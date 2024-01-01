13 Düet Şarkı Sözleri
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Neler çektik, neler gördük
Sanki kimin um'runda
Tek doğrucu biz mi kaldık?
Yalan dolu dünyada
***
Bitmeyen, tükenmeyen kavgaları
Kim kazandı sonunda, amman aman?
Kim bilir kaç kere başa döndük
Sebepsiz yarışlarda
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Sevgilerden iz kalmamış
Geçip giden zamanda
Sevdaların bütün yükü
Sevenlerin omzunda
***
Ayrılıklar demirden birer
Halkadır boynumuzda, amman aman
Ömrümüz acılarla demlenir
Yılanlar koynumuzda
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Ayrılıklar demirden birer
Halkadır boynumuzda
Ömrümüz acılarla demlenir
Yılanlar koynumuzda
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla, amman amman
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
***
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
Böyle gelmiş, böyle gitmez
Değişir dünya
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Ayrılık kol geziyor
Acılar pek yakında
Bu filmi görmüştüm ben
Senden önce defalarca
***
Ayrılık kol geziyor
Acılar pek yakında
Bu filmi görmüştüm ben
Senden önce defalarca
***
Ağlama yüreğim yar gelmez
Gelse de artık farketmez
Ha döndü dönecek ömür bitiyor
Kış ortasında bahar gelmez
***
Ah kaçıncı darbe bu
Ah bu kaçıncı perde
Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle
***
Ah kaçıncı darbe bu
Ah bu kaçıncı perde
Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle
***
Bilirim son perde bu
Hadi git sakın durma
Tanıdım birçok giden
Senden önce vefasızca
***
Ağlama yüreğim yar gelmez
Gelse de artık farketmez
Ha döndü dönecek ömür bitiyor
Kış ortasında bahar gelmez
***
Ah kaçıncı darbe bu
Ah bu kaçıncı perde
Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle
***
Ah kaçıncı darbe bu
Ah bu kaçıncı perde
Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle
***
Ağlama yüreğim yar gelmez
Gelse de artık farketmez
Ha döndü dönecek ömür bitiyor
Kış ortasında bahar gelmez
***
Ah kaçıncı darbe bu
Ah bu kaçıncı perde
Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle
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