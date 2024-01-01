Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD4 Şarkı Sözleri
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Cihan Akerson
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD4
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İnan ki bir gün ayrılsak da
İnan ki yaşantım boyunca
Bir anı bir ses bir duygu beni
İzleyecek gizli gizli
***
Nerede olsan nerede yaşasan
Belki bir söz belki bir şarkı
Belki de gözlerin zaman zaman
Geçecek aklımdan
***
Ayrılsak da bir gün
Ayrılsak da sevgilim
Ayrılsak da bir gün
Ayrılsak da sevgilim
***
İnan ki her şey bitse bile
Bir daha hiç görmesem seni
Yine de gözlerimin önünde
Bugünkü halin kalacak öylece
***
Hayatıma anlam veren tek insan
Tek sen varsın beni seven anlayan
Kaybolmaz bu duygu yıllar boyu
Yıllar boyu
***
Mevsim baharsa güneşli yollarda
Yağmur yağarken saçaklar altında
İçki içsem her bir kadehte
Benimle benimle olacaksın her yerde
Her zaman
***
Ayrılsak da bir gün
Ayrılsak da sevgilim
Ayrılsak da bir gün
Ayrılsak da sevgilim
-
Artık yeter vazgeç sen oyundan
Çocuk değiliz ayrıldık okuldan
Sen benle körebe oynama
***
Çöz gözünü bak ben karşındayım
Sen de seviyorsun farkındayım
Sen benle körebe oynama
***
Yıllar var ki ben oyunu unuttum
Sense evlenip ayrı bir yol tuttun
Madem ki tekrar sen döndün bana
Neden gözün görmüyor
Ayrı ayrı olmuyor
Artık yeter oynama körebe
***
Hayat bir sahne bizler artist ortada
Her seven oynar bu piyesi dünyada
Madem ki döndün kalbin beni anlasın
Aç perdeyi de yeni bir oyun başlasın
***
Kalbim "hoş geldin" diyor bak sana
Ne bekliyorsun haydi kaçsana
Sen benle körebe oynama
***
Çıkar şu mendili güzel gözünden
Her şey siyah oldu senin yüzünden
Sen benle körebe oynama
***
Hayat bir sahne bizler artist ortada
Her seven oynar bu piyesi dünyada
Madem ki döndün kalbin beni anlasın
Aç perdeyi de yeni bir oyun başlasın
***
Artık yeter vazgeç sen oyundan
Çocuk değiliz ayrıldık okuldan
Sen benle körebe oynama
***
Çöz gözünü bak ben karşındayım
Sen de seviyorsun farkındayım
Sen benle körebe oynama
***
Yıllar var ki ben oyunu unuttum
Sense evlenip ayrı bir yol tuttun
Madem ki tekrar sen döndün bana
Neden gözün görmüyor
Ayrı ayrı olmuyor
Artık yeter oynama körebe
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