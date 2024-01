Cimilli İbo

Tarasa saçlarını İner beline kadar Her zaman seveceğim Onu ölene kadar *** Nazlım cilvelim benim Dünya güzelim benim Gönlümün sultanısın Canım Rizelim benim *** Kız kuşağın olayım Sarılayım beline *** Feda olsun her şeyim Saçlarının teline *** Nazlım cilvelim benim Dünya güzelim benim Gönlümün sultanısın Canım Rizelim benim *** Sen çiçeksin dağlarda Bende peşinde arı Seninle güzelleşir Maçka'nın dağları *** Nazlım cilvelim benim Dünya güzelim benim Gönlümün sultanısın Canım Rizelim benim.

Saçlarini ıslatmiş yağmurun taneleri Kız gel uzan yanuma uy bırak bahaneleri *** Farketmez naz etsende,çekerum her nazini Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini *** Yarum maviler giymiş çeşmeden su doldurur Ne zaman görsem oni uy dilum damağum kurur *** Farketmez naz etsende,çekerum her nazini Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini *** Bilmeyenler oğrensun bunun adı sevdadur Sevduğumun yoluna uy benum canum fedadur *** Farketmez naz etsende,çekerum her nazini Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini