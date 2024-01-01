Cihan Güçlü

Her gecem aynı benim Bir umut gözümü kapatınca Görmek isterim seni Her gece tek çarem rüyalarda Artık çok geç olsa da Farkındayım yaptığım hataların Bazen öyle olur ki Uyanır saatlerce ağlarım *** Sen göre göre gördüğüm en güzel peri Bula bula bulduğum en tatlı deli Hadi yine ver bana kendimi geri *** Her gecem aynı benim Yalnızım gözümü kapatınca Gördüğüm o düşlerin anlamı yok İçinde sen olmayınca Artık çok geç olsa da Sen bil yeter seni çok sevdiğimi Hayat öyle garip ki Sildirmiyor geçmişin izlerini *** Geriye dönüp bir baktım da Seve seve sen sevmişsin en çok beni Bu kadar yanlış arasında Bulmuşum ben de senin sevgini

"Dokunma bana" dedi, "Sakın ola", sormadım Sebebi neydi, neden öyle davrandın? Dönmedin gurura, taş misali gelmedin Sevgilim, sevilmedim, yok *** Dakikalarıma es de, sözlerime de beste Olamadın, kaldı bunlar hep heveste Dolanıyordum sana begonviller gibi Doldu kapasite *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Dakikalarıma es de, sözlerime de beste Olamadın, kaldı bunlar hep heveste Dolanıyordum sana begonviller gibi Doldu kapasite *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum peri, peri, peri, peri, peri *** Kesin bir bana kastı, e damarıma bastı Gelmem geri, geri, geri, geri, geri Bıraktı gitti önce, hayırdır, bir dönünce Ben oldum (peri, peri, peri, peri)