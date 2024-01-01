Gece gündüz gezersin, Benim için ölürsün, Yapma bana numara, yapma bana numara Ah, yapma bana numara. *** Sizin için ölürüm, Sizi böyle severim, Yapma bana numara, yapma bana numara Ah, yapma bana numara. *** Sevgilim, sevgilim gel bana, Sarıl şu ince boynuma, Sev beni, sar beni güzelim aman, Sev beni, sar beni sevgilim aman, *** Seni böyle seviyorum, Sizi böyle özlüyorum, Sizi böyle bekliyorum, *** Sokaklarda yatarım, Şimdi oldum avare, Yapma bana numara, yapma bana numara Ah, yapma bana numara