Cihan Akerson

İnan ki bir gün ayrılsak da İnan ki yaşantım boyunca Bir anı bir ses bir duygu beni İzleyecek gizli gizli *** Nerede olsan nerede yaşasan Belki bir söz belki bir şarkı Belki de gözlerin zaman zaman Geçecek aklımdan *** Ayrılsak da bir gün Ayrılsak da sevgilim Ayrılsak da bir gün Ayrılsak da sevgilim *** İnan ki her şey bitse bile Bir daha hiç görmesem seni Yine de gözlerimin önünde Bugünkü halin kalacak öylece *** Hayatıma anlam veren tek insan Tek sen varsın beni seven anlayan Kaybolmaz bu duygu yıllar boyu Yıllar boyu *** Mevsim baharsa güneşli yollarda Yağmur yağarken saçaklar altında İçki içsem her bir kadehte Benimle benimle olacaksın her yerde Her zaman *** Ayrılsak da bir gün Ayrılsak da sevgilim Ayrılsak da bir gün Ayrılsak da sevgilim

Artık yeter vazgeç sen oyundan Çocuk değiliz ayrıldık okuldan Sen benle körebe oynama *** Çöz gözünü bak ben karşındayım Sen de seviyorsun farkındayım Sen benle körebe oynama *** Yıllar var ki ben oyunu unuttum Sense evlenip ayrı bir yol tuttun Madem ki tekrar sen döndün bana Neden gözün görmüyor Ayrı ayrı olmuyor Artık yeter oynama körebe *** Hayat bir sahne bizler artist ortada Her seven oynar bu piyesi dünyada Madem ki döndün kalbin beni anlasın Aç perdeyi de yeni bir oyun başlasın *** Kalbim "hoş geldin" diyor bak sana Ne bekliyorsun haydi kaçsana Sen benle körebe oynama *** Çıkar şu mendili güzel gözünden Her şey siyah oldu senin yüzünden Sen benle körebe oynama *** Hayat bir sahne bizler artist ortada Her seven oynar bu piyesi dünyada Madem ki döndün kalbin beni anlasın Aç perdeyi de yeni bir oyun başlasın *** Artık yeter vazgeç sen oyundan Çocuk değiliz ayrıldık okuldan Sen benle körebe oynama *** Çöz gözünü bak ben karşındayım Sen de seviyorsun farkındayım Sen benle körebe oynama *** Yıllar var ki ben oyunu unuttum Sense evlenip ayrı bir yol tuttun Madem ki tekrar sen döndün bana Neden gözün görmüyor Ayrı ayrı olmuyor Artık yeter oynama körebe