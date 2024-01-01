Cihan Güçlü

Seni Çok Özledim Ayrıldık evet yıllar önce çok zor bi' karardı Beraberdik yıllar boyu, mutlu bi' hayattı Bugün hala yanlışsam Bunca zaman haklı olmalı, olmadı *** Seni çok özledim Unuttum bütün kırgınlıkları Olmuyor böyle hiç senden ayrı Sadece çok özledim, seni çok özledim *** Seni çok özledim, yalnızlık çok şeyi öğretiyor Şu yüreğim senden vazgeçmiyor Sen belli ki unuttun ama ben tökezledim Sadece çok özledim, seni çok özledim *** Zaman hesapları nasıl aklında tutuyor Yeri gelince öyle bir yüzüne vuruyor O hataları nasıl da yaptın bile bile Şimdi öde diyor *** Seni çok özledim Unuttum bütün kırgınlıkları Olmuyor böyle hiç senden ayrı Sadece çok özledim, seni çok özledim *** Seni çok özledim, yalnızlık çok şeyi öğretiyor Şu yüreğim senden vazgeçmiyor Sen belli ki unuttun ama ben tökezledim Sadece çok özledim, seni çok özledim *** Seni çok özledim Unuttum bütün kırgınlıkları Olmuyor böyle hiç senden ayrı Sadece çok özledim *** Seni çok özledim, yalnızlık çok şeyi öğretiyor Şu yüreğim senden vazgeçmiyor Sen belli ki unuttun ama ben tökezledim Sadece çok özledim, seni çok özledim

Ama Çek desen elimi çekemem Daha desen kolumu veremem Zaman desem önümü göremem ama Geçmişin desen çıkamam içinden Sana hesap soramam bu yüzden Bir inansan severim işte sen *** Ama amalar var ya beynimi kavuran Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan *** Çek desem elimi çekemem Daha desen kolumu veremem Zaman desem önümü göremem ama Geçmişin desen çıkamam içinden Sana hesap soramam bu yüzden Bir inansan severim işte sen *** Ama amalar var ya beynimi kavuran Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan *** Ama amalar var ya beynimi kavuran Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan *** Canım her şeyden kaçıp kurtulmak istiyor Aklım çoktan bırakmış artık ses vermiyo Aşkın hatıra kalan geçmiş bir zamandan Sen hep yanımda olsan korkmazdım yarından *** Ama amalar var ya beynimi kavuran Ama amalar lazım sevmişiz bir zaman Tamam geçmişi boş ver yazarız sil baştan Bana bir dön bak yeter harap oldum aşktan

Ağladım Bu Gece Yine bu günlerde Uyku yok gözümde Yine derinlerde Demliyorum kafamı *** Yine bu günlerde Uyku yok gözümde Yine derinlerde Demliyorum kafamı Hayat yüklenince Üst üste gelince Bir de sen gidince Zor geliyor yaşamak *** Gün değil ömür geçer Çok değil güzel şeyler Zaten hep zorlar güzel Bu nasıl yaşamak? *** Bu hayat güzel diye, beni sen inandırdın Şimdi her nefesimde, öyle yanıyor ki canım Belki yalnızlığımdan, belki bencilliğimden Bil ki sensizliğimden ağladım bu gece *** Böyle yaşanmaz ki Sen yokken seninle Bir hayat geçmez ki Dost olup kadehlerle Kendimi kaybettim Geçmişte bir yerde Çok yoruldum artık Sensiz olmuyor işte *** Gün değil ömür geçer Çok değil güzel şeyler Zaten hep zorlar güzel Bu nasıl yaşamak? Bu hayat güzel diye, beni sen inandırdın Şimdi her nefesimde, öyle yanıyor ki canım Belki yalnızlığımdan, belki bencilliğimden Bil ki sensizliğimden ağladım bu gece *** Belki yalnızlığımdan, belki bencilliğimden Bil ki sensizliğimden ağladım bu gece

Hani Hayat Bir Oyundu Kalp alışır acı çekmelere Can dayanmaz yeni sevmelere Boşa kürek çek hep aynı Bana sorun bi kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı Hiç sözümü dinlemiyor *** Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Kalp alışır acı çekmelere Can dayanmaz yeni sevmelere Boşa kürek çek hep aynı Bana sorun bi kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı Hiç sözümü dinlemiyor *** Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor *** Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor

