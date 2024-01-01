Yağmurun İzi Şarkı Sözleri
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Cihan Yıldız
Yağmurun İzi
-
Karşıdan göründü yar
Mor fistan ile
Kara kaşlar arasında
Bir de ben ile
Duman çöktü bu başıma
Vay bana vay
***
Bir selam attı yar yine
Gözlerime
Geçti bitti önümden
Bir eda ile
***
Elma dalından uzağa
Düşmez dedim yar
Sen su oldun ben de toprak
Filizlendik yar
Vay sana sana
***
Bir Selam attı yar yine
Gözlerime
Geçti bitti önümden
Bir eda ile
İstedim vermediler o yari bana
Kaçırdım ben de onu
Mor dağlara mor dağlara
-
Ayda bir seni bekleyeceğim
Gelirsin diye Sultanahmette
Aşkımızın anısını yaşatacağım
Bir ömür boyu Sultanahmette
***
On ilk yılda defa gelmiş olsan da
Bulacaksın beni bu sokaklarda
Bileceksin sevgilim ben nerelerdeyim
Bıraktığın o saatte Sultanahmette
***
Aylar ardarda gelip geçsede
Önemli değil hiç gelmesende
Aşkımızın anısını yaşatacağım
Bir ömür boyu Sultanahmette
***
On ilk yılda defa gelmiş olsan da
Bulacaksın beni bu sokaklarda
Bileceksin sevgilim ben nerelerdeyim
Bıraktığın o saatte Sultanahmette
-
Sen bir gümüş çövmen olsan
Çekip indirmeye gelsen
Ben bir avuç darı olsam
Yere saçılsam, ne dersin?
***
Sen bir avuç darı olsan
Yere saçılmaya gelsen
Ben bir güzel keklik olsam
Bir bir toplasam, ne dersin?
***
Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey dostlar hudey
***
Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey dostlar hudey
***
Sen bir güzel keklik olsan
Bir bir toplamaya gelsen
Ben bir yavru şahan olsam
Kapsam, kaldırsam, ne dersin?
***
Sen bir sulu sepken olsan
Kanadım kırmaya gelsen
Ben bir deli poyraz olsam
Tepsem, dağıtsam, ne dersin?
***
Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey dostlar hudey
***
Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey dostlar hudey
***
Sen bir deli poyraz olsan
Tepip dağıtmaya gelsen
Ben bir ulu hasta olsam
Yoluna yatsam, ne dersin?
***
Sen bir ulu hasta olsan
Yoluma yatmaya gelsen
Ben bir Azrail olsam
Canın alsam, sen ne dersin?
***
Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey dostlar hudey
***
Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey dostlar hudey
***
Sen bir Azrail olsan
Canımı almaya gelsen
Ben bir cennetlik kul olsam
Cennete girsem, ne dersin?
***
Sen bir cennetlik kul olsan
Cennete gitmeye gelsen
Pir sultan Abdal'ım bulsam
Bilece girsek, ne dersin?
***
Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey dostlar hudey
***
Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey dostlar hudey
***
Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey dostlar hudey
***
Hudey hudey canlar hudey
Hudey hudey dostlar hudey
-
Ela gözlü beli dilber
Koyma beni el yerine
Altın kemerin olayım
Dola beni dola beni bel yerine
***
Haydi haydi canım haydi
O bakışlar beni baydı
Sen seni zalim seni
Nerelerde bulsam seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
***
Gel kız karşımda dursana
Nedir bu halim sorsana
Saçından bir tel versene
Koklayayım koklayayım gül yerine
***
Haydi haydi canım haydi
O bakışlar beni baydı
Sen seni zalim seni
Nerelerde bulsam seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
***
Karacaoğlan der nolayım
Kolun boynuna dolayım
Nazlı yar kölen olayım
Kabul eyle kabul eyle kul yerine
***
Haydi haydi canım haydi
O bakışlar beni baydı
Sen seni zalim seni
Nerelerde bulsam seni
Kendime alsam seni
Sineme sarsam seni
-
Yüksek uçan huma kuşu
Ne bilsin dalın kıymetin
Kargayı kondurma güle
Ne bilir gülün kıymetin
***
Ekin ekip çift sürmeyen
Meydana sofra sermeyen
Arının kahrın çekmeyen
Ne bilsin balın kıymetin
-
Hasret selam diyor
Çalmış kapıları
Çok uzaklardan
Sesin geliyor
***
Yar yar yaktılar beni
Savur küllerimi
Savur ki bir daha geleyim dünyaya
Zamana yar
***
Yar ocağında bir türkü söyler
Yarini bekler yarini bekler
***
Ne kadar çok umut
Ne kadar yıldız
Bir gün kayıp gittin
Ateşlere yar
***
Yar yar yaktılar beni
Savur küllerimi
Savur ki bir daha geleyim dünyaya
Zamana yer
***
Yar ocağında bir türkü söyler
Yarini bekler yarini bekler
-
Dağda keklik avlaram
Tabancamı yağlaram
Ben bir öksüz oğluyam
Gençliğime yanaram
***
Zalim ağlattı beni
Derde dağlattı beni
Bu kötü günlerimde
Bırakıp gitti beni
***
Yine mi oldu akşamlar
Eğleniyor sarhoşlar
Bu benim deli gönlüm
Nerelerde akşamlar
***
Amanın minnoş minnoş
Yaktın beni minnoş
Havar minnoş minnoş
Yaktın beni minnoş
-
Dost dost diye diye
Veyseli buldum
Gurbet elde bir başıma
Pir sultan oldum
Niceleri göçüp gitti
Bu şehirlerden
Niceleri hasret kaldı
Bu şehirlere
***
Yağma yağmur bu gece
Şehrin üstüne
Yerler ıslak
Yüzüm ıslak
Gözler ağlar oy
***
Ağla gözüm ağla
Karışsın toprağa
Ruhumun tufanı olsun
Vursun dağlara
Sendemi bırakıp gittin
Bu şehirleri
Sesini sesime kattın
Bırakıp gittin
-
Böyle ikrar ile böyle yolunan
Mihnetli yar bana lazım değilsen
Deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz
Cefalı yar bana lazım değilsen
***
Deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz
Gönül kalk gidelim sılaya doğru
***
Bülbül'ün davası hep güllerinen
Senin şirin dilin hep yad ellerinen
Çık salın sevdiğim engellerinen
Görünme gözüme lazım değilsin
***
Çık salın sevdiğim engellerinen
Gönül kalk gidelim sılaya doğru
-
Daha senden gayrı gayrı aşk mı yoktur
Nedir bu telaşın
vay deli gönül
***
Hele düşün devri Adem 'den beri
Neler geldi geçti say deli gönül
***
Gördüm iki kişi mezar eşiyor
Gam gasavet gelmiş boydan aşıyor
Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor
Gelde bu rüya 'yı yor deli gönül
***
Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun
Bu nefsin elinden kaçamıyorsun
Ruhsati dünyadan göçemiyorsun
Topraklar başına , vay deli gönül