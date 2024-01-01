Kim Anlıyor Ki Şarkı Sözleri
Cihan Güçlü Kim Anlıyor Ki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cihan Güçlü Kim Anlıyor Ki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kim Anlıyor Ki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cihan Güçlü
Kim Anlıyor Ki
-
Delilenmeyi kafayı değişmeyi
Kalan aklımı bana geri vermeyi
Düşünür müsün acele mi etmeli mesela
Yenilenmeli gururu bitirmeli
Tadı kalmadı ne ateşi gömleği
Bitiyor gibi acele mi etmeli mesela
***
İkimiz de biliyoruz aynıyız
Çekeceksek bu acıyı yalnızız
***
Hep bi bahanen var şans vermedin aşka
Sana bu sözlerimi son bir sefer anla
Kapat o gözlerini yalnız beni düşün
Orada varsam hala tut bırakma
***
Hep bi bahanen var şans vermedin aşka
Sana bu sözlerimi son bir sefer anla
Kapat o gözlerini yalnız beni düşün
Orada varsam hala tut bırakma
***
Delilenmeyi kafayı değişmeyi
Kalan aklımı bana geri vermeyi
Düşünür müsün acele mi etmeli mesela
Yenilenmeli gururu bitirmeli
Tadı kalmadı ne ateşi gömleği
Bitiyor gibi acele mi etmeli mesela
***
İkimiz de biliyoruz aynıyız
Çekeceksek bu acıyı yalnızız
***
Hep bi bahanen var şans vermedin aşka
Sana bu sözlerimi son bir sefer anla
Kapat o gözlerini yalnız beni düşün
Orada varsam hala tut bırakma
***
Hep bi bahanen var şans vermedin aşka
Sana bu sözlerimi son bir sefer anla
Kapat o gözlerini yalnız beni düşün
Orada varsam hala tut bırakma
-
Biz ikimiz neden bu akşam ayrı yerdeyiz
Biz ikimiz nasıl böyle iki farklı kimseyiz
Biz ikimiz şimdi ayrı ayrı aşk peşindeyiz
Biz ikimiz şimdi neredeyiz
***
Nasıl bu kadar zaman
Senle ayrı ev ayrı tendeyiz
Aslında ikimiz de biliyoruz
Nasıl nasıl sahteyiz
Kandırmak değil oynamak
İkimiz de yaşıyoruz
Sonumuz yoktu ama
Yaşayıp da görseydik
***
Sen dur dedin
Benim için daha henüz çok erkendi
Değişiyor özlüyor sana bağlanıyordum
Neden gittin
Biz bu kadar kolay mıydık senin için
Hayatımdaki en güzel şeydin
Sen de bittin
***
Biz ikimiz şimdi ayrı ayrı aşk peşindeyiz
Biz ikimiz söyle neredeyiz
***
Nasıl bu kadar zaman
Senle ayrı ev ayrı tendeyiz
Aslında ikimiz de biliyoruz
Nasıl nasıl sahteyiz
Kandırmak değil oynamak
İkimiz de yaşıyoruz
Sonumuz yoktu ama
Yaşayıp da görseydik
***
Sen dur dedin
Benim için daha henüz çok erkendi
Değişiyor özlüyor sana bağlanıyordum
Neden gittin
Biz bu kadar kolay mıydık senin için
Hayatımdaki en güzel şeydin
Sen de bittin
***
Nasıl bu kadar zaman
Senle ayrı ev ayrı tendeyiz
Aslında ikimiz de biliyoruz
Nasıl nasıl sahteyiz
Kandırmak değil oynamak
İkimiz de yaşıyoruz
Sonumuz yoktu ama
Yaşayıp da görseydik
***
Sen dur dedin
Benim için daha henüz çok erkendi
Değişiyor özlüyor sana bağlanıyordum
Neden gittin
Biz bu kadar kolay mıydık senin için
Hayatımdaki en güzel şeydin
Sen de bittin
-
Batıyor her gün aklımın yakan dikenleri
Hatırlatıyor her an senin de olduğun hikayeyi
Bir başkaydı seninle olduğum insan bile
Bir başka gelirdi her gün uyanmak yeni güne
Zaman neyi düzeltmiş ki koyuyor hep üstüne
Şimdi sensiz zor geliyor yaşamak ömür diye
***
Ah benim canım sevgilim
Ben sana neler söyledim
Kalbinde yok mu hiç yerim
Bak seni nasıl özledim
***
Şarkılar hep sen duy diye
Günler eskittim yıl diye
Nasıl unuttun sen beni
***
Batıyor her gün aşkının yakan dikenleri
Hatırlatıyor her an seninle olduğum hikayeyi
Bir başkaydı seninle olduğum insan bile
Bir başka gelirdi her gün uyanmak yeni güne
