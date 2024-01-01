Bir Şarkıdır Yaşamak-Acemaşiran Şarkı Sözleri
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Çiğdem Kırömeroğlu
Bir Şarkıdır Yaşamak-Acemaşiran
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O tebessüm o tavırlar, o levendane hıram
Bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram
O tavırlar ne idi, neydi gülüşlerde meram
Bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram
***
O ne serkeş, o ne mağrur, o ne zalimdir aman
Yan bakışlar göz süzüşler ne yamandır ne yaman
Bu temayül kimedir, anlamaz değil ah o civan
Bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram
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Gördüm seni sevdim güzelim gonca-i tersin
Sevmek mi güzel yoksa sevilmek mi ne dersin
***
Ben ağlıyorum sen de mi bîtâb-ı kedersin
Sevmek mi güzel yoksa sevilmek mi ne dersin
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Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende
Kız sandalı kalbim gibi oynatma dümende
Râm oldu deniz kollarına aşk ile bende
Gel sandalı kalbim gibi oynatma dümende
***
Oynak sesinin aksine can verdi uzaklar
Her kuytu bugün kahkahanın yâdını saklar
Hülyâlı nefesler beni onlar yakacaklar
Oynatma güzel sandalı oynatma dümende.
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Ey çeşm-i ahu Mehlika
Cürmüm nedir söyle bana
Ben âşıkım ey meh sana
Cürmüm nedir söyle bana
***
Yanmaktayım çoktan beri
Nâr-ı firâka ey peri
Aşkınla oldum serseri
Cürmüm nedir söyle bana