Cihan Güçlü

Bihaber Aylardır yok ki bir haber Sordum hep söylemediler Sarhoş oldum yandım durdum Galiba son bu sefer *** Unut derler uyma onlara Bir mektup çok mu zor bana Bende sana yaz diyorsam Bir sebebi vardır *** Koy bir şişeye at be denize İnanıyorum ben kadere Koy bir kasaya sakla onu da Sabır taşları bedava *** Bin bir vapura gel be yanıma Güller sereyim yoluna Böyle bihaber her günüm ecel Belki de çıkmam sabaha *** Geriye dönsen yine senin olurum Önüme bakmam ki seni unuturum Seni severken nasıl geri dururum Sonumu bekler kururum *** Geriye dönsen yine senin olurum Önüme bakmam ki seni unuturum Seni severken nasıl geri dururum Sonumu bekler kururum *** Unut derler uyma onlara Bir mektup çok mu zor bana Bende sana yaz diyorsam Bir sebebi vardır *** Koy bir şişeye at be denize İnanıyorum ben kadere Koy bir kasaya sakla onu da Sabır taşları bedava *** Bin bir vapura gel be yanıma Güller sereyim yoluna Böyle bihaber her günüm ecel Belki de çıkmam sabaha *** Geriye dönsen yine senin olurum Önüme bakmam ki seni unuturum Seni severken nasıl geri dururum Sonumu bekler kururum *** Geriye dönsen yine senin olurum Önüme bakmam ki seni unuturum Seni severken nasıl geri dururum Sonumu bekler kururum *** Geriye dönsen yine senin olurum Önüme bakmam ki seni unuturum Seni severken nasıl geri dururum Sonumu bekler kururum

Biz İkimiz Biz ikimiz neden bu akşam ayrı yerdeyiz Biz ikimiz nasıl böyle iki farklı kimseyiz Biz ikimiz şimdi ayrı ayrı aşk peşindeyiz Biz ikimiz şimdi neredeyiz *** Nasıl bu kadar zaman Senle ayrı ev ayrı tendeyiz Aslında ikimiz de biliyoruz Nasıl nasıl sahteyiz Kandırmak değil oynamak İkimiz de yaşıyoruz Sonumuz yoktu ama Yaşayıp da görseydik *** Sen dur dedin Benim için daha henüz çok erkendi Değişiyor özlüyor sana bağlanıyordum Neden gittin Biz bu kadar kolay mıydık senin için Hayatımdaki en güzel şeydin Sen de bittin *** Biz ikimiz şimdi ayrı ayrı aşk peşindeyiz Biz ikimiz söyle neredeyiz *** Nasıl bu kadar zaman Senle ayrı ev ayrı tendeyiz Aslında ikimiz de biliyoruz Nasıl nasıl sahteyiz Kandırmak değil oynamak İkimiz de yaşıyoruz Sonumuz yoktu ama Yaşayıp da görseydik *** Sen dur dedin Benim için daha henüz çok erkendi Değişiyor özlüyor sana bağlanıyordum Neden gittin Biz bu kadar kolay mıydık senin için Hayatımdaki en güzel şeydin Sen de bittin *** Nasıl bu kadar zaman Senle ayrı ev ayrı tendeyiz Aslında ikimiz de biliyoruz Nasıl nasıl sahteyiz Kandırmak değil oynamak İkimiz de yaşıyoruz Sonumuz yoktu ama Yaşayıp da görseydik *** Sen dur dedin Benim için daha henüz çok erkendi Değişiyor özlüyor sana bağlanıyordum Neden gittin Biz bu kadar kolay mıydık senin için Hayatımdaki en güzel şeydin Sen de bittin

Canım Sevgilim Batıyor her gün aklımın yakan dikenleri Hatırlatıyor her an senin de olduğun hikayeyi Bir başkaydı seninle olduğum insan bile Bir başka gelirdi her gün uyanmak yeni güne Zaman neyi düzeltmiş ki koyuyor hep üstüne Şimdi sensiz zor geliyor yaşamak ömür diye *** Ah benim canım sevgilim Ben sana neler söyledim Kalbinde yok mu hiç yerim Bak seni nasıl özledim *** Şarkılar hep sen duy diye Günler eskittim yıl diye Nasıl unuttun sen beni *** Batıyor her gün aşkının yakan dikenleri Hatırlatıyor her an seninle olduğum hikayeyi Bir başkaydı seninle olduğum insan bile Bir başka gelirdi her gün uyanmak yeni güne Zaman neyi düzeltmiş ki koyuyor hep üstüne Şimdi sensiz zor geliyor yaşamak ömür diye *** Ah benim canım sevgilim Ben sana neler söyledim Kalbinde yok mu hiç yerim Bak seni nasıl özledim *** Şarkılar hep sen duy diye Günler eskittim yıl diye Nasıl unuttun sen beni *** Ah benim canım sevgilim Ben sana neler söyledim Kalbinde yok mu hiç yerim Bak seni nasıl özledim *** Şarkılar yazdım duy diye Günler eskittim yıl diye Nasıl unuttun sen beni

