Cimilli İbo

Saçlarini ıslatmiş yağmurun taneleri Kız gel uzan yanuma uy bırak bahaneleri *** Farketmez naz etsende,çekerum her nazini Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini *** Yarum maviler giymiş çeşmeden su doldurur Ne zaman görsem oni uy dilum damağum kurur *** Farketmez naz etsende,çekerum her nazini Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini *** Bilmeyenler oğrensun bunun adı sevdadur Sevduğumun yoluna uy benum canum fedadur *** Farketmez naz etsende,çekerum her nazini Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini