Bülbülün Olsam

  • Kimseyi Böyle Perişan Etme

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