Çiğdem Kırömeroğlu

Dil bir güzele meyletti hele Fâş etme ele, sevdim ben seni *** Gel gel dil sevdi seni Aman, rûyinde beni aman Ol sîm gerdeni yaktı bendeni *** Samur gibi kaş, on altıdır yaş Gel eyleme fâş, sevdim ben seni *** Gel gel dil sevdi seni Aman, rûyinde beni aman Ol sîm gerdeni yaktı bendeni

Gönlümün ezhâr içinde gül gibi dildârı var Neyleyim her sevgisinde bir yığın ağyârı var Gül sevenler katlanır hârın dilâzâr cevrine Her gülün bir goncası her goncanın bir hârı var