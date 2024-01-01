Cihan Güçlü

-
Birkaç kırık şişe
Biraz da gözyaşı
Biraz da kül olmuş anılarım
***
Soğuk sessiz odam
Yalnız akşamlarım
Bir gitar, bir de hayal dostlarım
***
Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda
Tek limandın sen demir attığım
***
Sen de vur gülüm
Aşkından heba olsa bile şu gönlüm
Sen de vur gülüm
Olmazsan, neye yarar ki kalan ömrüm
Sen de vur gülüm
Hayatım senden uzak zaten kördüğüm
***
Birkaç kırık şişe
Biraz da gözyaşı
Biraz da kül olmuş anılarım
***
Soğuk sessiz odam
Yalnız akşamlarım
Bir gitar, bir de hayal dostlarım
***
Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda
Tek limandın sen demir attığım
***
Sen de vur gülüm
Aşkından heba olsa bile şu gönlüm
Sen de vur gülüm
Olmazsan, neye yarar ki kalan ömrüm
Sen de vur gülüm
Hayatım senden uzak zaten kördüğüm
***
Sen de vur gülüm
Aşkından heba olsa bile şu gönlüm
Sen de vur gülüm
Olmazsan, neye yarar ki kalan ömrüm
Sen de vur gülüm
Hayatım senden uzak zaten kördüğüm
-
Çek desen elimi çekemem
Daha desen kolumu veremem
Zaman desem önümü göremem ama
Geçmişin desen çıkamam içinden
Sana hesap soramam bu yüzden
Bir inansan severim işte sen
***
Ama amalar var ya beynimi kavuran
Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman
Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan
Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan
***
Çek desem elimi çekemem
Daha desen kolumu veremem
Zaman desem önümü göremem ama
Geçmişin desen çıkamam içinden
Sana hesap soramam bu yüzden
Bir inansan severim işte sen
***
Ama amalar var ya beynimi kavuran
Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman
Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan
Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan
***
Ama amalar var ya beynimi kavuran
Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman
Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan
Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan
***
Canım her şeyden kaçıp kurtulmak istiyor
Aklım çoktan bırakmış artık ses vermiyo
Aşkın hatıra kalan geçmiş bir zamandan
Sen hep yanımda olsan korkmazdım yarından
***
Ama amalar var ya beynimi kavuran
Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman
Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan
Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan
-
Yine bu günlerde
Uyku yok gözümde
Yine derinlerde
Demliyorum kafamı
***
Yine bu günlerde
Uyku yok gözümde
Yine derinlerde
Demliyorum kafamı
Hayat yüklenince
Üst üste gelince
Bir de sen gidince
Zor geliyor yaşamak
***
Gün değil ömür geçer
Çok değil güzel şeyler
Zaten hep zorlar güzel
Bu nasıl yaşamak?
***
Bu hayat güzel diye, beni sen inandırdın
Şimdi her nefesimde, öyle yanıyor ki canım
Belki yalnızlığımdan, belki bencilliğimden
Bil ki sensizliğimden ağladım bu gece
***
Böyle yaşanmaz ki
Sen yokken seninle
Bir hayat geçmez ki
Dost olup kadehlerle
Kendimi kaybettim
Geçmişte bir yerde
Çok yoruldum artık
Sensiz olmuyor işte
***
Gün değil ömür geçer
Çok değil güzel şeyler
Zaten hep zorlar güzel
Bu nasıl yaşamak?
Bu hayat güzel diye, beni sen inandırdın
Şimdi her nefesimde, öyle yanıyor ki canım
Belki yalnızlığımdan, belki bencilliğimden
Bil ki sensizliğimden ağladım bu gece
***
Belki yalnızlığımdan, belki bencilliğimden
Bil ki sensizliğimden ağladım bu gece
-
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bi kim haklı?
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
***
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
***
Kalp alışır acı çekmelere
Can dayanmaz yeni sevmelere
Boşa kürek çek hep aynı
Bana sorun bi kim haklı?
Şu yüreğim ne meraklı
Hiç sözümü dinlemiyor
***
Sorarım aşk durulur mu?
Acıyı sevmek olur mu?
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
***
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
***
Hani hayat bir oyundu?
Artık içime sinmiyor
-
Sabahları erkenden yatarsın
Üşenirsin öyleyse yarın
Aşk doktorusun ama yalnız yatarsın
Erteler misin yoksa kaçar mısın?
Büyük hayallerin peşinde koşarsın
Ama küçük hesapları iyi yaparsın
Okumadan öğrenir gezmeden bilir
Yeri gelince sen hiç sormaz mısın?
