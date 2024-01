Cihan Akerson

İnan ki bir gün ayrılsak da İnan ki yaşantım boyunca Bir anı bir ses bir duygu beni İzleyecek gizli gizli *** Nerede olsan nerede yaşasan Belki bir söz belki bir şarkı Belki de gözlerin zaman zaman Geçecek aklımdan *** Ayrılsak da bir gün Ayrılsak da sevgilim Ayrılsak da bir gün Ayrılsak da sevgilim *** İnan ki her şey bitse bile Bir daha hiç görmesem seni Yine de gözlerimin önünde Bugünkü halin kalacak öylece *** Hayatıma anlam veren tek insan Tek sen varsın beni seven anlayan Kaybolmaz bu duygu yıllar boyu Yıllar boyu *** Mevsim baharsa güneşli yollarda Yağmur yağarken saçaklar altında İçki içsem her bir kadehte Benimle benimle olacaksın her yerde Her zaman *** Ayrılsak da bir gün Ayrılsak da sevgilim Ayrılsak da bir gün Ayrılsak da sevgilim