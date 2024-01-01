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7/24 Dinle Günaydın Sevgiliye

Günaydın Sevgiliye Şarkı Sözleri

Çiğdem Gürdal Günaydın Sevgiliye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çiğdem Gürdal Günaydın Sevgiliye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Günaydın Sevgiliye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çiğdem Gürdal

Çiğdem Gürdal

Günaydın Sevgiliye

  • Saymadım Kaç Yıl Oldu

  • Leyla (Sende Buldum Aşkımı Kaderimi)

  • Sezdim Dargın Bakışını

  • Gözlerimden Yüzün Kulaklarımdan Sesin

  • Gitmek mi Zor Kalmak mı Zor

  • Gönül Durup Dururken

  • Ümidim Emelim Her Şeyim Sensin

  • Dargın Ayrılmayalım

  • Bir Güneş Ki Doğmayacak

  • Kadifeden Kesesi

  • Yüzün Güllerden İnce

  • Giderim Yolum Dağdır

  • Açılan Bir Gül Gibi

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