***
İnsanı insan eden o kadar erdem var hepsi iyi niye
Dost diye aldanıp sevmeye katlanıp ortada kalacaksın yine
İyisi mi sen bir başına kal kendini değiştir
Yalnız olmak o kadar korkunç değil
Kendini azat et… Kendini azat et
Kendini azat et…
***
Önce biraz dışarı çık insanı sev
İnsanda keramet… Keramet
Aşktan kaçma ama esiri olma
Sonrası artık Allah'a emanet… Emanet
Kendine güven ama dağları delme
Herkese küsme azıcık gayret et
Kendini azat et…
-
Tek derdim derin bir huzur
Seninle bulsam ne olur
Biz senle neden böyleyiz
***
Bir tür savaştan ibaret
Aslında aşka ihanet
Biz senle neden böyleyiz
***
Bu işler zor bu işler dertli
Derdim derinde gizli
Bu işler zor zahmetli
Zahmet senle kıymetli
***
Ah ayrılacağız üzüleceğiz
Üzülmeden olmaz ayrılık
Ah yavaş yavaş sarıp yaramızı
Zamanla alışacağız
***
Aşk nasıl güçlü bir zehir
Sarhoşluğu ağır gelir
Bir mutlusun bir de değil
***
Tesadüf demek zor gelir
Çılgın akan iki nehir
Bir araya nasıl gelir
-
Gitmek isteyip, sonra vazgeçip
Sıkılırsın hayatından
Çok şey isteyip, "Hepsi zor" deyip
Yorulursun ya
***
Sonra gün gelip, "Merhaba" deyip
Çıkıverir karşına
"Aşk" dedikleri tüm kederlerin
İlacıymış ya
***
Olur o zaman, olur o zaman
Kalbin yolunu bulur o zaman
Olur o zaman, olur o zaman
Aklın doğruyu bulur o zaman
***
Aşka yüklenip, oldu zannedip
Sarılırsın hayatına
Ama hiç kolay değil, zorlu bir seyir
Tıkanırsın ya
***
Tüm sebeplerin, doğru bildiğin
Kalıverir ardında
"Aşk" dedikleri tüm dikenleri
Batırırmış ya
***
Dayan o zaman, dayan o zaman
Kalbin yolunu bulur bir zaman
Dayan o zaman, dayan o zaman
Aklın doğruyu bulur bir zaman
***
Ah, olur o zaman, olur o zaman
Kalbin yolunu bulur o zaman
Olur o zaman, olur o zaman
Kalbin doğruyu bulur bir zaman
-
Her gecem aynı benim
Bir umut gözümü kapatınca
Görmek isterim seni
Her gece tek çarem rüyalarda
Artık çok geç olsa da
Farkındayım yaptığım hataların
Bazen öyle olur ki
Uyanır saatlerce ağlarım
***
Sen göre göre gördüğüm en güzel peri
Bula bula bulduğum en tatlı deli
Hadi yine ver bana kendimi geri
***
Her gecem aynı benim
Yalnızım gözümü kapatınca
Gördüğüm o düşlerin anlamı yok
İçinde sen olmayınca
Artık çok geç olsa da
Sen bil yeter seni çok sevdiğimi
Hayat öyle garip ki
Sildirmiyor geçmişin izlerini
***
Geriye dönüp bir baktım da
Seve seve sen sevmişsin en çok beni
Bu kadar yanlış arasında
Bulmuşum ben de senin sevgini
-
Ayrıldık evet yıllar önce çok zor bi' karardı
Beraberdik yıllar boyu, mutlu bi' hayattı
Bugün hala yanlışsam
Bunca zaman haklı olmalı, olmadı
***
Seni çok özledim
Unuttum bütün kırgınlıkları
Olmuyor böyle hiç senden ayrı
Sadece çok özledim, seni çok özledim
***
Seni çok özledim, yalnızlık çok şeyi öğretiyor
Şu yüreğim senden vazgeçmiyor
Sen belli ki unuttun ama ben tökezledim
Sadece çok özledim, seni çok özledim
***
Zaman hesapları nasıl aklında tutuyor
Yeri gelince öyle bir yüzüne vuruyor
O hataları nasıl da yaptın bile bile
Şimdi öde diyor
***
Seni çok özledim
Unuttum bütün kırgınlıkları
Olmuyor böyle hiç senden ayrı
Sadece çok özledim, seni çok özledim
***
Seni çok özledim, yalnızlık çok şeyi öğretiyor
Şu yüreğim senden vazgeçmiyor
Sen belli ki unuttun ama ben tökezledim
Sadece çok özledim, seni çok özledim
***
Seni çok özledim
Unuttum bütün kırgınlıkları
Olmuyor böyle hiç senden ayrı
Sadece çok özledim
***
Seni çok özledim, yalnızlık çok şeyi öğretiyor
Şu yüreğim senden vazgeçmiyor
Sen belli ki unuttun ama ben tökezledim
Sadece çok özledim, seni çok özledim
-
Söyle zaman
Kim var ki kayırdığın
Elinden kaçırdığın
Hem ilaçsın hem de düşman
***
İnan inan
Az değil kayıplarım
Saklanmış ayıplarım
Ortaksın al sende kalsın
***
Tek gecelik aşklar cenneti vardı
Buldum
Tüm sevaplar günahtı
Düştüm kayboldum
Sahte meleklerle bir oldum
Yoruldum
Hepsine inat
Ben de seninle duruldum