Zaman neyi düzeltmiş ki koyuyor hep üstüne
Şimdi sensiz zor geliyor yaşamak ömür diye
***
Ah benim canım sevgilim
Ben sana neler söyledim
Kalbinde yok mu hiç yerim
Bak seni nasıl özledim
***
Şarkılar hep sen duy diye
Günler eskittim yıl diye
Nasıl unuttun sen beni
***
Ah benim canım sevgilim
Ben sana neler söyledim
Kalbinde yok mu hiç yerim
Bak seni nasıl özledim
***
Şarkılar yazdım duy diye
Günler eskittim yıl diye
Nasıl unuttun sen beni
-
Hep peşinden koşuyor insan
Bir zaman öyle süslenmiş yasakların
İçleri boş hesapların
***
Ardımızdan ne kalmış
Yıllar ustaymış uslanmış
Nerde hırsların yıllanmış telaşların
***
Bir araya gelince
O soğuk hep loş, hep aynı ifade
Yine bize gülmedi
Hep aynı terane
***
Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu?
Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu?
Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler
İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu?
***
Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu?
Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu?
Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler
İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu?
***
Üstesinden geliyor insan
Bir ömür nerde kalmıştı hatalarım
İçini yıkan hasarlarım
***
Kaldı içimizde uhde
Söyle ikimizde böyle
Çok mu mutluyuz? yetmedi mi gururumuz?
***
Bir araya gelince
O soğuk hep loş, hep aynı ifade
Yine bize gülmedi
Hep aynı terane
***
Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu?
Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu?
Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler
İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu?
***
Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu?
Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu?
Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler
İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu?
***
Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu?
Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu?
Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler
İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu?
***
Ayırmıştı hayat yerime koyuyor mu?
Söyle sevdiklerin seni de üzüyor mu?
Bir zamanlar beraber atmıştı bu kalpler
İçin sızlamasa da gözün dalıyor mu?
-
Aylardır yok ki bir haber
Sordum hep söylemediler
Sarhoş oldum yandım durdum
Galiba son bu sefer
***
Unut derler uyma onlara
Bir mektup çok mu zor bana
Bende sana yaz diyorsam
Bir sebebi vardır
***
Koy bir şişeye at be denize
İnanıyorum ben kadere
Koy bir kasaya sakla onu da
Sabır taşları bedava
***
Bin bir vapura gel be yanıma
Güller sereyim yoluna
Böyle bihaber her günüm ecel
Belki de çıkmam sabaha
***
Geriye dönsen yine senin olurum
Önüme bakmam ki seni unuturum
Seni severken nasıl geri dururum
Sonumu bekler kururum
***
Geriye dönsen yine senin olurum
Önüme bakmam ki seni unuturum
Seni severken nasıl geri dururum
Sonumu bekler kururum
***
Unut derler uyma onlara
Bir mektup çok mu zor bana
Bende sana yaz diyorsam
Bir sebebi vardır
***
Koy bir şişeye at be denize
İnanıyorum ben kadere
Koy bir kasaya sakla onu da
Sabır taşları bedava
***
Bin bir vapura gel be yanıma
Güller sereyim yoluna
Böyle bihaber her günüm ecel
Belki de çıkmam sabaha
***
Geriye dönsen yine senin olurum
Önüme bakmam ki seni unuturum
Seni severken nasıl geri dururum
Sonumu bekler kururum
***
Geriye dönsen yine senin olurum
Önüme bakmam ki seni unuturum
Seni severken nasıl geri dururum
Sonumu bekler kururum
***
Geriye dönsen yine senin olurum
Önüme bakmam ki seni unuturum
Seni severken nasıl geri dururum
Sonumu bekler kururum
-
Haydi gel seninle şöyle karşı karşı
Gel olmaz inan ki kavga ve gözyaşı
Haydi gel seninle şöyle karşı karşı
Gel olmaz inan ki kavga ve gözyaşı
***
Ayrılmak istemiyorsak seninle
Açıkça konuşmalı
Ayrılmak istemiyorsak seninle
Açıkça konuşmalı
***
Gel bugüne kadar olanlar olmuş
Hepsini unutalım
Gel bugüne kadar olanlar olmuş
Hepsini unutalım
***
Gelen gideni aratır derler
Bırak nazı anlaşalım
Gelen gideni aratır derler
Bırak nazı anlaşalım
***
Haydi gel bir kez daha denemeli
Gel her şeyi doğru dürüst söylemeli
Ayrılmak en kolay çözüm inan ki
Gel görelim gerçeği
Ayrılmak en kolay çözüm inan ki
Gel görelim gerçeği
***
Gel bugüne kadar olanlar olmuş
Hepsini unutalım
Gel bugüne kadar olanlar olmuş
Hepsini unutalım
***
Gelen gideni aratır derler
Bırak nazı anlaşalım
Gelen gideni aratır derler
Bırak nazı anlaşalım
***
Gelen gideni aratır derler
Bırak nazı anlaşalım
Gelen gideni aratır derler
Bırak nazı anlaşalım
-
Gitme (gitme) yıkacak bizi sonra bu kararın
Bekle (bekle) gideriz buralardan birlikte
Elbet çıkarız bu çukurdan
Alırız yeni baştan dur yapma
***
Kaçma ne olur beni yorma bu savaşla
Sabret yanarız bu tuzakla bizi yakma
Elbet çıkarız bu çukurdan
Alırız yeni baştan dur yapma
***
Seviyorum seni bilirim sen de beni
Korkmaya gerek yok, acımız daha yeni
Tutsan ellerimi ısıtırdı ya seni
Yüreğim kaldırmaz unutmayı seni
***
Kaçma ne olur beni yorma bu savaşla
Sabret yanarız bu tuzakla bizi yakma
Elbet çıkarız bu çukurdan
Alırız yeni baştan dur yapma
***
Seviyorum seni bilirim sen de beni
Korkmaya gerek yok, acımız daha yeni
Tutsan ellerimi ısıtırdı ya seni
Yüreğim kaldırmaz unutmayı seni
***
Seviyorum seni bilirim sen de beni
Korkmaya gerek yok, acımız daha yeni
Tutsan ellerimi ısıtırdı ya seni
Yüreğim kaldırmaz unutmayı seni
-
Bir gece saatler yapayalnız
Bir garip oluyorum
Bir an var ki kendimi duyamıyorum
Bir telaş arkasında gökyüzü
Ne kadar uzansam da
Olmuyor bir türlü tutamıyorum
Sesin uzak yüzün yasak
Böyle bir aşk benden geçti kimleri seçti
***
Ne kadar çok insan var o kadar çok yalnız
Mutluluk kolay ama onlar arsız
Bu şehir senden sonra yalan olur duman olur
Bir telaş arkasında gökyüzü
Ne kadar uzansam da
Olmuyor bir türlü tutamıyorum
***
Sesin uzak yüzün yasak
Böyle bir aşk benden geçti kimleri seçti
Ne kadar çok insan var o kadar çok yalnız
Mutluluk kolay ama onlar arsız
Bu şehir senden sonra yalan olur
***
Ne kadar çok insan var o kadar çok yalnız
Mutluluk kolay ama onlar arsız
Bu şehir senden sonra yalan olur
Duman olur… Kayıp olur
-
Sorma daha sorma, yalnızlık sevilemez mi?
Bir ruh var içimde, sana öyle sarılamam ki
Yalnız kapıdan çıkmak, çözmüyor bu düğümü
Sussam yanağımdan, süzülüp söylüyor son sözünü
***
Bir kar tanesi gibi kısa soğuk bir an
Sonunda eriyoruz
Kaybolup ardımızda son bir damla
***
Sen ve ben nasıl bu haldeyiz
Soruyorum da kim anlıyor ki
Dünyanın denizinde ki bizler mi?
***
Sorma daha sorma, bitirmişiz pembe günleri
Her gün daha huysuz, hayat sevmez kaybedenleri
Yalnız kapıdan çıkmak, çözmüyor bu düğümü
Sussam yanağımdan süzülüp, söylüyor son sözünü
***
Bir kar tanesi gibi kısa soğuk bir an
Sonunda eriyoruz
Kaybolup ardımızda son bir damla
***
Sen ve ben nasıl bu haldeyiz
Soruyorum da kim anlıyor ki
Dünyanın denizinde ki bizler mi?
