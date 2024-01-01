Çiğdem Gürdal

-
Saymadım
Saymadım kaç yıl oldu
Sen, sen
Sen ellerin olalı
***
Saymadım
Saymadım kaç yıl oldu
Sen, sen
Sen ellerin olalı
***
Bilmem yüzün güldü mü, güldü mü
Ayrıldık ayrılalı, ayrıldık ayrılalı
Ayrıldık ayrılalı
***
Beni sorarsan eğer, beni sorarsan eğer
Gönlüm hâlâ, gönlüm hâlâ yaralı
Gönlüm hâlâ yaralı
***
Bilmem yüzün güldü mü, güldü mü
Ayrıldık ayrılalı, ayrıldık ayrılalı
Ayrıldık ayrılalı
-
Leylâ (ah ah Leylâ) sende buldum aşkımı kaderimi
Terkedersen duyarsın bir sabah (bir sabah) ölüm haberimi
Bırakma ellere atma çöllere
Düşürme dillere kalbindeki yerimi Leylâ
***
Mecnun Leylâsız yanıp tüter mi?
Sevdâ çölünde çemen biter mi?
Ömrünü versen acep yeter mi?
(Ah) Bırakma ellere atma çöllere
Düşürme dillere kalbindeki yerini Leylâ
-
Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine
Bir kış sarmış gibiydi (ah) sanki bahar yerine
Gözleriyle dokundu kalbimin tellerine
Bir kış sarmış gibiydi (ah) sanki bahar yerine
-
Gözlerimden yüzün
Kulaklarımdan sesin
Silinmedi, silinmedi
Silinmedi senelerdir
***
Gözlerimden yüzün
Kulaklarımdan sesin
Silinmedi, silinmedi
Silinmedi senelerdir
***
Gönlümdeki sevgin
Dudaklarımdan ismin
Silinmedi, silinmedi
Silinmedi senelerdir
***
Gönlümdeki sevgin
Dudaklarımdan ismin
Silinmedi, silinmedi
Silinmedi senelerdir
***
Unutamam seni
Unutamam seni
Geçen mutlu günleri
Unutamam seni
***
Unutamam seni
Geçen mutlu günleri
Sevemedim, sevemedim
Sevemedim kimseleri
***
Gönlümdeki sevgin
Dudaklarımdan ismin
Silinmedi, silinmedi
Silinmedi senelerdir
***
Gönlümdeki sevgin
Dudaklarımdan ismin
Silinmedi, silinmedi
Silinmedi senelerdir
-
Sormamışsın hiç kimseden
Pek üzgünmüşsün giderken
Sormamışsın hiç kimseden
Pek üzgünmüşsün giderken
***
Aramış durmuşsun beni
Kimseye belli etmeden
Aramış durmuşsun beni
Kimseye belli etmeden
Kimseye belli etmeden
***
Gitmek mi zor kalmak mı zor
Gitmek mi zor kalmak mı zor
O sabahı gel bana sor
O sabahı sen bana sor
***
Bilmiyorum sanma niçin
Kızmışsındır için için
Bilmiyorum sanma niçin
Kızmışsındır için için
***
Neler neler demişsindir
Sana gelmediğim için
Neler neler demişsindir
Sana gelmediğim için
Sana gelmediğim için
***
Gitmek mi zor kalmak mı zor
Gitmek mi zor kalmak mı zor
O sabahı gel bana sor
O sabahı sen bana sor
***
Dilim ne isterse desin
En acı sözler söylesin
Dilim ne isterse desin
En acı sözler söylesin
***
İstiyordun ki sen beni
Ağlıyorken görmeyesin
İstiyordun ki sen beni
Ağlıyorken görmeyesin
Ağlıyorken görmeyesin
***
Gitmek mi zor kalmak mı zor
Gitmek mi zor kalmak mı zor
O sabahı sen bana sor
O sabahı gel bana sor
Ayrılığı sen bana sor
Ayrılığı gel bana sor
-
Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi
Çırpındı dalında dikeni tanıyormuş gibi
Yoruldu boş yere derdini atıyormuş gibi
Döndü geldi bana yarası kanıyormuş gibi
-
Ümidim Emelim Her Şeyim Sendin
Bırakın şu ömrüm sende tükensin
Belki bir gün sende beni seversin