Kendini Azat Et Sabahları erkenden yatarsın Üşenirsin öyleyse yarın Aşk doktorusun ama yalnız yatarsın Erteler misin yoksa kaçar mısın? Büyük hayallerin peşinde koşarsın Ama küçük hesapları iyi yaparsın Okumadan öğrenir gezmeden bilir Yeri gelince sen hiç sormaz mısın? *** İnsanı insan eden o kadar erdem var hepsi iyi niye Dost diye aldanıp sevmeye katlanıp ortada kalacaksın yine İyisi mi sen bir başına kal kendini değiştir Yalnız olmak o kadar korkunç değil Kendini azat et… Kendini azat et Kendini azat et… *** Önce biraz dışarı çık insanı sev İnsanda keramet… Keramet Aşktan kaçma ama esiri olma Sonrası artık Allah'a emanet… Emanet Kendine güven ama dağları delme Herkese küsme azıcık gayret et Kendini azat et…

Neden Böyleyiz Tek derdim derin bir huzur Seninle bulsam ne olur Biz senle neden böyleyiz *** Bir tür savaştan ibaret Aslında aşka ihanet Biz senle neden böyleyiz *** Bu işler zor bu işler dertli Derdim derinde gizli Bu işler zor zahmetli Zahmet senle kıymetli *** Ah ayrılacağız üzüleceğiz Üzülmeden olmaz ayrılık Ah yavaş yavaş sarıp yaramızı Zamanla alışacağız *** Aşk nasıl güçlü bir zehir Sarhoşluğu ağır gelir Bir mutlusun bir de değil *** Tesadüf demek zor gelir Çılgın akan iki nehir Bir araya nasıl gelir

Olur O Zaman Gitmek isteyip, sonra vazgeçip Sıkılırsın hayatından Çok şey isteyip, "Hepsi zor" deyip Yorulursun ya *** Sonra gün gelip, "Merhaba" deyip Çıkıverir karşına "Aşk" dedikleri tüm kederlerin İlacıymış ya *** Olur o zaman, olur o zaman Kalbin yolunu bulur o zaman Olur o zaman, olur o zaman Aklın doğruyu bulur o zaman *** Aşka yüklenip, oldu zannedip Sarılırsın hayatına Ama hiç kolay değil, zorlu bir seyir Tıkanırsın ya *** Tüm sebeplerin, doğru bildiğin Kalıverir ardında "Aşk" dedikleri tüm dikenleri Batırırmış ya *** Dayan o zaman, dayan o zaman Kalbin yolunu bulur bir zaman Dayan o zaman, dayan o zaman Aklın doğruyu bulur bir zaman *** Ah, olur o zaman, olur o zaman Kalbin yolunu bulur o zaman Olur o zaman, olur o zaman Kalbin doğruyu bulur bir zaman

Peri Her gecem aynı benim Bir umut gözümü kapatınca Görmek isterim seni Her gece tek çarem rüyalarda Artık çok geç olsa da Farkındayım yaptığım hataların Bazen öyle olur ki Uyanır saatlerce ağlarım *** Sen göre göre gördüğüm en güzel peri Bula bula bulduğum en tatlı deli Hadi yine ver bana kendimi geri *** Her gecem aynı benim Yalnızım gözümü kapatınca Gördüğüm o düşlerin anlamı yok İçinde sen olmayınca Artık çok geç olsa da Sen bil yeter seni çok sevdiğimi Hayat öyle garip ki Sildirmiyor geçmişin izlerini *** Geriye dönüp bir baktım da Seve seve sen sevmişsin en çok beni Bu kadar yanlış arasında Bulmuşum ben de senin sevgini

Sende Vur Gülüm Birkaç kırık şişe Biraz da gözyaşı Biraz da kül olmuş anılarım *** Soğuk sessiz odam Yalnız akşamlarım Bir gitar, bir de hayal dostlarım *** Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda Tek limandın sen demir attığım *** Sen de vur gülüm Aşkından heba olsa bile şu gönlüm Sen de vur gülüm Olmazsan, neye yarar ki kalan ömrüm Sen de vur gülüm Hayatım senden uzak zaten kördüğüm *** Birkaç kırık şişe Biraz da gözyaşı Biraz da kül olmuş anılarım *** Soğuk sessiz odam Yalnız akşamlarım Bir gitar, bir de hayal dostlarım *** Yaşadığım tüm o soğuk fırtınalarda Tek limandın sen demir attığım *** Sen de vur gülüm Aşkından heba olsa bile şu gönlüm Sen de vur gülüm Olmazsan, neye yarar ki kalan ömrüm Sen de vur gülüm Hayatım senden uzak zaten kördüğüm *** Sen de vur gülüm Aşkından heba olsa bile şu gönlüm Sen de vur gülüm Olmazsan, neye yarar ki kalan ömrüm Sen de vur gülüm Hayatım senden uzak zaten kördüğüm