***
Bir kar tanesi gibi kısa soğuk bir an
Sonunda eriyoruz
Kaybolup ardımızda son bir damla
***
Sen ve ben nasıl bu haldeyiz
Soruyorum da kim anlıyor ki
Dünyanın denizinde ki bizler mi?
-
Daha güzel günler gelecek mi
Kurşun gibi ayrılık beni yenecek mi
Zaman geçecek beni iyi edecek mi
Yangın yeri yüreğim huzura erecek mi
***
Geri dönemem deli değilim artık
Seni bilemem ama ben bittim
Geri dönemem deli değilim artık
Seni bilemem ama ben tükendim
***
Bi şarkı vardı ya tanıdık
Hala dinlerim ben
Gecelere uykular alışık
Kaçar gözlerimden
***
Diyorum rüzgara sarılıp
Kaçsam izlerinden
Bu yeni ruh halim karışık
Korkuyorum kendimden
***
Zaman geçecek beni iyi edecek mi
Yangın yeri yüreğim huzura erecek mi
***
Geri dönemem deli değilim artık
Seni bilemem ama ben bittim
Geri dönemem deli değilim artık
Seni bilemem ama ben tükendim
***
Bi şarkı vardı ya tanıdık
Hala dinlerim ben
Gecelere uykular alışık
Kaçar gözlerimden
***
Diyorum rüzgara sarılıp
Kaçsam izlerinden
Bu yeni ruh halim karışık
Korkuyorum kendimden
-
Beni bile bile yordun
Sana seve seve kuldum
Yine de kötü ben oldum
Oluyor böyle
***
Bu yola iki çıkılmaz
Sana bana güven olmaz
Kuru dala tutunulmaz
Düşeriz böyle
***
Akla hayal gibi ayrılığa dirensin
Bakma uzakta bu kalbin efendisisin
Ruhum sensiz yasta
Bin pişman olsak da
Olmadı bu hayatta bizi unutma
***
Ne yardan ne serden
Bıktım kaybetmekten
Kovulduk ya cennetten
Oluyor böyle
***
Seni bile bile yordum
Oysa daha bi çocuktun
Yine de kötü sen oldun
Oluyor böyle
***
Bu dikişe tutunulmaz
Usanır ama bıkılmaz
Artık bize sabah olmaz
Biteriz böyle
***
Akla hayal gibi ayrılığa dirensin
Bakma uzakta bu kalbin efendisisin
Ruhum sensiz yasta
Bin pişman olsak da
Olmadı bu hayatta bizi unutma
***
Ne yardan ne serden
Bıktım kaybetmekten
Kovulduk ya cennetten
Oluyor böyle
***
Ruhum sensiz yasta
Bin pişman olsak da
Olmadı bu hayatta bizi unutma
***
Ne yardan ne serden
Bıktım kaybetmekten
Kovulduk ya cennetten
Oluyor böyle
-
İlkbahar sonbahar ne fark eder
Çalıştığım yerden gelmiyor ki mevsimler
Senden kalan her şey kuytuda bekler
Aklımın ucundan şu kalbime düşer
***
Biri senin montundan giyer
Senin gibi kokar
Senin gibi güler aldanırım
Can çıkar da huy çıkmaz derler
Bu gözler yaşları senin için döker
***
Yağmurlar filmler şarkılar
Özlerken ben masallar
Her şey kanıma girer aldanırım
Zor da olsa dünya değişir ama ben değişmem
Yalandır güldüğüm aldatırım
***
İnceldiği yerden kopmuyor keder
Aklıma inat bütün veda edişlerim
Gün gelir bitermiş bütün hasretler
Zaman bile yorgun derin bir off çeker
***
Biri senin montundan giyer
Senin gibi kokar
Senin gibi güler aldanırım
Can çıkar da huy çıkmaz derler
Bu gözler yaşları senin için döker
***
Yağmurlar filmler şarkılar
Özlerken ben masallar
Her şey kanıma girer aldanırım
Zor da olsa dünya değişir ama ben değişmem
Yalandır güldüğüm aldatırım