Ayırmıştı Hayat Hep peşinden koşuyor insan Bir zaman öyle süslenmiş yasakların İçleri boş hesapların *** Ardımızdan ne kalmış Yıllar ustaymış uslanmış Nerde hırsların yıllanmış telaşların *** Bir araya gelince O soğuk hep loş, hep aynı ifade Yine bize gülmedi Hep aynı terane *** Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu? Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu? Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu? *** Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu? Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu? Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu? *** Üstesinden geliyor insan Bir ömür nerde kalmıştı hatalarım İçini yıkan hasarlarım *** Kaldı içimizde uhde Söyle ikimizde böyle Çok mu mutluyuz? yetmedi mi gururumuz? *** Bir araya gelince O soğuk hep loş, hep aynı ifade Yine bize gülmedi Hep aynı terane *** Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu? Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu? Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu? *** Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu? Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu? Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu? *** Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu? Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu? Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu? *** Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu? Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu? Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu?

Gelen Gideni Aratır Haydi gel seninle şöyle karşı karşı Gel olmaz inan ki kavga ve gözyaşı Haydi gel seninle şöyle karşı karşı Gel olmaz inan ki kavga ve gözyaşı *** Ayrılmak istemiyorsak seninle Açıkça konuşmalı Ayrılmak istemiyorsak seninle Açıkça konuşmalı *** Gel bugüne kadar olanlar olmuş Hepsini unutalım Gel bugüne kadar olanlar olmuş Hepsini unutalım *** Gelen gideni aratır derler Bırak nazı anlaşalım Gelen gideni aratır derler Bırak nazı anlaşalım *** Haydi gel bir kez daha denemeli Gel her şeyi doğru dürüst söylemeli Ayrılmak en kolay çözüm inan ki Gel görelim gerçeği Ayrılmak en kolay çözüm inan ki Gel görelim gerçeği *** Gel bugüne kadar olanlar olmuş Hepsini unutalım Gel bugüne kadar olanlar olmuş Hepsini unutalım *** Gelen gideni aratır derler Bırak nazı anlaşalım Gelen gideni aratır derler Bırak nazı anlaşalım *** Gelen gideni aratır derler Bırak nazı anlaşalım Gelen gideni aratır derler Bırak nazı anlaşalım

Gitme Gitme (gitme) yıkacak bizi sonra bu kararın Bekle (bekle) gideriz buralardan birlikte Elbet çıkarız bu çukurdan Alırız yeni baştan dur yapma *** Kaçma ne olur beni yorma bu savaşla Sabret yanarız bu tuzakla bizi yakma Elbet çıkarız bu çukurdan Alırız yeni baştan dur yapma *** Seviyorum seni bilirim sen de beni Korkmaya gerek yok, acımız daha yeni Tutsan ellerimi ısıtırdı ya seni Yüreğim kaldırmaz unutmayı seni *** Kaçma ne olur beni yorma bu savaşla Sabret yanarız bu tuzakla bizi yakma Elbet çıkarız bu çukurdan Alırız yeni baştan dur yapma *** Seviyorum seni bilirim sen de beni Korkmaya gerek yok, acımız daha yeni Tutsan ellerimi ısıtırdı ya seni Yüreğim kaldırmaz unutmayı seni *** Seviyorum seni bilirim sen de beni Korkmaya gerek yok, acımız daha yeni Tutsan ellerimi ısıtırdı ya seni Yüreğim kaldırmaz unutmayı seni

Hep Bi' Bahane Delilenmeyi kafayı değişmeyi Kalan aklımı bana geri vermeyi Düşünür müsün acele mi etmeli mesela Yenilenmeli gururu bitirmeli Tadı kalmadı ne ateşi gömleği Bitiyor gibi acele mi etmeli mesela *** İkimiz de biliyoruz aynıyız Çekeceksek bu acıyı yalnızız *** Hep bi bahanen var şans vermedin aşka Sana bu sözlerimi son bir sefer anla Kapat o gözlerini yalnız beni düşün Orada varsam hala tut bırakma *** Hep bi bahanen var şans vermedin aşka Sana bu sözlerimi son bir sefer anla Kapat o gözlerini yalnız beni düşün Orada varsam hala tut bırakma *** Delilenmeyi kafayı değişmeyi Kalan aklımı bana geri vermeyi Düşünür müsün acele mi etmeli mesela Yenilenmeli gururu bitirmeli Tadı kalmadı ne ateşi gömleği Bitiyor gibi acele mi etmeli mesela *** İkimiz de biliyoruz aynıyız Çekeceksek bu acıyı yalnızız *** Hep bi bahanen var şans vermedin aşka Sana bu sözlerimi son bir sefer anla Kapat o gözlerini yalnız beni düşün Orada varsam hala tut bırakma *** Hep bi bahanen var şans vermedin aşka Sana bu sözlerimi son bir sefer anla Kapat o gözlerini yalnız beni düşün Orada varsam hala tut bırakma

