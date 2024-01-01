Binnaz Şarkı Sözleri
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Gece gündüz gezersin,
Benim için ölürsün,
Yapma bana numara, yapma bana numara
Ah, yapma bana numara.
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Sizin için ölürüm,
Sizi böyle severim,
Yapma bana numara, yapma bana numara
Ah, yapma bana numara.
***
Sevgilim, sevgilim gel bana,
Sarıl şu ince boynuma,
Sev beni, sar beni güzelim aman,
Sev beni, sar beni sevgilim aman,
***
Seni böyle seviyorum,
Sizi böyle özlüyorum,
Sizi böyle bekliyorum,
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Sokaklarda yatarım,
Şimdi oldum avare,
Yapma bana numara, yapma bana numara
Ah, yapma bana numara
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Gide gide bir meşeye dayandım
Ah da yattıkça al kanlara boyandım
Felekte kalsın su mahpusun kilidi
Ah yüreğimde yağ kalmadı eridi
Davacılar dizilmişler sıraya
Yok mu da benim anam (babam) girsin araya
Kandırsın şu kafirleri paraya
Felekte kalsın şu mahpusun kilidi
Ah yüreğimde yağ kalmadı eridi
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Bari Binnaz sen bu gece kudurdun mu?
Delirdin mi?
Şaşırdın mı?
Binnaz, Binnaz
***
Çalgıcı karısı Binnaz
Esnaf karısı Binnaz
Kumarcı karısı Binnaz
Binnaz, Binnaz
***
Çalgıcı karısı Binnaz
Esnaf karısı Binnaz
Kumarcı karısı Binnaz
Binnaz, Binnaz
***
Binnaz seni cesur kadın gördüler
Gördüler
Bütün âlem cümlem seni sevdiler
Sevdiler
***
Çalgıcı karısı Binnaz
Esnaf karısı Binnaz
Kumarcı karısı Binnaz
Binnaz, Binnaz
***
Çalgıcı karısı Binnaz
Esnaf karısı Binnaz
Kumarcı karısı Binnaz
Binnaz, Binnaz
Çalgıcı karısı Binnaz
Esnaf karısı Binnaz
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