Cihan Güçlü

Kalp alışır acı çekmelere Can dayanmaz yeni sevmelere Boşa kürek çek hep aynı Bana sorun bi kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı Hiç sözümü dinlemiyor *** Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Kalp alışır acı çekmelere Can dayanmaz yeni sevmelere Boşa kürek çek hep aynı Bana sorun bi kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı Hiç sözümü dinlemiyor *** Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor

Çek desen elimi çekemem Daha desen kolumu veremem Zaman desem önümü göremem ama Geçmişin desen çıkamam içinden Sana hesap soramam bu yüzden Bir inansan severim işte sen *** Ama amalar var ya beynimi kavuran Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan *** Çek desem elimi çekemem Daha desen kolumu veremem Zaman desem önümü göremem ama Geçmişin desen çıkamam içinden Sana hesap soramam bu yüzden Bir inansan severim işte sen *** Ama amalar var ya beynimi kavuran Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan *** Ama amalar var ya beynimi kavuran Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan *** Canım her şeyden kaçıp kurtulmak istiyor Aklım çoktan bırakmış artık ses vermiyo Aşkın hatıra kalan geçmiş bir zamandan Sen hep yanımda olsan korkmazdım yarından *** Ama amalar var ya beynimi kavuran Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan

Yine bu günlerde Uyku yok gözümde Yine derinlerde Demliyorum kafamı *** Yine bu günlerde Uyku yok gözümde Yine derinlerde Demliyorum kafamı Hayat yüklenince Üst üste gelince Bir de sen gidince Zor geliyor yaşamak *** Gün değil ömür geçer Çok değil güzel şeyler Zaten hep zorlar güzel Bu nasıl yaşamak? *** Bu hayat güzel diye, beni sen inandırdın Şimdi her nefesimde, öyle yanıyor ki canım Belki yalnızlığımdan, belki bencilliğimden Bil ki sensizliğimden ağladım bu gece *** Böyle yaşanmaz ki Sen yokken seninle Bir hayat geçmez ki Dost olup kadehlerle Kendimi kaybettim Geçmişte bir yerde Çok yoruldum artık Sensiz olmuyor işte *** Gün değil ömür geçer Çok değil güzel şeyler Zaten hep zorlar güzel Bu nasıl yaşamak? Bu hayat güzel diye, beni sen inandırdın Şimdi her nefesimde, öyle yanıyor ki canım Belki yalnızlığımdan, belki bencilliğimden Bil ki sensizliğimden ağladım bu gece *** Belki yalnızlığımdan, belki bencilliğimden Bil ki sensizliğimden ağladım bu gece

Sabahları erkenden yatarsın Üşenirsin öyleyse yarın Aşk doktorusun ama yalnız yatarsın Erteler misin yoksa kaçar mısın? Büyük hayallerin peşinde koşarsın Ama küçük hesapları iyi yaparsın Okumadan öğrenir gezmeden bilir Yeri gelince sen hiç sormaz mısın? *** İnsanı insan eden o kadar erdem var hepsi iyi niye Dost diye aldanıp sevmeye katlanıp ortada kalacaksın yine İyisi mi sen bir başına kal kendini değiştir Yalnız olmak o kadar korkunç değil Kendini azat et… Kendini azat et Kendini azat et… *** Önce biraz dışarı çık insanı sev İnsanda keramet… Keramet Aşktan kaçma ama esiri olma Sonrası artık Allah'a emanet… Emanet Kendine güven ama dağları delme Herkese küsme azıcık gayret et Kendini azat et…

Her gecem aynı benim Bir umut gözümü kapatınca Görmek isterim seni Her gece tek çarem rüyalarda Artık çok geç olsa da Farkındayım yaptığım hataların Bazen öyle olur ki Uyanır saatlerce ağlarım *** Sen göre göre gördüğüm en güzel peri Bula bula bulduğum en tatlı deli Hadi yine ver bana kendimi geri *** Her gecem aynı benim Yalnızım gözümü kapatınca Gördüğüm o düşlerin anlamı yok İçinde sen olmayınca Artık çok geç olsa da Sen bil yeter seni çok sevdiğimi Hayat öyle garip ki Sildirmiyor geçmişin izlerini *** Geriye dönüp bir baktım da Seve seve sen sevmişsin en çok beni Bu kadar yanlış arasında Bulmuşum ben de senin sevgini