Kayıp Şehir Bir gece saatler yapayalnız Bir garip oluyorum Bir an var ki kendimi duyamıyorum Bir telaş arkasında gökyüzü Ne kadar uzansam da Olmuyor bir türlü tutamıyorum Sesin uzak yüzün yasak Böyle bir aşk benden geçti kimleri seçti *** Ne kadar çok insan var o kadar çok yalnız Mutluluk kolay ama onlar arsız Bu şehir senden sonra yalan olur duman olur Bir telaş arkasında gökyüzü Ne kadar uzansam da Olmuyor bir türlü tutamıyorum *** Sesin uzak yüzün yasak Böyle bir aşk benden geçti kimleri seçti Ne kadar çok insan var o kadar çok yalnız Mutluluk kolay ama onlar arsız Bu şehir senden sonra yalan olur *** Ne kadar çok insan var o kadar çok yalnız Mutluluk kolay ama onlar arsız Bu şehir senden sonra yalan olur Duman olur… Kayıp olur

Kim Anlıyor Ki Sorma daha sorma, yalnızlık sevilemez mi? Bir ruh var içimde, sana öyle sarılamam ki Yalnız kapıdan çıkmak, çözmüyor bu düğümü Sussam yanağımdan, süzülüp söylüyor son sözünü *** Bir kar tanesi gibi kısa soğuk bir an Sonunda eriyoruz Kaybolup ardımızda son bir damla *** Sen ve ben nasıl bu haldeyiz Soruyorum da kim anlıyor ki Dünyanın denizinde ki bizler mi? *** Sorma daha sorma, bitirmişiz pembe günleri Her gün daha huysuz, hayat sevmez kaybedenleri Yalnız kapıdan çıkmak, çözmüyor bu düğümü Sussam yanağımdan süzülüp, söylüyor son sözünü *** Bir kar tanesi gibi kısa soğuk bir an Sonunda eriyoruz Kaybolup ardımızda son bir damla *** Sen ve ben nasıl bu haldeyiz Soruyorum da kim anlıyor ki Dünyanın denizinde ki bizler mi? *** Bir kar tanesi gibi kısa soğuk bir an Sonunda eriyoruz Kaybolup ardımızda son bir damla *** Sen ve ben nasıl bu haldeyiz Soruyorum da kim anlıyor ki Dünyanın denizinde ki bizler mi?

Korkuyorum Daha güzel günler gelecek mi Kurşun gibi ayrılık beni yenecek mi Zaman geçecek beni iyi edecek mi Yangın yeri yüreğim huzura erecek mi *** Geri dönemem deli değilim artık Seni bilemem ama ben bittim Geri dönemem deli değilim artık Seni bilemem ama ben tükendim *** Bi şarkı vardı ya tanıdık Hala dinlerim ben Gecelere uykular alışık Kaçar gözlerimden *** Diyorum rüzgara sarılıp Kaçsam izlerinden Bu yeni ruh halim karışık Korkuyorum kendimden *** Zaman geçecek beni iyi edecek mi Yangın yeri yüreğim huzura erecek mi *** Geri dönemem deli değilim artık Seni bilemem ama ben bittim Geri dönemem deli değilim artık Seni bilemem ama ben tükendim *** Bi şarkı vardı ya tanıdık Hala dinlerim ben Gecelere uykular alışık Kaçar gözlerimden *** Diyorum rüzgara sarılıp Kaçsam izlerinden Bu yeni ruh halim karışık Korkuyorum kendimden

Oluyor Böyle Beni bile bile yordun Sana seve seve kuldum Yine de kötü ben oldum Oluyor böyle *** Bu yola iki çıkılmaz Sana bana güven olmaz Kuru dala tutunulmaz Düşeriz böyle *** Akla hayal gibi ayrılığa dirensin Bakma uzakta bu kalbin efendisisin Ruhum sensiz yasta Bin pişman olsak da Olmadı bu hayatta bizi unutma *** Ne yardan ne serden Bıktım kaybetmekten Kovulduk ya cennetten Oluyor böyle *** Seni bile bile yordum Oysa daha bi çocuktun Yine de kötü sen oldun Oluyor böyle *** Bu dikişe tutunulmaz Usanır ama bıkılmaz Artık bize sabah olmaz Biteriz böyle *** Akla hayal gibi ayrılığa dirensin Bakma uzakta bu kalbin efendisisin Ruhum sensiz yasta Bin pişman olsak da Olmadı bu hayatta bizi unutma *** Ne yardan ne serden Bıktım kaybetmekten Kovulduk ya cennetten Oluyor böyle *** Ruhum sensiz yasta Bin pişman olsak da Olmadı bu hayatta bizi unutma *** Ne yardan ne serden Bıktım kaybetmekten Kovulduk ya cennetten Oluyor böyle