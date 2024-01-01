Neler çektik, neler gördük Sanki kimin um'runda Tek doğrucu biz mi kaldık? Yalan dolu dünyada *** Bitmeyen, tükenmeyen kavgaları Kim kazandı sonunda, amman aman? Kim bilir kaç kere başa döndük Sebepsiz yarışlarda *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla, amman amman Böyle gelmiş, böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla, amman amman Böyle gelmiş, böyle gitmez Değişir dünya *** Sevgilerden iz kalmamış Geçip giden zamanda Sevdaların bütün yükü Sevenlerin omzunda *** Ayrılıklar demirden birer Halkadır boynumuzda, amman aman Ömrümüz acılarla demlenir Yılanlar koynumuzda *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla, amman amman Böyle gelmiş, böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla, amman amman Böyle gelmiş, böyle gitmez Değişir dünya *** Ayrılıklar demirden birer Halkadır boynumuzda Ömrümüz acılarla demlenir Yılanlar koynumuzda *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla, amman amman Böyle gelmiş, böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla, amman amman Böyle gelmiş, böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla, amman amman Böyle gelmiş, böyle gitmez Değişir dünya *** Böyle gelmiş, böyle gitmez Değişir dünya Böyle gelmiş, böyle gitmez Değişir dünya