Ümidim emelim her şeyim sendin
Ümidim emelim her şeyim sensin
***
İster sev çaresiz dertlerin olsun
İşte al canımı al senin olsun
yeter ki gönüller beraber olsun
Ümidim emelim her şeyim sensin
Ümidim emelim her şeyim sensin
ümidim emelim her şeyim sensin
-
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
***
Çıkmadın pencereye, ne göründün ne güldün
Çıkmadın pencereye, ne göründün ne güldün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün, dolaştı üzgün üzgün
***
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Yolcular arasında aradım seni bir bir
Elimde soldu yazık çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil
Elimde soldu yazık çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil
***
Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil
Getirmiştim sana bir demet beyaz karanfil
Elimde soldu yazık çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil
Elimde soldu yazık çiçeklerimle mendil, çiçeklerimle mendil
-
Bir güneş ki doğmayacak
Bir sabah ki olmayacak
Bir gönül ki gülmeyecek
Olmaz olsun böyle hayat
***
Hicranzede kalbim yara
Ta ezelden bahtım kara
Bu yarayı kimler sara
Olmaz olsun böyle hayat
-
Kadifeden kesesi
Kahveden gelir sesi
Oturmuş kumar oynar
Ciğerimin, ah ciğerimin köşesi
***
Aman, yolla, Beyoğlu'na yolla
Aman, yolla, Kadıköy'e yolla, yolla
Yolla, yâr, yolla
***
Kadife yastığın yok
Odana bastığım yok
Kitaba el basarım
Senden başka, senden başka dostum yok
***
Aman, yolla, Beyoğlu'na yolla
Aman, yolla, Kadıköy'e yolla, yolla
Yolla, yâr, yolla
***
Aman, yolla, Beyoğlu'na yolla
Aman, yolla, Kadıköy'e yolla, yolla
Yolla, yâr, yolla
-
Yüzün güllerden ince sesin bülbülden tatlı
Gülüşün gonca gonca neş’en altın kanatlı
Günaydın sevgiliye, günaydın gönül aydın günaydın
Dalında biteviye şakıyan ben olaydım
***
Açarken şen duygular içimin bahçesinde
Gülümsüyor arzular şarkımın nağmesinde
Günaydın sevgiliye, günaydın gönül aydın günaydın
Dalında biteviye şakıyan ben olaydım
-
Giderim yolum dağdır
(Vay) Bu ne meyvalı bağdır
Ben kazanım yar yesin
Nice ki canım sağdır
***
Of of böyle kar
Bu yıl da kaldık bekar
***
Giderim yolum kaya
(Vay) Cemalin benzer aya
Eridim hilal oldum
Günleri saya saya
***
Of of böyle kar
Bu yıl da kaldık bekar
-
Açılan bir gül gibi
Gir kalbe gönül gibi
Açılan bir gül gibi
Gir kalbe gönül gibi
***
Coşarım sen gülersen
Ağlarım ben, küsersen
Coşarım sen gülersen
Ağlarım ben, küsersen
***
Kalbime gir, bahar ol
Yüreğim tazelensin
Kalbime gir, bahar ol
Yüreğim tazelensin
***
Biricik çiçeğimsin
Sevgili meleğimsin
Biricik çiçeğimsin
Sevgili meleğimsin
***
Seni okşar severim
Kalpte pek çoktur yerin
Seni okşar severim
Kalpte pek çoktur yerin
***
Kalbime gir, bahar ol
Yüreğim tazelensin
Kalbime gir, bahar ol
Yüreğim tazelensin
***
Hatırımdan çıkmaz asla
Ahd-ü peymanın senin
Of, of, of, aman, aman, aman
Bin yemin ettin a zalim
Yok mu insafın senin
Yâr ey aman, aman, aman
***
Kalbime ak ruhumu yak
Şu gönlüm senin olsun
Kalbime ak ruhumu yak
Şu gönlüm senin olsun