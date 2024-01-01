Çiğdem Kırömeroğlu

O tebessüm o tavırlar, o levendane hıram Bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram O tavırlar ne idi, neydi gülüşlerde meram Bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram *** O ne serkeş, o ne mağrur, o ne zalimdir aman Yan bakışlar göz süzüşler ne yamandır ne yaman Bu temayül kimedir, anlamaz değil ah o civan Bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram