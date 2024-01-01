Cimilli İbo

Bu Yaptığın İşmidir Sevdum seni delice O yollara gezince Sevdum seni delice O yollara gezin *** Sevdun biraktun beni Bu yaptuğun iş mi? Sevdun biraktun beni Bu yaptuğun iş midur? *** Ellerun elleruma Sarilayim beluna Ellerun elleruma Sarilayim beluna *** Gittun elun evine Bu yaptuğun iş mi? Gittun elun evine Bu yaptuğun iş midur? *** Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş mi? Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş midur? *** Evlendun hayirlisi Görmedin böylesini Evlendun hayirlisi Görmedin böylesini *** Kaçamak buluşuruk Bu yaptuğun iş mi? Kaçamak buluşuruk Bu yaptuğun iş midur? *** Ellerun elleruma Sarilayim beluna Ellerun elleruma Sarilayim beluna *** Gittun elun evine Bu yaptuğun iş mi? Gittun elun evine Bu yaptuğun iş midur? *** Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş mi? Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş midur? *** Topla çayir çimeni Bi' o yana bu yana Topla çayir çimeni Bi' o yana bu yana *** Çok hizli yaşayisun Bu yaptuğun iş mi? Çok hizli yaşayisun Bu yaptuğun iş midur? *** Ellerun elleruma Sarilayim beluna Ellerun elleruma Sarilayim beluna *** Gittun elun evine Bu yaptuğun iş mi? Gittun elun evine Bu yaptuğun iş midur? *** Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş mi? Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş midur? *** Gülum ha bu laflarun İnansana dursana Gülum ha bu laflarun İnansana dursana *** Biraktun gittun beni Yazıklar olsun sana Biraktun gittun beni Yazıklar olsun sana *** Ellerun elleruma Sarilayim beluna Ellerun elleruma Sarilayim beluna *** Gittun elun evine Bu yaptuğun iş mi? Gittun elun evine Bu yaptuğun iş midur? *** Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş mi? Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş midur?

Assınlar bedenimi Akar bizum dereler suzulur yaylalardan Akar bizum dereler suzulur yaylalardan Kurtar beni Allahum böyle vicdansız yardan Kurtar beni Allahum böyle vicdansız yar- *** Bana ettuklerini bırakursam yanuna Bana ettuklerini bırakursam yanuna Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum Rizenun meydanina, Rizenun meydani- Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum Artvinin meydanina, Artvinin meydanina *** Vurmadi güneş bile aylardır penceremden Vurmadi güneş bile aylardır penceremden Daha beter haldeyim Mecnun ile Keremden Daha beter haldeyim Mecnun ile Keremden *** Bana ettuklerini bırakursam yanuna Bana ettuklerini bırakursam yanuna Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum Zonguldak meydanina, Zonguldak meydani- Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum Giresun meydanina, Giresun meydanina *** Bekleme affetmemi, dizume kapansan da Bekleme affetmemi, dizume kapansan da Acimam senin içun, ateşlere yansan da Acimam senin içun, ateşlere yansan *** Bana ettuklerini bırakursam yanuna Bana ettuklerini bırakursam yanuna Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum Trabzon meydanina, Trabzon meydanina Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum Taksimun meydanina, Taksimun meydanina

Yanar Döner Melahat Gözüm aradı seni Hani neresi nere Yemin ettim adettir Gönlüm sevdi bir kere *** Yanar döner yanar Şimdi sen abani yar Yıktın dünyalarımı Anca gayet turnalar *** Yalan söyledin bana Sakladın gerçekleri Bilemedim başıma Senden gelecekleri *** Yanar döner yanar Şimdi sen abani yar Yıktın dünyalarımı Anca gayet turnalar *** Bu dünyada kimsenin Ahı kimseye kalmaz Bu yaptığın iş değil Böyle insalık olmaz *** Yanar döner yanar Şimdi sen abani yar Yıktın dünyalarımı Anca gayet turnalar *** Bir gün acıya döner Yüzündeki gülüşün Bana ettiklerini Bir kere daha düşün *** Yanar döner yanar Şimdi sen abani yar Yıktın dünyalarımı Anca gayet turnalar

Cayır Cayır Yanayi Söyleyin sevdiğime unutmasın adımı Bilsin onun peşinden hergün ağladığımı *** İstedimde vermedi çok zalimdir anası çok haindir anası Cayir cayır yanıyor ahanda burası *** Benim bahtım doğuştan sanki kömür karası İçin için yanıyor yüreğimin yarası *** İstedimde vermedi çok zalimdir anası çok haindir anası Cayir cayır yanıyor ahanda burası *** Görmesem inanmazdım başıma gelenleri Ayırmasın zalimler sevdalık çekenleri *** İstedimde vermedi çok zalimdir anası çok haindir anası Cayir cayır yanıyor ahanda burası *** Ağlama dayanamam sevdiğim göz yaşına Dert çeke çeke çeke döndüm sabır taşına *** İstedimde vermedi çok zalimdir anası çok haindir anası Cayir cayır yanıyor ahanda burası

Kız Sen Ne Havalısın Kız sen ne havalısın Saçları dalgalısın Ne hain yüreğin var Seveni ağlatırsın *** Selviye benzer boyun Kız kaçlık senin huyun Senin yaptıkların oy Oyun içine oyun *** Nazlısın cilvelisin Yaylanın güzelisin Bana sorarsan eğer Vallahi sen delisin *** Selviye benzer boyun Kız kaçlık senin huyun Senin yaptıkların oy Oyun içine oyun *** Sır versem saklarmısın Gül versem koklarmısın Herşeyi bilirsinde Sevdadan anlarmısın *** Selviye benzer boyun Kız kaçlık senin huyun Senin yaptıkların oy Oyun içine oyun...

Böylede Yar Olur Mu Yar bu gün çaresizim Sayende başım dertte Bunların hesabını Kız sorarım mahşerde *** Yaz geldiği zamanda Dağlara kar olur mu Hem sever hem ağlatır Böylede yar olur mu *** Geçemezsin sıratı Senin günahın çoktur *** Ne cennet ne cehennem Gidecek yerin yoktur *** Yaz geldiği zamanda Dağlara kar olur mu Hem sever hem ağlatır Böylede yar olur mu *** Sırattan geçerken Bende olsam arkanda O zaman sarılacak İki elim yakana *** Yaz geldiği zamanda Dağlara kar olur mu Hem sever hem ağlatır Böylede yar olur mu

Gurbet Kuşu Oy dağlarım dağlarım Daima gezer ağlarım Darılmam kimselere Kaderime yanarım oy *** Çemberinin üstünü Puşi bağlıyo puşi Ben yarımdan uzağa Olmuşum gurbet kuşu *** Dağ dağa bakar ağlar Bende yola bakarım Çıkmıyorsun aklımdan Of çektikçe ağlarım *** Çemberinin üstünü Puşi bağlıyo puşi Ben yarımdan uzağa Olmuşum gurbet kuşu

Yabani Arı Gibi Yabani arı gibi gezerim Daldan dala o köyü verdim Size yarimi varin bana Ha böyle diye diye Karlı dağları aştım gelsene Bana karşı hodoçura yanaştım *** Ah bile bilsen aşkım Bu ibo sana ölür Bir alede yetermi Dağlar bana düz gelir *** Ha böyle diye diye Karlı dağları aştım gelsene Bana karşı hodoçura yanaştım *** Başı yine peştamali Yar geliyor yayladan Bizleri kavuştursun Kainatı yaratan *** Ha böyle diye diye Karlı dağları aştım gelsene Bana karşı hodoçura yanaştım *** Gel beraber çıkalım Yaylalara dağlara Bilmem nerden katıldın Kaynana sevdalığa *** Ha böyle diye diye Karlı dağları aştım gelsene Bana karşı hodoçura yanaştım

Yerum O Muncirlari Ne oldu gülüm sana darmadağın saçların Bir iş mi var başına akıyor gözyaşların Kız(yar) ne zaman bitecek tarlanın mısırları Kız ne kadar güzelsin yerim o muncurları Yerim o yerim o yerim o muncurları *** Yürürken sallanıyor boylarını seveyim Gamzeli yanağının terlerini sileyim Kız(yar) ne zaman bitecek tarlanın mısırları Kız ne kadar güzelsin yerim o muncurları Yerim o yerim o yerim o muncurları *** Rüzgar gibi esersin nefesimi kesersin Yakarım bu dünyayı sen herşeye bedelsin Kız(yar) ne zaman bitecek tarlanın mısırları Kız ne kadar güzelsin yerim o muncurları Yerim o yerim o yerim o muncurları

Tek Çift El ele tutuşurduk Çimenlere uzanıp Göz göze bakamazdık Konuşurken utanıp *** Tek çift tek çift Ederdim saçlarının teline Nasıl düşürdün beni Elalemin diline *** Yazardık adımızı Üstüne ağaçların Nasıl af edeceğim Bini açtı suçların *** Tek çift tek çift Ederdim saçlarının teline Nasıl düşürdün beni Elalemin diline *** Bir kere dinlemdin Yüreğimin sesini Gün gelir sende yersin Feleğin sillesini *** Tek çift tek çift Ederdim saçlarının teline Nasıl düşürdün beni Elalemin diline *** Seviyorum diyordun Yüzüme baka baka Bırakıp gittin beni İçimi yaka yaka *** Tek çift tek çift Ederdim saçlarının teline Nasıl düşürdün beni Elalemin diline..