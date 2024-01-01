Çiğdem Gürdal

-
Petek petek varken balın
Meyve doluyken her dalın
Tümen tümendir o zaman
Hem arayan hem soranın
Oy anam oy
***
Yaklaşınca ömür kışa
Döner düz yollar yokuşa
İnsan hasret kalır yazık
Güler yüzlü bir bakışa
Oy anam oy
***
Tükenince vereceğim
Kimse sormaz nerde yersin
Kapını çalmaz olurlar
O dost bilip sevdiklerin
Oy anam oy oy oy oy
-
Bir gün acı bir rüzgâr esiverecek birden
Başlayacak benim de dönüşsüz yolculuğum
Dökülecek nice yaş, dostların gözlerinden
En yakınım olacak bazı çiçek, bazı mum
***
Kim bilir sen peşimden nasıl ağlayacaksın
Belki de sandığımdan daha çok yanacaksın
Bilmesin kimse neden siyahlar giydiğini
Sürmesin sakın, sakın bir günden fazla yasın
Bir gün acı bir rüzgar esiverecek birden.
-
Hadi ben öfkemi yenemedim de
Gözümde yaşlarla gitmeye kalktım
Sen dilin tutulmuş gibi davranıp
Neden dur demedin, beni bıraktın
***
Sevgine güvenim yıldı gitti
Sen böyle istedin bu masal bitti
Sen böyle istedin bu sevgi bitti
***
Diyelim o gün ben kabahatliydim
Sana da en acı sözleri dedin
Arkama bakmadan gider miydim hiç?
Eğer sen gitmemi istemeseydin
-
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Hep el ele vererek hayaller kurduğumuz
Kimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuz
***
O ağacın altını şimdi anıyor musun?
O ağacın altını şimdi anıyor musun?
O güzel günler için bilmem, bilmem
Bilmem, bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
***
Attığımız tarih de, çizdiğimiz o kalp de
Silinmemiş, duruyor hepsi yerli yerinde
Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde
***
O ağacın altını şimdi anıyor musun?
O ağacın altını şimdi anıyor musun?
O güzel günler için bilmem, bilmem
Bilmem, bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
-
Kapın her çalındıkça
O mudur diyeceksin
O mudur diyeceksin
***
Kapın her çalındıkça
O mudur diyeceksin
O mudur diyeceksin
***
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
***
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
***
Hele bir yalnız kal da
Nasılmış göreceksin
Nasılmış göreceksin
***
Hele bir yalnız kal da
Nasılmış göreceksin
Nasılmış göreceksin
***
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
***
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
Beni kaybettin artık
Sen çok bekleyeceksin
-
İster zengin ol sen, istersen fakir
Dertsiz insan olmaz bunu iyi bil
Haline Şükredip yaşamana bak
Kimseyi ne incit ne de gör hakir
***
Hoş geçir gününü geceni bir bir
Bu alem kimseye baki değildir
-
Dilimde duanın bini bir para
Karşıma çıkardı diye Allah' a
Daha ilk görüşte bayıldım sana
Peri mi nesin sen Allah aşkına!
***
Gülüşün, bakışın güzelden güzel,
Her akşam üstü sen o bahçeye gel
Kıskanma bana ver saçından bir tel
Melek mi nesin sen Allah aşkına!
***
Adın ne, nereden çıkıp ta geldin
Her halinle inan kalbimi deldin;
Kararan gönlüme sen hayat verdin!
Peri mi nesin sen Allah aşkına!
-
Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de
Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de
Tek ben mi sebep oldum bu hâle gelmemize
Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de
-
Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak
Ne adak ada, ne dedeye mum yak
Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak
Ne adak ada, ne dedeye mum yak
***
Sen benim gönlümü kırmamaya bak
Sen benim gönlümü kırmamaya bak
Sen benim gönlümü kırmamaya bak
Sen benim gönlümü kırmamaya bak
***
Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu
Sevgilim değiştir sen bu huyunu
Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu
Sevgilim değiştir sen bu huyunu
Sevgilim değiştir, gel bu huyunu
***
Hiç yoktan dargınlık çıkarıyorsun
Sebepli, sebepsiz kalp kırıyorsun
Hiç yoktan dargınlık çıkarıyorsun
Sebepli, sebepsiz kalp kırıyorsun
***
Sonra da oturup ne ağlıyorsun?
Sonra da oturup ne ağlıyorsun?
Sonra da oturup ne ağlıyorsun?
Sonra da oturup ne ağlıyorsun?
***
Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu
Sevgilim değiştir sen bu huyunu
Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu
Sevgilim değiştir sen bu huyunu
Sevgilim değiştir gel bu huyunu
***
Sevgine inancım olmasa eğer
Sana hiç kalbimde verir miyim yer?
Sevgine inancım olmasa eğer
Sana hiç kalbimde verir miyim yer?
***
Sanma ki, başkası bu kahrı çeker
Sanma ki, başkası bu kahrı çeker
Sanma ki, başkası bu kahrı çeker
Sanma ki, başkası bu kahrı çeker
***
Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu
Sevgilim değiştir sen bu huyunu
Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu
Sevgilim değiştir sen bu huyunu
Sevgilim değiştir gel bu huyunu, sen bu huyunu
-
Albümlerden çıkarmadım
Tekini bile atmadım
Hiç birisini bile yırtmadım
Tekini bile yırtmadım
***
Bende Kalan Resimlere gözüm gibi bakıyorum
Be onlara gizli gizli bakıp yanıyorum
Sen ister bil, ,ster bilme, seni her an arıyorum
***
Kimisinde yan yanayız
Diz dizeyiz can canayız
Yazık ki şimdi ayrıyız
Çok Yazık ki şimdi ayrıyız
of of of of
***
Bende Kalan Resimlere gözüm gibi bakıyorum
Be onlara gizli gizli bakıp yanıyorum
Sen ister bil, ,ster bilme, seni her an arıyorum
-
Neşeyle dolmak ister
Sevgiliyle olmak ister
Bizi dertten derde iter
***
Ah gönlümüz, gönlümüz
Ah şu gönlümüz, ah şu gönlümüz
Kimi gün şen, kimi üzgün
Geçip gidiyor ömrümüz
***
Ondadır her acı, sızı
Var mıdır ki yara, sızı
Mutlu olur bazı bazı
***
Gönlümüz, gönlümüz
Ah şu gönlümüz, ah şu gönlümüz
Kimi gün şen, kimi üzgün
Geçip gidiyor ömrümüz
***
Kimi bahar kimi kıştı
Daldan dala uçan kuştur
Kimi yanmış yıkılmıştır